Bartoš (Piráti): Vláda naši pomoc z nepochopitelných důvodů často odmítala

Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

vláda Andreje Babiše s podporou komunistů podporu pirátské strany nikdy neměla a nemá. Proto dnes budeme hlasovat pro nedůvěru této vládě. Co je zásadní? Vládě dnes podle celostátního měření věří pouze 19 % lidí, ale pouze 11 % lidí, tedy jenom desetina našich občanů a voličů, je spokojena s politikou, s politickou situací v České republice, kterou právě tato vláda reprezentuje a vytváří.

Vzhledem k tomu, že tato vláda očividně pozbyla důvěru veřejnosti, musí na to Poslanecká sněmovna, která zastupuje tuto veřejnost, zastupuje občany České republiky, reagovat. Reagovat jasně a srozumitelně.

Téměř čtyři roky jsme jako opoziční strana vládu kontrolovali, neboť jsme tak naplňovali naše heslo z kampaně z roku 2017 Pusťte nás na ně! A náš slib, že budeme aktivně kontrolovat moci a mocné v této zemi. Naše role však byla vždycky konstruktivní, vládu jsme nikdy nekritizovali bezúčelně nebo prvoplánově, jak se tady snaží občanům prodat pan premiér Babiš. My jsme jí předkládali smysluplné návrhy řešení, které by skutečně pomohly zlepšit životy občanů v naší zemi, protože právě jejich zájem jsme vždy hájili a zasazovali jsme se o lepší budoucnost pro všechny a bez výjimky. Bylo tomu například i při schvalování nebo předkládání důležitých zákonů proti korupci, k digitalizaci, ale i u pomoci rodinám, firmám, živnostníkům, zvýšení důchodů či platů učitelů. Stačí se podívat na záznamy ve Sněmovně, na hlasování demokratické opozice.

Stejný postup jsme pak uplatňovali i během pandemie koronaviru, která naší zemi i naše firmy velmi těžce zasáhla. Po celou dobu krize jsme přicházeli s reálnými řešeními, jak té pandemické situace, tak ale i ekonomickými návrhy - pomoc pro skupiny, které házela přes palubu nebo na mě zapomínala, ačkoliv v těch samotných restrikcích na ně nezapomněla nikdy, ať už se jednalo o ty lidi s malými úvazky, soukromníky pracujícími na OSVČ, maloobchod, malé, střední firmy nebo služby jeden na jednoho.

Vláda naši pomoc z nepochopitelných důvodů často odmítala. Ono na pohled pokorné heslo Jsme v tom společně, které se tyčilo u Kramářovy vily nad Prahou, bylo bohužel jen dalším z řady PR-ových mott z dílny Andreje Babiše, které s reálnou spoluprací tady ve Sněmovně, ale i s tím, jak se vláda zachovala k lidem, mělo pramálo společného.

Nad rámec toho vláda kupila zjevné chyby, jednu za druhou.

My jsme byli vždy aktivní a konstruktivní přesto, že v mediálním prostoru nejen předseda vlády o Pirátech neustále lže, šíří pomluvy a své chyby často osobně svaluje nejen na nás, na Piráty, ale na strany ve Sněmovně, v demokratické opozici a velmi často taky na naše partnery v Evropské unii, v Evropě a v zahraničí. A já si dovolím být teď trošku osobní. Já tedy musím přiznat, že za některé ty neuctivé komentáře, které i zde často zaznívaly z úst pana premiéra Babiše směrem k našim zahraničním partnerům a politikům, často respektovaným, se kterými se jindy pan Babiš chlubí, fotí se s nimi na červeném koberci pro svůj Facebook, já jsem se za některé ty komentáře zde ve Sněmovně i v médiích směrem k těmto politikům styděl. A když se setkávám s diplomaty, tak jsem se za ně často musel omluvit.

Naši partneři nás při odhalení vrbětické kauzy a následném vypovídání ruských špionů podpořili, ale nebylo to díky jednání naší vlády, které nebylo jednotné, nebylo to díky panu premiérovi, spíše si myslím, že vzhledem ke kontextu i jeho evropského chování a jeho kauz spíše navzdory. A možná právě i proto, že vláda komunikačně svými kroky nezvládla tu diplomatickou krizi, tak ta pozdější podpora nebyla tak razantní. I tak jsme našim spojencům vděční. Pan premiér Babiš zkrátka svým negativním příkladem ukazuje, jak je pro naši zemi důležité mít spojence, mít spojence nejen v Evropě, ale i v rámci aliance, a zároveň se k nim jako ke spojencům chovat. V tomto nejen skrze výroky pana premiéra Babiše, ale i politiky, kterou reprezentuje, tato vláda výrazně selhává.

My jsme v Poslanecké sněmovně vždy hájili zájmy všech lidí a jejich práv, tedy nejen těch, kteří nám dali ve volbách svůj hlas. A tak činíme i dnes. O vyslovení nedůvěry vládě - a to zde již zaznělo - se jedná v tomto volebním období už potřetí. A nikdy nešlo o žádné účelové politizování, jak se nám tady snaží pan premiér Babiš manipulativně namluvit. Vždy k němu došlo po zveřejnění zásadních kauz a nejčastěji tedy pochybení, týkajících se právě premiéra. Poslední hlasování, které jsme tady měli o nedůvěře vládě, bylo např. v důsledku zveřejnění auditní zprávy Evropské komise, která jasně označila pana premiéra ve střetu zájmů a to nejen z pohledu evropské legislativy, ale i z pohledu českého zákona o střetu zájmů. Po téměř dvou letech, co se tak stalo, pan premiér nepřijal žádnou reflexi. Celou dobu - pozor, nedávno se to změnilo - celou dobu tvrdil, že se jedná o jeho bývalou firmu, že tuto firmu nevlastní. Jsou to společnosti, které čerpají dotace, soutěží veřejné zakázky, tvrdil o nich, že nejsou jeho, hovořil o nich jako o své bývalé firmě. Nyní od 1. června tohoto roku musí Agrofert a jiné firmy podle zákona o evidenci skutečných majitelů do rejstříku zapisovat pana premiéra Babiše jako osobu ovládající Agrofert. Jeho ministři, naposledy tedy s přezdívkou univerzální, ale pan ministr Havlíček dál brání faktickou korupci rozměrů, teď tedy tvrdí něco jiného, tvrdí, že se jedná o rovnou soutěž. Tvrdí, že není nic nemorálního pobírat veřejné finance a dotace, o kterých rozhodujete vy, pane premiére, zprostředkovaně vaši náhradníci, jste-li premiérem. A řekněme si to na rovinu. Nejen že to je zcela amorální, ale je to hlavně nelegální. To je ten zásadní problém.

Já bych chtěl připomenout, že nejvyšší členové vládní sociální demokracie - teď tu za mnou moc nesedí, ani v lavicích - již od počátku této kauzy tvrdili, že finální potvrzení střetu zájmů premiéra bude pro sociální demokracii červená linie setrvání ve vládě. Podle mě je to spíš taková pomyslná červená nitka, která se páře z toho svetru pana vicepremiéra Hamáčka (členové sociální demokracie dnes všichni oděni do červeného svetru), protože k potvrzení střetu zájmů finálně došlo a sociální demokracie neudělala vůbec nic. Sociální demokracie se naopak celou dobu vezla s panem premiérem Babišem na té pomyslné vládní káře a nyní, když jsou na hranici volitelnosti, se jí už logicky z této káry vystupovat nechce, no tak aspoň na poslední měsíce zaměstnává své prominenty na těch důležitých místech - ono pár set tisíc korun na závěr této jízdy se přece každému, ať je to pan Hašek nebo jemu podobní, hodí. U komunistů je to pak trochu jinak v bledě modrém, možná to není tak okaté. Ale ani některým dalším stranám se nechce opouštět teplá místečka. To se ukázalo ve chvíli, kdy jsme společně s koalicí SPOLU chtěli najít férovější variantu vůči lidem, tedy vypsat předčasné volby skrze rozpuštění Sněmovny. Kromě koalice Pirátů a Starostů a koalice SPOLU všechny strany odmítly předat to rozhodování zpět do rukou našich občanů.

Ale vraťme se teď k té vládní straně, ostatně o vládě se tady bavíme. ANO hlásilo, že chce depolitizovat českou státní správu. Hlásilo to tedy ústy pana premiéra Babiše a dalších tváří, které s ním byly na plakátech, jinak skoro všechny ty tváře, které s ním na plakátech byly, se už někam vytratily a není divu. Pravdou se totiž stal pravý opak. Státní správa byla zpolitizována takovým způsobem, že se podle mě do příruček zapíše, jak nebojovat s korupcí, jak nebojovat s nepotismem, jak nebojovat s klientelismem. Naopak bude končící Babišova éra sloužit jako ponaučení z toho, jak se ovládá stát nebo spíše jak se ovládat rozhodně nemá. Jako dokonalý příklad může posloužit zde již mnohokrát diskutovaná kauza Bečva. A to už i vrabci na střechách ve Valašském Meziříčí si vykroutili krky nad tím, jak se šetření takto závažné ekologické katastrofy vyvíjí. Stále jsem nepochopil - kauza Bečva a ten vývoj - proč se v této věci nic neděje a proč se zde zjevný viník kryje.

A proto, co jsem zmínil, politizace státní správy, ovládnutí celého systému, se ve veřejném prostoru objevuje nový termín - agrofertizace státní správy. A já jsem přesvědčen, že každý, kdo to vidí, by měl k tomu říci své jasné ne! Touto cestou nechceme dále pokračovat.

Já bych nyní shrnul několik hlavních důvodů, proč si tato vláda - a mě docela překvapily superschopnosti pana premiéra, který tady popisoval, co všechno zařídili, možná se k tomu dostanu, ale nechci přímo reagovat - proč si tato vláda nezaslouží důvěru ani politických stran ve Sněmovně, ani občanů. Je to totiž absolutně nezvládnutá situace pandemie, když se podíváme na okolní země, jsou to vysoké oběti na životech. Je to zruinování státního rozpočtu. Destrukce veřejných financí, o kterých nehovoří tady nějaká opozice ve Sněmovně, ale o kterých hovoří vlastní orgány vlády, odborné skupiny, ekonomové v České republice. Je to destrukce veřejných financí. Destrukce lidských životů - a já bych vám také mohl číst dopisy, které mi lidé píší - a celého segmentu malého a středního podnikání. Jenom za první kvartál v roce 2021 přerušilo živnost téměř 44 tisíc fyzických osob. Pro porovnání s rokem 2018 před covidem je to o 85 % více.

Dalším důvodem - a to si myslím, že je jednou z velkých chyb této vlády - je naprosto nezvládnutá situace v oblasti našeho vzdělávání a školství. A já nepopírám, že školy se zavřely i v některých jiných zemích, nikde však nebyl výpadek fungování toho prezenčního studia takto zásadní a takto dlouhý. Podle OECD byly u nás školy zavřeny nejdéle, a to celých sedm měsíců, a ty dopady na životy našich školáků dnes i do budoucna jsou obrovské. A není to jen v oblasti nezvládnutí či špatného zvládnutí učiva, jsou to otázky sociální, jsou to otázky psychologické.

Co si myslím, že je velmi špatnou vizitkou této vlády, a ono to dokresluje, oni se ministři vlády Andreje Babiše měnili tedy i před covidem, ale co si myslím, že je zásadní problém, je pět rotací ministrů vlády Andreje Babiše na pozici ministra zdravotnictví během osmi měsíců v pandemii. To mně přijde téměř jako světový rekord, ale analýzu jsem si tímto směrem nedělal.

My se hodně bavíme o ekonomice České republiky. Pan Babiš tady vykládal, komu, kdy dal peníze a jak je všecko krásné. Ten obrovský deficit tohoto státního rozpočtu pro tento rok, ale i plánovaného, kde paní ministryně v řádu měsíců hýbe s tím plánovaným deficitem v řádech desítek miliard, zatímco vláda plánuje rozdávat další předvolební dárečky, které tu situaci výrazně zhorší, si myslím, že je věc, na kterou bychom se měli ve Sněmovně zaměřit. Tady byla nabízena ruka k nějaké debatě. S námi ještě nikdo plánování rozpočtu, o kterém má jednat Sněmovna na příští rok, neprojednával. Ale veřejné finance jsou v rozkladu, deficit je enormní. Ona slibovaná pomoc nedoputovala, kam by měla. A rozhodně si nemyslím, že je na čase ještě více nyní tento dluh prohlubovat. Pan premiér tady vyzdvihl sám, a já jsem o tom nechtěl mluvit, ale asi chtěl toto téma ve Sněmovně řešit, kauzu Čapí hnízdo. Máme tady paní ministryni spravedlnosti, ta by měla zbystřit, když tady premiér říká, jak to celé dál jede účelově, je to vykonstruovaná kauza. Takže Policie České republiky navrhuje pana Babiše v této kauze obžalovat. Trvalo to čtrnáct let. Ano, je třeba zrychlit ty procesy - samozřejmě. Ale nevím tedy v momentě, kdy policie předává uzavřený případ s návrhem obžaloby, že zde sedí vláda, která by to údajné zmanipulování, tu účelovost pod sebou ignorovala. Já si myslím, že orgány činí správně. Uvidíme, kam se to posune na úrovni státního zastupitelství.

Ale co je zásadní problém? To je mamutí střet zájmů premiéra Babiše. Holding je ve faktickém vlastnictví pana premiéra. A v momentě, kdy on je v této vládě, je to v rozporu jak s českým, tak i s evropským právem. Já jsem chtěl jen připomenout, že zákon o střetu zájmů byl návrhy vlády, ve které Andrej Babiš seděl, takže ta iluze, kterou tady vytváří, že to na něj tady ušili nějací opoziční politici, není pravda. Naposledy to zopakovala paní ministryně Dostálová v nějakém televizním pořadu, demagog k tomu vydal hodnocení jako nepravda. Podívejte se, kdo ten zákon navrhoval a jak byl hlasován.

Já bych chtěl jenom říci, abychom to měli zarámováno také nějakým číslem, že v evropských i národních dotacích a veřejných zakázkách se bavíme do této doby o 20 miliardách českých korun. To jsou peníze českých občanů České republiky, které jsou v rozpočtu, jsou to peníze, které jdou z evropských dotací. Takže od momentu, kdy Andrej Babiš byl účasten na vládě, pro firmy pana Babiše šlo 20 miliard korun. To ještě není všechno. Vysoká míra korupce, a tady bylo zmiňováno, jak peníze proudí do sportu, tak to jsme viděli posledním auditem na vládou vymyšlené, Sněmovnou protlačené Národní sportovní agentuře, vidíme to na dalších případech, a klientelismus, kde ten index se v České republice nehýbá směrem nahoru, to tady je. Ona možná není tak do očí bijící, protože Andrej Babiš ji povýšil na systémovou záležitost. Ve své PR knize O čem mluvím sliboval pan Babiš, jak s korupcí zatočí. Jaká byla realita? O tom možná, škoda, že tady není (k poslanci Faltýnkovi), hovoří jiné slavní literární dílo, to jsou deníky pana Faltýnka, které bohužel máme možnost sledovat v médiích, kde jsou postupně citovány.

Takže o vymýcení korupce se premiér Babiš v České republice nikdy nesnažil, protože jeho myšlení je trochu podobné jako myšlení jeho tady asi politického parťáka, zmíněného předsedy poslaneckého klubu, pana Faltýnka. Toto myšlení lze shrnout do jednoduchého hesla: systém a celá republika dělá na Babiše. To ovšem naše heslo není a nikdy nebude. Jsou zde další zásadní věci, které se staly. Bavili jsme se zde mnohokrát o nezávislosti státního zastupitelství a o nezávislosti české justice. Podle mě dalším poměrně zásadním krokem, který se stal, bylo faktické vyšikanování nejvyššího státního zástupce Zemana, na kterého byl vyvíjen tlak jeho slovy i od zde sedící paní ministryně Benešové. Bylo tady podezření z korupce při nákupu zdravotních pomůcek. My jsme na ty podezřelé zakázky nejen na Ministerstvu zdravotnictví upozornili vloni na jaře, věcí se zabýval NKÚ, tato pochybení shledal a věc nyní vyšetřuje i NCOZ, které se v hovorové řeči, ale i v médiích, říká protimafiánský úřad nebo útvar.

Já jsem tady zmínil důvěru v Českou republiku od našich zahraničních partnerů v Evropské unii i v Alianci. Já jsem přesvědčen, že to nezvládnutí komunikace a kroků po vrbětické kauze, včetně tedy lží ministra Hamáčka o cestě do Moskvy, který se snažil, i když znal okolnosti případu, ještě vytěžit na poslední chvíli tu situaci ve svůj prospěch či ve prospěch sociální demokracie, je špatně. Ale on o tom potom lhal ne nám tady, poslancům, ale lhal o tom i veřejnosti. Ta cesta byla plánovaná, myslím si, že byla krajně nezodpovědná a velmi se podílí na destrukci České republiky v mezinárodním kontextu, což, pokud ovládáte cizí jazyky nebo google překladač, se můžete podívat, jak o této kauze informuje ne tisk Ruské federace, ale zemí, ze kterých bychom si z jiných věcí měli brát příklad, našich partnerů v Unii i v Alianci.

Poslední v mém seznamu, nikoliv však poslední hřích této vlády, jsou kroky vlády ve zjevném rozporu se zákony v době pandemie. Příklad může být ta faktická likvidace maloobchodu, který byl měsíce protiprávně uzavřen, který nikdy nebyl vyhodnocen jako epidemiologicky rizikovou hrozbou nebo provozem. Soudy různých instancí mnohokrát zrušily represívní vládní opatření týkající se svobody lidí i provozu živností a firem, která nebyla zdůvodněna. Chyběl jasný srozumitelný důvod, proč vláda právě tato omezení aplikuje na občany a na firmy. Přesto vláda znovu a znovu, pořád dokola, vydávala svá vadná opatření, ačkoliv to v té době musela vědět. A to je ještě horší. Vláda, která jedná v rozporu se zákony vlastní země a ví to, si nejen, že nezaslouží důvěru občanů a Sněmovny, ale taky ztrácí svou legitimitu v kontextu demokratického systému a samotného práva.

Vyslovení nedůvěry vládě Poslaneckou sněmovnou to není jenom politická možnost, ale v kontextu toho všeho je to naše ústavní povinnost. Na takto zásadní selhání vlády musíme tedy reagovat tak, jak naše ústava předpokládá. Je to tedy jasný a logický krok, kterým naplňujeme naši odpovědnost vůči veřejnosti. Jak jsem uvedl již v úvodu, veřejnost je s touto vládou nespokojena. Je to krok, který by měl možná konečně premiérovi této vlády Andreji Babišovi ukázat, že na rozdíl od Agrofertu není skutečným majitelem České republiky, není ani koncových beneficientem všech jejích dotací a výhod a měl by místo svých preferencí a líbivých foteček z kampaně dbát na zájmy občanů naší země. To především. Vláda by se neměla chovat jako na nějakém posledním mejdanu na Vyšehradě a přistupovat k rozpočtu a budoucnosti naší země jako k jakési dopitné s tím výhledem, že poslední, kdo bude odcházet, tady zhasne. To však vláda svým jednáním a kroky, které činí teď, a podle toho, co se objevuje v médiích, i hodlá činit bohužel dál, bohužel naplňuje - tento přístup . Problém vidím v tom, že ten, kdo tady bude v příštím volebním období, ta budoucí vláda, bude muset svítit i v zemi, která je takto rozvrácena, kterou zde po sobě Andrej Babiš po svém privátním experimentu, a já se nebojím to takto nazvat, na kterém vydělával miliardy ročně, zanechal. A možná právě proto to, tuto ztracenou budoucnost, vyčítám vládě Andreje Babiše nejvíc. Andrej Babiš a jeho orloj neustále se měnících ministrů připravil tuto zemi o budoucnost.

Na klesající úroveň, deficit státního rozpočtu a další okolnosti upozorňoval NKÚ již před tím, než pandemie vypukla. Naši živnostníci, zaměstnanci před sebou vidí především hubená léta, kdy budou odmazávat ty ztráty, které v době pandemie utrpěli, a při pohledu na vývoj státního rozpočtu, který připravuje paní ministryně Schillerová, spoustě lidí, tedy včetně nás v některých případech doslova tuhne krev v žilách. Proto je hlavním cílem naší politiky právě vrátit zemi budoucnost. My, celá země musíme mít nejenom pocit, že má smysl se o ty věci snažit, protože to úsilí, které do toho vložíme, v dohledné době přinese ovoce. Současná vláda ukázala, že už nic nového v tomto směru přinést nemůže.

My máme před sebou ještě několik měsíců do voleb. Chci zdůraznit, že vyslovením nedůvěry vládě Sněmovna dnes nekončí, ani její práce. Naopak. Stále je třeba pomoci lidem a firmám ven z krize, řešit dopady covidu na společnost a snížit riziko návratu další vlny viru na podzim. Když jsme na toto upozorňovali předtím, a tady pan premiér vyloženě lže, tak jsme nebyli vyslyšeni, tak jsme byli vysmíváni. Chraň ruka páně, aby se opakovala ta situace, která nastala loni na podzim, aby se vláda zachovala stejně, když se jiným smála, že strašíme, že covid je pryč, a kvůli krajským volbám - a bylo to kvůli krajským volbám! - pan premiér bagatelizoval ta rizika či potřebu plánování, aktivizace těch smysluplných opatření. A my ten výsledek známe. Bohužel. Je to worst in covid, nejhorší v covidu. Je to 30 tisíc obětí na životech, zničené rodiny i firmy, jak jsem už o tom hovořil.

Chtěl bych zdůraznit, co je nutné do toho podzimu vyřešit: Zajistit skutečně efektivnější záchyt tzv. nebezpečných mutací skrze sekvenování. To se musí stát. Zajistit dostatečnou kapacitu pro dobrovolné očkování i kapacitu pro trasování, abychom případný výskyt viru mohli lokalizovat, aby se nám opět nešířil komunitně ve velkém po České republice. Být připraveni na PCR testování občanů jinak než opakovaným zavřením všech a všeho. Tuto další ránu by už naše ekonomika nevydržela. A pomoci všem, na které více než rok omezení měl tento destruktivní dopad a vláda je poškodila, dokonce, jak se ukazuje podle závěrů soudů, jednala v rozporu se zákony této země. A pan premiér tady hovořil o spoustě věcí, ale i tento plán na podzim mi zde dneska chybí. Vláda tak opět ukazuje, že nejenže selhala mnohokrát v minulosti nejen v souvislosti s covidem, ale přijde mi, že je naprosto nepoučitelná a že stejné chyby může opakovat znovu. Tomu prostě nemůžeme přihlížet, zde musíme bít na poplach.

Návrh na vyjádření nedůvěry této vládě tak leží na stole a je dnes na nás všech rozhodnout, zda chce Poslanecká sněmovna dál tolerovat za mě tuhle skoro už bláznivou jízdu obchodního predátora Andreje Babiše. Nebo můžeme společně započít nějakou novou cestu, kdy Sněmovna obnoví fakticky svou roli a bude stát nad tou vládou, neboť role Sněmovny je kontrolovat vládu, cestu, kdy budeme společně hledat konkrétní způsoby, jak vyvést zemi z ekonomické, zdravotní i té sociální krize, cestu k obnově reputace naší země, kterou tato vláda bohužel opakovaně poškozuje. Cestu, která nám vrátí v zemi budoucnost. Před touto výzvou zde dnes všichni stojíme. Pro Piráty je tato cesta správná a hlavně odpovědná zejména vůči lidem v naší zemi, a proto bude dnes pirátský klub hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.

Děkuji.

Já si ještě dovolím, udělal jsem si tři poznámky k tomu, co zde řekl pan premiér Babiš, dovolil bych si ještě na něj reagovat. Pan Babiš někdy funguje jako takový generátor lží, a ono jich je tolik, že člověk nestačí pochytit všechny. Já jsem si zaznamenal jednu věc, která tady zazněla, kterou se chlubil, týkající se MHD. Tak ten návrh na snížení DPH ve veřejné dopravě byl původní návrh paní poslankyně Věry Kovářové za Starosty a nezávislé, a když se o něm hlasovalo, tak pan premiér Babiš pro změnu nebyl ve Sněmovně, chyběl, z poslanců ANO byli všichni proti, dva se zdrželi a sociální demokracie byla tak půl napůl. Takže když tady pan premiér vykládá příklady svých úspěchů, tak by mu měl jeho přípravný tým aspoň říci, co je a co není pravda, abychom tady zase neposlouchali nějaké fantasmagorie.

Druhá věc, která tady zazněla od pana premiéra Babiše. V roce 2015 Česká pirátská strana jako jediná strana, která nebyla ještě ve Sněmovně, v momentě, kdy Sobotkova vláda, v které on byl, tápala, jak přistupovat komplexně k problému migrace, tak my jsme vydali kompletní stanovisko k migraci, může si ho každý dohledat - Piráti 2015, kde jsme odmítli automatický relokační mechanismus pro umisťování uprchlíků jako nefunkční, kde jsme jako první jasně definovali rozdíl mezi tím, kdo to je uprchlík, kteří se přijímají skrze azylové řízení na základě mezinárodního práva, a ekonomický migrant. Byli jsme jako první, kteří definovali, co to je pomoc v zemích, kde ty problémy vznikají, jak důležitá je mezinárodní pomoc třeba přes OSN, kde má Česká republika zásadní deficity ve finančním plnění, ke kterému se zavázala. Takže jenom toliko k jeho výkladu. Takže každý si může dohledat v roce 2015, bylo to nejkomplexnější stanovisko pirátské strany. Pirátská strana má jasnou politiku v tomto a já bych poprosil pana premiéra, aby lidem nelhal a nestrašil je.

A možná poslední věc, a protože toto mi přijde skutečně už nechutné. Já jsem zaznamenal dokonce, když pan premiér Babiš tady Olze Richterové, místopředsedkyni jednou tvrdil, že jí těší počet zemřelých lidí. Mně se chtělo zvracet, když jsem to slyšel, ale jsem zvyklý ze Sněmovny z těch různých jednání mimo na všecko. Kdyby tady pan premiér byl, řekl bych mu to osobně. Já bych byl daleko raději, kdyby ANO mělo teď 30 % a my jsme vás spolu s Piráty a se STAN porazili kvalitním programem pro budoucnost ve volbách, protože děláte špatnou politiku, a Česká republika neměla 30 tisíc mrtvých zbytečně kvůli vám, kvůli tomu, že politiku děláte špatnou!

