Bartoš (Piráti): Je možná velká koalice pro volby do Sněmovny?

Nevím, kde se vzala myšlenka, že existuje nějaká liga spravedlivých, jejíž jediné poslání je zničit Babiše. Dnes o tom čtu asi 5. článek. Paradoxně by takovou “ligu” nejvíce ocenil právě pan Babiš a sám vehementně na této myšlence staví svou kampaň. Bohužel na to naskakují novináři i část veřejnosti. PanAntiBabišovský volební projekt je "kravinimum" (jak by řekli pánové Voskovec a Werich).

Piráti přivedli k politice mnoho lidí, kteří ji dříve nesledovali. My víme, co nám v politice vadilo, když jsme se před 10 lety rozhodli opustit hranice komfortní zóny a založili Pirátskou stranu. Kdo byl u vesla a co se dělo v resortech. Jakou politiku jsme chtěli mít, dělat a jakou stále děláme.

Ve sněmovních volbách nevidím důvod k tomu, aby Piráti vytvářeli nějaké široké koalice. Kandidátní listiny Pirátů jsou otevřené a obsazují se na základě primárních voleb, kde hlasují naši členové. Tímto jediným způsobem lze dostat nové lidi, nezatížené historickými politickými hříchy do politiky a skutečnou postkomunistickou transformaci dokončit. Takoví lidé se totiž mohou s čistým štítem obracet na období 30 let od revoluce skutečně kriticky a jejich vize a plány nemůže zpochybňovat někdo, kdo si na divokých 90, ale i na přelomu milénia vybudoval svou politickou kariéru, nebo na pomezí legality v prostředí korupce vybudoval nějaké to větší či menší impérium.

Před 10 lety jsme založili Pirátskou stranu, protože jsme nebyli spokojeni s tím, jak ČSSD, ODS a další strany udělaly z politiky byznys a divadlo pro voliče a media. Jako autentická protikorupční síla, která vidí budoucnost ve svobodné, vzdělané a digitálně propojené společnosti a dělá racionální politiku pro lidi. Jsme konstruktivní. Fungujeme, pokud je potřeba vzít za práci při opozičních návrzích zákonů, ale nezapomínáme, že do politiky jsme vstupovali za doby dominance ČSSD, ODS a těsně před vznikem TOP 09. Andrej Babiš přišel do politiky až dávno poté. Politika těchto stran v minulosti ale zavedla Česko do situace, kdy byl občanům a celé zemi omezen jejich potenciál rozvoje. V tom se historická politika těchto stran a současná politika ANO příliš neliší.

Ačkoliv se ANO proti starým stranám vymezuje, dotáhlo metody předchozích vlád k dokonalosti (personální propojení, střet zájmů, obsazování rad bez ohledu na proporčnost). A Babiš se s politickými prominenty 90. let samozřejmě stýkal a velmi dobře znal.

Proto je pro nás důležité být pracovití, otevření, o všem informovat a řešit podstatu problémů. Tento standard však s několika málo výjimkami sněmovní strany odmítají.

Představa, že kandidujeme s nějakou ze stran polistopadové politiky ve sněmovních volbách, je nehledě na poptávku některých kruhů společnosti či teoretiků z oblasti politologie a komentátorů nerealistické, a to ze zřejmých výše popsaných důvodu.

Nemáme problém hledat partnery na základě programových shod a koaličního konsensu, ale po volbách, s čistým štítem. Našim cílem je tedy i návrat vyšší úrovně politické kultury. Ostatně očistu personální i programovou u potenciálních partnerů vždy vítáme.

Jsme středová liberální strana, máme jasný program a pevný elektorát. Přesto vidíme možnost pro sloučení některých bloků stran a to zejména blok pravicově konzervativní, kde dominuje ODS s KDU-ČSL a pak středově konzervativní, kde by se ale z logiky věci role stran vyměnila. Vzhledem k úspěchům v regionech a zejména senátu by byla logické integrace projektu TOP09 do celorepublikových STAN.

Současně bych rád zdůraznil, že v politice je kromě personálií zásadní i program, a v něm je mezi konzervativním blokem a Piráty zřetelný rozdíl. Ať už jde o pohled na řešení problému exekucí, karenční dobu, práva homosexuálů, boj s daňovými ráji, důrazu na otevřenost státu nebo třeba problematiku životního prostředí. Je potřeba zdůraznit, že například pohled Pirátů a ODS se v těchto oblastech výrazně liší. Antibabiš není politický program.

