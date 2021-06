Bartoš (Piráti): Mimořádná schůze k nedůvěře vládě by měla proběhnout ve čtvrtek

Zavedení vymahatelnosti zákona o střetu zájmů, navýšení platů učitelů, veřejná dovolba členů Rady České televize, ukončení praxe umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů nebo zavedení klouzavého mandátu, který umožní členům vlády plně se věnovat agendě ministerstev. To jsou pro Piráty stěžejní body jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu.

Piráti včera upozornili, že bude zajímavé sledovat, jak se vládní poslanci postaví k předvolebním slibům zahrnujícím omezení korupce, politických trafik nebo právě zvýšení učitelských platů, které budou předmětem sněmovní schůze. V úvodu předseda Pirátů Ivan Bartoš informoval o chystaném hlasování o vyslovení nedůvěry vládě: „Dnes jsme společně s koalicí SPOLU dodali potřebné podpisy ke svolání mimořádné schůze k nedůvěře vládě. Tato schůze by měla proběhnout ve čtvrtek.”

Sněmovna bude v týdnu také jednat o zásadním návrhu, který ovlivní životy stovek dětí v České republice. Jde o transformaci tzv. kojeneckých ústavů a ukončení umisťování dětí do tří let do ústavů. „Dítě patří do rodiny, ne do ústavu. Proto jsme spolupředložili návrh, který nyní projednává zdravotní výbor před třetím čtením ve Sněmovně. Tahounem tématu je naše místopředsedkyně Olga Richterová. Pro návrh transformace kojeneckých ústavů na Centra komplexní péče pro děti s vážným onemocněním, podporu pěstounů a prevenci odebírání dětí rodičům ze sociálních důvodů máme podporu nejen napříč politickým spektrem, ale i u odborné a občanské veřejnosti,” uvedl Bartoš.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl problematiku klouzavého mandátu, kterou má zítra projednávat Sněmovna: „Jde o náš návrh, aby ministr a poslanec zároveň neseděl na dvou židlích, ale mohl se po dobu výkonu ministerské funkce vzdát poslaneckého mandátu a věnovat se na plný úvazek práci člena vlády,” informoval Michálek a doplnil informace o svolání mimořádné schůze k novele zákona o střetu zájmu: „Obsahem tohoto sledovaného tisku je i můj pozměňovací návrh, který skutečně zavádí vymahatelnost zákona o střetu zájmu tak, aby žádný člen vlády nemohl vlastnit média a současně dostávat dotace a další podobné činnosti. Jestliže vyslovení nedůvěry je hlavně symbolický krok, pak skutečný postoj k premiérově stylu mohou strany vyjádřit při hlasování ve třetím čtení o tomto tisku. Sledujeme i vývoj trestního stíhání předseda vlády Andreje Babiše. Policie uzavřela spis a doporučila podání obžaloby a věc je u státního zástupce. Jde nám o to, aby byl skutek nestranně vyšetřen. Byli to právě Piráti, kteří iniciovali novelu zákona o státním zastupitelství, která by zajistila, že státní zástupci nebudou vystaveni tlakům na rozhodování. Nyní nejen nemáme zákon o státním zastupitelství, který by zaručoval nezávislost, ale dokonce ministryně spravedlnosti, dosazená premiérem, donutila nejvyššího státního zástupce k rezignaci,” doplnil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Jednání Sněmovny se bude věnovat i tiskům vráceným Senátem, mezi které patří zákon o pedagogických pracovnících, ke kterým se vyjádřil poslanec Lukáš Bartoň: „Společně se senátory a MŠMT jsme provedli technickou změnu. Není zde žádný jiný rozpor mezi senátní či sněmovní verzí. Vrácení návrhu do Sněmovny otevřelo prostor pro poslance vládní koalice, aby zákon potopili jako celek. A to z důvodu našeho návrhu, který stanoví automatické navyšování platů učitelů na 130 procentech průměrné mzdy,” doplnil pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Poslanec Tomáš Martínek informoval o dovolbě členů Rady ČT, která má proběhnout ve středu večer: „Využíváme všechny zákonné možnosti, abychom zabránili orbánizaci České televize, které by změnilo nezávislé médium veřejné služby na program vládní propagandy. Jako u všech jiných voleb preferujeme volbu veřejnou tak, jak to předjímá zákon a jednací řád, protože si myslíme, že politická odpovědnost volených zástupců má být zřejmá a voliči by se měli podle těchto postojů rozhodovat ve volbách. Stejně tak si nikdo nepřeje, aby volení zástupci o zákonech rozhodovali v tajných hlasováních.”

