Bartoš (Piráti): Nezlehčujme tyhle věci

Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl také potvrdit, že já jsem žádnou esemesku tohoto typu nedostal. Dostal jsem spoustu jiných esemesek, které souvisejí s tou volbou. Radši bych ani nechtěl říkat, co mi chodí do mailu - souvisejícího s volbou. Jinak jsem rád, že tady třeba zazněla ta falešná mluvčí pirátské strany. Ale ona to není legrace! Ono to není, že se tomu zasmějete! To je paní Nela Lisková, která tady vystupuje jako nějaká mluvčí polovojenské domobrany Doněcké republiky, která dlouhodobě jede cílenou kampaň na Piráty. A díky takovým nevinným žertíčkům a takovým dezinformacím, které se bohužel pouštějí i zde v Poslanecké sněmovně od pultíku do veřejného prostoru - poslankyni Richterové lidi vyhrožují, že ji zplynují - to není legrace! A když tady rozviřuje i pan poslanec Foltyna takovéhle hejtíčky směrem k Člověku v tísni, tak pak jak se člověk má pohybovat v tom veřejném prostoru, když tady vystoupím na obhajobu dobré činnosti Člověka v tísni nebo jako poslankyně Richterové a pak na mě pořvávají lidi v supermarketu? V té přímo konfrontaci jsem rád, že v České republice zatím nevede ke zjevným projevům násilí. Měli jsme tady jenom pana Baldu, taky produkt dezinformací, srandiček, poloinformací. Ale jsou zahraniční země, kde se to projevilo v útocích na liberální politiky a často smrtí. Nezlehčujme to a nějaké poloinformace nebo údajně se něco stalo - pracujme s fakty! Příklad paní Nely Liskové a jejích falešných news nám zatápí v denním životě, nejen poslankyni Richterové, a není to fakt legrace. Tak jenom, ať tady nezlehčujeme tyhle věci. Děkuji. (Potlesk Pirátů.)

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

