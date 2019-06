Bartoš (Piráti): K agrofertizaci ČR dochází systematicky již několik let

Vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, vážení občané.

Opravdu není líp. Alespoň ne v tom smyslu, jak se nám snaží pan premiér Babiš a jeho lidé prezentovat.

To, že se máme nejlépe od revoluce, i když situace mnohých lidí je stále žalostná, skutečně není díky premiérovi ani vládě Andreje Babiše. Je to díky našim občanům, kteří pracují od nevidím do nevidím, kteří se starají o své rodiny i o své seniory. Je to díky podnikatelům, kteří úspěšně a poctivě vedou své firmy, i když jim vláda tuto situaci neulehčuje a v některých případech jim i hází klacky pod nohy. Těch třicet let od revoluce, to je třicet let demokratického vývoje v České republice. Díky tomu se dnes máme líp.

Je to i díky otevření západním trhům, díky technologickému pokroku, který na přelomu milénia zažíváme a díky mezinárodní spolupráci nejen se zeměmi v Evropě. Proto se naši lidé mají líp. Ne díky krokům vlády premiéra Babiše. Zeptejme se tedy jinak. Kde bychom mohli být a jak bychom se mohli mít, kdybychom měli normální vládu, která většinu svého času věnuje rozvoji a skutečnému potenciálu České republiky a jejich lidí, namísto abychom opakovaně museli řešit problémy jejich členů a jednotlivých ministrů a jejich přihrávání nebo nahrávání ekonomické elitě, hrstce vyvolených podnikatelů v České republice. V případě premiéra hovořím o jedné a té samé osobě.

Shrňme si tedy fakta, proč zde dnes jsme. V Česku vládne trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů. A vláda tohoto premiéra má řadu nedostatků a nečiní řadu důležitých kroků. Není pouze názorem opozice, že skutečně kroky, která tato vláda činí, ohrožují nezávislost justice. Vláda nebojuje s korupcí, ba naopak podněcuje klientelismus ve státní správě. Neinvestuje tam, kde má a hospodaří se schodkem. Nestaví dálnice. Nezvládá financovat sociální služby, nereflektuje potřebu moderního školství, ignoruje v řadě svých návrhů životní prostředí a rozdává důležité posty zejména za loajalitu.

A já bych takhle mohl pokračovat dál, ale v mém dnešním vystoupení bych se chtěl soustředit na dvě oblasti. Tou první je trvalý dlouhodobý a prokazatelný střet zájmů premiéra ČR Andreje Babiše. A ta druhá oblast se týká těch kroků vlády Andreje Babiše, ANO, ČSSD s podporou, se zřejmou podporou KSČM a SPD, která škrtí potenciál rozvoje ČR, nahrává zejména těm velkým a jejich byznysu a neplní své závazky. Stejně tak nepřináší změny, které ČR nutně potřebuje, aby tedy nakonec skutečně bylo líp, pane premiére.

Takže ta první oblast - trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů. Na enormní střet zájmů premiéra Andreje Babiše upozorňuje s Piráty od té doby, co jsme vstoupili do Poslanecké sněmovny. A i předtím naše kvalitní analýzy a právní analýzy podpořily i závěry auditu Evropské komise, které dorazily do ČR v květnu. Skutečně reálně hrozí, že za nelegálně čerpané dotace firmami v holdingu a pod svěřenskými fondy Andreje Babiše bude platit každý z nás. Tato situace zároveň poškozuje pověst ČR na úrovni EU, kdy by mohlo hrozit, že pokud se budou vyjednávat věci, které se týkají těchto oblastí, tak ČR bude v uvozovkách stát za dveřmi. Ostatně toto byl i argument premiéra, že při některých jednání vlády odcházel za dveře.

K agrofertizaci ČR dochází systematicky již několik let a jsou to otázky stamilionových zakázek, veřejných zakázek. Je to čerpání dotací. Je to obsazování postů spřízněnými lidmi. A teď, když přišly ty audity Evropské komise a pan Babiš je přistižen při činu, tak všechny osočuje, kope kolem sebe, zpochybňuje závěry tohoto auditu, a křičí doslova, že nikdy neodstoupí. Já věřím v nestrannost právníků, auditorů i odborníků Evropské komise. A stejně tak věřím i rozhodnutí, finálnímu rozhodnutí soudu v ČR. Já si myslím, že i tady platí ono přísloví, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. I když ve většině tedy západních demokracií by premiér s takto pošramocenou pověstí už dávno odstoupil. Takže pokud se porovnáváme s těmi západními vyspělými demokraciemi, tak v tomto jaksi trochu pokulháváme, ale na to žádné žebříčky, kterými bychom se tady mohli procházet jak máme zodpovědné politiky, bohužel nejsou.

Piráti byli od začátku ti, kteří v této věci nemlčeli. A já tady dnes stojím s čistým svědomím jako předseda strany, která nenese žádný historický cejch korupčních a klientelistických vazeb. A musím říct, že Piráti se nebáli řešit korupci před Babišem i za Babiše. Pane premiére, mě by zajímalo, jak to vidíte vy, nebo jak cítíte - i když se díváme na tu společnost, která je rozdělená - jak vnímáte to, že jste do této agonie svým nezodpovědným chováním v naší zemi dostal. Těch 300 tis. lidí, přibližně 300 tis. lidí, kteří dorazili na Letnou, to vážně nebyl koncert ani nějaká zábavná estráda. (Jedna z poslankyň hnutí ANO upřesňuje počet lidí.) Budu se... Budu se nyní... Já děkuji poslance ANO, že mi neskáčou do řeči a vyslechnou si mě, stejně tak, jako my jsme poslouchali pana premiéra i paní ministryni Schillerovou.

Druhou pro občany důležitou věcí je to neustálé opíjení rohlíkem, jak vláda Andreje Babiše i za podpory - nyní již, řekl bych druholigové sociální demokracie, ale i KSČM a SPD vede tuto zemi. Schválně se zeptejte těch učitelů, zdravotníků a sociálních pracovníků, kolik dostali reálně přidáno a jak se změnily jejich pracovní podmínky.

Oni vám na to odpoví. Nám na to odpovídají. Ale tady nejde jenom o mzdy, což bohužel panu premiérovi, který do novin vykládá o tom, jak přece všude pumpuje peníze a nechápe, že to občané neocení. To on asi těžko pochopí, že život není jenom o tom, kolik majitel firmy nebo respektive premiér ČR tu komu přidá, ale je to o trvalém rozvoji, trvale udržitelném rozvoji.

Když už jsme u těch peněz, tak ten vyrovnaný rozpočet, o to se vláda už ani nesnaží a neplánuje. A rozpočet je trvale deficitní a on by tak teoreticky mohl být, kdyby na druhé straně byl vyvářen těmi zásadními investicemi, které zajistí to budoucno, které zajistí to, že bude líp. Ale tyhlety investice se v reálném světě nedějí. Já musím říct, že ten deficitní rozpočet je důsledkem tohoto zdlouhavého pinožení. Já pro ty, co nevědí, co je slovo pinožení. Tak to je upocené pachtění se někam slimáčím tempem. Takto já vidím současný vývoj ČR.

Vláda vedená Andrejem Babišem dlouhodobě nekope za občany české země a nemyslím si, že je schopná zaručit konkurenceschopnost a budoucnost ČR ve stále dynamičtějším měnícím se prostředí. Já bych si dovolil použít termín, který zde už zazněl směrem i k předchozím vládám. Je to stále vláda udržovací. Vláda, která řeší problémy na základě toho, jak jí vycházejí výsledky průzkumu veřejného mínění, na ty problémy, které nahazuje a pak to řešení zcela nekoncepčně podle nich upravuje, místo aby předkládala a činila potřebné změny, které mají přesah přes to volební období vlády, v jejíž půlce už se teď nacházíme. A já se tedy ani nedivím, a to tady zaznělo paradoxně od paní ministryně financí, že země je v takovém stavu, že pokrok nejde dostatečně rychle. Protože skutečně, i když tato schůze je výjimečná v poslaneckém týdnu, se musíme každý měsíc zabývat personálními problémy vlády, kompetenčními problémy vlády nebo problémy, které způsobuje premiér Babiš ve své funkci svým jednáním a svým střetem zájmů.

Co tedy potřebujeme řešit a na co bychom měli mít čas a co by mělo být prioritou? Máme tu téměř milion lidí v exekucích. Chybí tu desítky kilometrů dálnic. Neexistuje, a to předchozí jednání k tomu rozhodně nevedlo, jistota financování sociálních služeb v ČR. Digitalizace státu probíhá zatím tedy zejména na papíře. A já mám trochu obavy, jestli to není ten papírový diář pana premiéra Babiše. Zrovna tak začínáme vlastně zabržďovat a pomalu přestáváme stačit tempu, jakým se mění způsob vzdělávání v zahraničí. Neřešíme devastaci životního prostředí.

Když se podívám na dlouhodobé úkoly, tak udržitelnost důchodového systému této vládě vůbec nic neříká. Stejně tak dostupnost bydlení. Zákon o sociálním bydlení byl smeten ze stolu, ministerstvo nabídlo jakýsi investiční program, který toto neřeší a situace na trhu s bydlením a problémy na trhu s bydlením se trvale prohlubují. Státní rozpočet tedy, a bude to velké téma tohoto léta, se zachraňuje různými účetními triky nebo převody z peněz, které rozhodně nejsou určeny na vyfutrování nějakých příjmových děr či špatných odhadů, ale byly určeny třeba na likvidaci ekologických katastrof nebo právě na zabránění rizik výpadků v důchodovém systému.

Abych tady pochválil to samé ironicky, o čem zde hovořila paní ministryně Schillerová, tak jediný skutečný projekt, který Andrej Babiš vymyslel a dotáhl do konce i přes záchrannou brzdu, kterou tomu dal Ústavní soud, kdy šmírovací a šikanózní EET nově tedy i pro ty nejmenší podnikatele a živnostníky a jejich činnosti. A ani ten reálný přínos, a tato debata se zde vedla velmi dlouho, nedokáže premiér a Ministerstvo financí přes masívní propagandu občanům doložit. To je podle mě za šest let působení Andreje Babiše ve vrcholné politice zoufale málo.

Namísto řešení takových zásadních problémů naší společnosti jsme tedy svědky politizace státní správy skrze vykostění služebního zákona, ale dokonce zastrašování a vyhazování nepohodlných lidí, dehonestace oponentů a odborníků a zvýhodňování mocných. Jak již jsem řekl, jsme svědky zmíněné agrofertizace státu.

Já si myslím, že řečeno bylo již dost, aby bylo jasné, že Piráti i dnes budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.

Děkuji vám za pozornost.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

