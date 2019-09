Bartošek (KDU-ČSL): Chcete bydlet ve vlastním? Vláda radí - Pořiďte si stan

Ceny bytů jsou vysoké a hypotéky jsou pro ně tak finančně náročné, že si je raději nevezmou a někteří na ně ani nedosáhnou.Takže je jasné, že bydlet u rodičů, se vlastně vyplatí. Podnájem je pro lidi daleko dražší než vlastní bydlení. Za 25 let bydlení v podnájmu tak utratíte o půl milionu víc než kdybyste bydleli ve vlastním.



A jako by toho nebylo málo, tak vláda přichází s novým daňovým balíčkem. Vlastní bydlení je při dnešních cenách už tak nedostupné. Vládě to nestačí a chce zvednout ceny zápisů do katastru nemovitostí dvojnásobně. Přitom se katastr nemovitostí digitalizuje, aby se snížily náklady. Ale vláda zdražuje. Ne proto, aby pomohla lidem, aby něco zlepšila, ale aby zalepila díru v rozpočtu.



Mohli by jste si říct, no tak tisícovka sem, tisícovka tam, jednorázově to není hrozného. Ale to není jediná věc, která zdraží bydlení. Tento balíček chce zrušit osvobození od daně u zemního plynu pro domovní kotelny. Plyn tak zdraží u 400 tisíc domácností o 20 korun na osobu za měsíc, což pro pětičlennou rodinu bude zdražení o 1200 korun ročně.



Tohle rozhodně není způsob, jak pomoci lidem k vlastnímu bydlení. Každý si zaslouží místo, které bude domovem pro něj a jeho rodinu. Proto tento týden předložím pozměňovací návrhy, aby ke zdražení nedošlo a stávající ceny zůstaly zachovány. Mladým lidem musíme pomoct do vlastního, ne jim to komplikovat, jako tato vláda. Její stávající kroky jasně mladým vzkazují, že nejlepší bydlení je někde pod stanem, protože je to jedna z mála možností, jak mít vlastní bydlení.

Ing. Jan Bartošek

poslanec a místopředseda KDU-ČSL

Vyšlo na blogu idnes.cz. Převzato z webových stránek jihočeské KDU-ČSL.

