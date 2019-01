Bartošek (KDU-ČSL): Každý si vyhazoval úředníky, aby si tam nabral sobě blízké lidi

Děkuji za slovo. Pane premiére, někdy mi lidé - vaši poslanci - vyčítají, že jsem vůči vám někdy příliš tvrdý. Tak teď mi dovolte, abych s vámi vedl korektní diskusi na téma služebního zákona. Víte, ten zákon jsme připravovali společně. Jak sociální demokracie, tak hnutí ANO a lidovci tam poslali svoje odborníky a ten zákon se tvořil s tím, že jsme skutečně byli vedeni myšlenkou zastabilizovat státní správu, aby se neopakovalo to, s čím byla zkušenost, a to, co jste zmiňoval, to je pravda. Měnily se garnitury, přicházela sociální demokracie, přicházela ODS. Každý si vyhazoval úředníky, aby si tam nabral sobě blízké lidi. To nerozporuji. To máte pravdu. To se dělo. Bylo to špatně a poškozovalo to výkon státní správy. Protože jestli chceme, aby stát dobře fungoval, tak on skutečně potřebuje kvalitní vzdělané úředníky s jistotou, že nebudou loutky a hračky v rukou politiků, že se můžou spolehnout na to, že budou mít jistou míru stability, že budou mít jistou míru motivace k tomu, aby se vzdělávali a rostli a vykonávali kvalitně státní správu.

Já se jenom obávám jedné věci. S každou změnou vlády docházelo k tomu, že se úředníci obměňovali a obměňovali a kvalita státní správy tím trpěla. A já jsem čekal, že s novým zákonem ta stabilita přijde. A ona se k mé lítosti nedostavila. První, kdo zneužil systemizaci, byla sociální demokracie na Ministerstvu zdravotnictví. A já jsem tehdy říkal, není možné se systemizací zacházet tímto způsobem, protože až jednou do budoucna budeme rozporovat, jak se zachází se služebním zákonem, bude sociální demokracie první, kdo tohoto institutu zneužil. Skutečnost je taková, že v současné době se skutečně zneužívá systemizace k tomu, aby se vyhazovali nepohodlní lidé. A ono možná nebude už koho měnit, protože vy jste, pane premiére, skutečně z ministerstev většinu lidí vám nepohodlných vyhodili. To tak bohužel je.

Byl zde zmiňován Ondřej Závodský - velice kvalitní, pracovitý, slušný člověk, který se spolupodílel na přípravě velice dobrého zákona. Omezil hazard v České republice. Co byl důvod k tomu, aby on byl vyhozen z ministerstva? Jakou nekvalitní práci odvedl? Nebo co byl ten správný důvod, proč jeho místo bylo zrušeno? Já to nevím. Možná mi na to dokážete odpovědět vy. (Řečník se otáčí na premiéra.)

Chodíte po ministerstvech? Ptáte se lidí, v jaké atmosféře pracují? Znáte atmosféru mezi zaměstnanci úřadu, ministerstev? To jsou lidé, kteří vlastně ani vůbec nechtějí mluvit o tom, co se děje. Zajděte, zeptejte se jich. Uvidíte, jaká je skutečnost na jednotlivých ministerstvech. Na ministerstvech vládne strach a lidé nechtějí otevřeně mluvit o tom, jakým způsobem dochází k vyhazování nepohodlných lidí.

Zde je potřeba poděkovat Senátu za to, jakým způsobem zafungoval. Za lidovce mohu říct, že my podpoříme senátní návrh zákona, anebo budeme proti, protože ty změny, které jsou, poškozují výkon státní správy.

Nejabsurdnější změna, kterou já osobně vnímám v tomto návrhu zákona, že hodnocení provádí člen vlády, který zároveň má možnost odvolat. To znamená jakékoli prokazování čehokoli nebude potřeba. Samozřejmě že ministr může vydat hodnocení a může ho vydat i přes nesouhlas náměstka ministra vnitra pro státní službu. A Evropská komise o zákonu hovoří, že je to krok zpět a je to krok k politizaci státní správy.

Pro mě osobně ta největší lítost spočívá v tom, že když ten zákon vznikal, tak já jsem pevně věřil, že hnutí ANO má zájem na stabilizaci státní správy. Pro mě je velké zklamání, že to, co kritizujete u sociální demokracie, u ODS, a dnes byli zmíněni i lidovci, že se chováte úplně stejně a změna s vámi nepřišla. Bohužel se obávám toho, že tak, jak si v současné době nastavujete zákon o státní správě, o státní službě, aby vám vyhovoval a mohli jste likvidovat nepohodlné lidi, tak každý tlak vyvolává protitlak. A v okamžiku, až nebudete vládní strana, tak to, co je moje obava, že se to může obrátit proti vám. Kdybyste zachovali zákon, který bude spravedlivý ke všem, který zachová profesionální výkon státní služby, státní správy, tak by mohla fungovat bez ohledu na to, jak se mění vlády, kdo je koaliční, kdo je opoziční. Ale to se bohužel nestalo. A to je pro mě osobně největším zklamáním.

Děkuji.

