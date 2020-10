Bauer (ODS): Možná ani nemyslíte seriózně celou důchodovou komisi

reklama

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové,

já jsem tady podrobně popsal stanovisko jak mé osobní, tak poslaneckého klubu Občanské demokratické strany během prvního čtení a kromě toho, že od té doby proběhly krajské volby, nemám nic, co bych měnil na svém osobním názoru k tomuto návrhu, ani k názoru, který zastávám za náš poslanecký klub. Proto jsem nepovažoval za nutné, abych tady něco nového řekl, kdyby bývala nevystoupila paní ministryně práce a sociálních věcí se svým projevem o stavu důchodů v České republice. Já jsem si jenom některá ta slova poznamenával. V podstatě podle jejího názoru jediný správný postoj a návrh je ten, který předkládá ona, to znamená, dát 5 tisíc Kč každému důchodci, což jsou necelé 3 miliony osob, a všechno ostatní, co je k dispozici, je buď nerealizovatelné, co jsem si poznamenal, nespravedlivé, špatně napsané atd. A v závěru toho projevu o stavu důchodového systému v rámci České republiky také zaznělo, že musíme táhnout za jeden provaz, protože jsme všichni na jedné lodi.

Ty argumenty, které mě mrzely hlavně před těmi krajskými volbami, již tady opakovat nebudu, protože ten názor jsem nezměnil, ale mě opravdu velice mrzí, že pokud tento návrh projde, tak důchody se v České republice nebudou zvyšovat podle zákonných, vydiskutovaných podmínek, ale podle aktuálních potřeb a nálad politických stran, které jsou momentálně u moci, což si myslím, že je opravdu velmi špatně. A o to více mě mrzí, že tento návrh, ať už je to 5 tisíc Kč - já vlastně ani nevím, jak jste na těch 5 tisíc Kč přišli, proč to nejsou třeba 4 tisíce nebo 6 tisíc. Z toho důvodu jsem před tím rokem nebo dvěma také argumentoval, že ani nevím, jak jste přišli na to, že ta tisícikoruna se přidává těm, kterým je více než 85 let, protože si myslím, že stejné sociální potřeby mají třeba občané, kterým je 83 nebo 84 let. Ale mě skutečně mrzí, že jste s tímto návrhem, když už tolik voláte po tom, že jsme na jedné lodi, že musíme držet v této složité době při sobě, proč jste prostě za námi nepřišla. Proč jste nepřišla za opozicí, proč jste nepřišla za důchodovou komisí. Já už jsem to tady mnohokrát diskutoval, že se snažíte o nějakou reformu, moc se vám to nedaří, ale prakticky každý rok ten systém, který chcete měnit, ještě více komplikujete těmi mimořádnými navyšováními těch důchodů. Proč jste s tímto návrhem nešla za těmi experty, podle mého názoru, kteří na to čekají, v důchodové komisi, a proč jste se jich nezeptala: Máme zvyšovat o 5 tisíc? Je to dobře? Je to systémové? Nebo máme jít spíše cestou, že se podíváme na valorizační vzorec - který shodou okolností váš kolega Roman Sklenák někdy před třemi lety tady na půdě Poslanecké sněmovny změnil především ve prospěch českých seniorů. Takže to je ta věc, která mě mrzí, i z toho důvodu si myslím, že možná ani nemyslíte (?) vážně a seriózně celou důchodovou komisi a ten váš postoj opravdu velmi, velmi zvláštní.

Ing. Jan Bauer ODS



