Bartošek (KDU-ČSL): Musíme se starat o lidi, kteří v sociálních službách pracují

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek navrhl na zasedání jihočeského krajského zastupitelstva ve čtvrtek 27. června usnesení, kterým jsou hejtmanka Ivana Stráská a náměstek pro sociální věci Zdeněk Dvořák pověřeni jednat s vládou o dofinancování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Návrh byl většinově přijat a jednání tak může začít. „Sociální služby se starají o ty nejpotřebnější. My se musíme starat o lidi, kteří v nich pracují. Jihočeské zastupitelstvo si to uvědomuje,“ podotkl Jan Bartošek. Pomoc lidem v nouzi a potřebným je základní funkcí společnosti, založené na hodnotách solidarity a dobré spolupráce. Je povinností vedení kraje udělat vše pro to, aby toto fatální selhání vlády nemělo nedozírné praktické následky. „Děkuji za všechny potřebné!“, dodává Jan Bartošek.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

