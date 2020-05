Bašus (TOP 09): Chceme-li kvalitu, musíme za ni zaplatit

reklama

A jak je to tedy s kompromisem mezi kulturou a ekonomikou. Jedná se určitě o věc subjektivního pohledu, nicméně je potřeba si říci několik důležitých faktorů, které se promítají do přípravy každé kulturní akce.



Obecně můžeme říci, že Jablonec je velice kulturní město. Funguje zde několik kulturních zařízení různě velkých od soukromých po městské - Městské divadlo, Eurocentrum, Klub Na Rampě, Woko a další. Ty nabízejí koncerty, divadelní představení, besedy, setkání s občany, prodejní a eventové akce, festivaly, městské slavnosti a další. Každá taková akce nese s sebou spoustu práce a nákladů a buď se dělá jako charita, resp. jako služba pro občany nebo se ziskem, případně alespoň nebýt v mínusu. A právě druhá varianta akce je velice složitá. Velký obdiv patří těm, kteří tento způsob podnikání berou sami na sebe, ale i například městská organizace, která má formu obchodní společnosti, by takové akce dělat měla. Jedna z její povinností je tvořit zisk. Pokud ale chcete dělat kulturní akci, musíte brát na zřetel několik základních požadavků.



Za prvé musí být nabídka. Tou nabídkou je myšleno, že umělec chce do daného města vůbec přijet. Nepojede dvakrát na stejné místo se stejným programem nebo pokud v nedávné době již ve stejném místě vystupoval. Za druhé je snahou každého promotéra nepotkat se s podobnou akcí v jiném kulturním zařízení a nemusí se jednat o stejný den. Řeší se i např. týden. To znamená, že musí být i poptávka. Za třetí, příprava akce. Někdy, když máte den předem konferenci nebo ples, je potřeba prostory uklidit a předělat nové uspořádání prostor. U složitých akcí to může být i na minimálně 5 hodin práce pro 4 lidi. Za čtvrté, když pomineme osobní názor každého z nás, tak obecně lze říci, že čím oblíbenější umělec, tím dražší. Jeho honorář se pak promítá do celkových nákladů akce, které se pak rozpočítávají do ceny vstupenky. Cena vstupenky se pak porovnává s kupní silou v dané lokalitě, tj. zda to lidi dají, či nikoliv. Proto nemůžeme v dnešní době omezení 50 lidí na kulturní akci očekávat, že do divadla přijede např. Lucie Bílá. Mezi další náklady pak patří např. pronájem, pořadatelská služba, zábory městských ploch, propagace apod. Za páté musíte mít v této branži i osobní kontakty - na agentury, manažery a další. Pak jde mnohem lépe vyjednávání a víte a co můžete očekávat a pokud máte dobré vztahy, které se budují i několik let, lze leccos dohodnout. A tak mohu pokračovat dále. Je toho mnohem více.



Jak vidíte skloubit kulturní nabídku pro občany a snižovat náklady není vůbec jednoduché. Obecně platí, že chceme-li kvalitu, musíme za ní zaplatit (i umělec platí složenky). Nebo musíte mít dobrého dramaturga, který má čas, chuť, přehled a dotáhne do Jablonce např. skupinu z Austrálie, která jede náhodou kolem a staví se i u nás v Jablonci.

I přesto všechno chce TOP 09 zachovat dostatečné kulturní vyžití v Jablonci nad Nisou, na který si Jablonečané zvykli.

Psali jsme: Jablonec nad Nisou se probouzí k životu Jablonec nad Nisou: S uvolněním opatření město dokončí jarní úklid Bašus (TOP 09): Centrum - dobrá adresa Bašus (TOP 09): Jak se stát členem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.