Kubisková: Dvojí trest za předčasný odchod do penze?

A i když ho samozřejmě musím respektovat, rozhodně s ním NESOUHLASÍM! Ani s odůvodněním, že i když byla důchodová "reforma", schválená za současného porušení Zákona o jednacím řádu sněmovny, kdy byla omezena práva některých přihlášených řečníků se k věci vyjádřit, přesto je to podle ústavního soudu de facto v pořádku.

Za mě tedy NENÍ! Nejdřív obrali důchodce o mimořádné valorizace, pak snížili výměru nových důchodů, teď pro změnu snižují řádné valorizace a ztěžují lidem se zdravotními problémy odejít dřív na zasloužený odpočinek. Do předčasného důchodu tak mohou nově odejít jen o tři roky dříve místo původních pěti, a ještě za to budou více penalizováni.

Nejenže jim bude důchod více krácen, ale navíc se jim do dovršení řádného důchodového věku nebude ani valorizovat zásluhová část.To je za mě dvojí neférová penalizace! Navrhuji proto, aby nárok na předčasný odchod do penze bez krácení měli všichni lidé ze čtvrté kategorie náročných profesí a alespoň část třetí kategorie, kde to určí lékaři.

Tím, že vláda, i přes dohodu tripartity, vyloučila z nároku na předčasný odchod do penze bez krácení třetí kategorii náročných profesí, hodila přes palubu kolem stovky tisíc lidí, pracujících ve ztížených podmínkách, jako je hluk, horko, vibrace nebo chlad.

Nárok na předčasný odchod do penze bez krácení by měli mít všichni lidé, kteří odpracovali alespoň 45 let, bez ohledu na to, zda dosáhli důchodového věku. Měla by být zrušena dvojí penalizace lidí, kteří odchází do předčasného důchodu ze zdravotních důvodů.

Pokud je chce vláda trestat krácením penze za to, že šli dříve do důchodu, měla by jim alespoň valorizovat zásluhovou část důchodu.