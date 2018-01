Bauer (ODS): Můžeme občanům vyslat signál, že se umíme poučit ze svých omylů

Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, dnes někdo jen těžko přijde s novým převratným argumentem, který by ty z vás, kteří zavedení EET podporovali, přesvědčil o jeho škodlivosti a negativních dopadech na podnikání v České republice. Přesto si dovolím krátce vystoupit.

Považuji za nanejvýš dobrou zprávu, že se dnes otevírá možnost EET kompletně zrušit. Je na místě si některé argumenty pro pořádek alespoň připomenout nebo zopakovat. Rád bych se ale nejdříve ohlédl do minulosti. Já jsem sice nebyl v minulém volebním období poslancem, ale dobře vím, že vládní strany a ministr financí Andrej Babiš v době přijímání zákona o EET opakovaně vinili opoziční strany včetně ODS z obstrukcí a blokování Sněmovny. Já si naopak už tehdy svých kolegů velmi vážil za preciznost, s jakou se snažili argumentovat a varovat před dopady opatření, které vláda tlačila bez přesvědčivých důvodů. Tehdy poslanci ODS jasně varovali před tím, že nově zaváděný dohledový systém pravděpodobně nebude fungovat, nepřinese žádné zázračné přínosy do státní kasy a navíc svou nepřipraveností a požadavky zkomplikuje podnikání tisícům aktivních lidí v České republice. Myslím si, že jsme nejenom varovali, ale i cestou pozměňovacích návrhů jsme se alespoň snažili snížit tvrdost některých konkrétních ustanovení.

Vláda a především Ministerstvo financí přesto zákon na sílu protlačily. Vybraly si obětní beránky v podobě malých a středních podnikatelů a na nich se snažily demonstrovat snahu o zlepšení výběru daní a boj s nepoctivci, místo aby přišly s promyšlenými a ucelenými návrhy změn v daňovém systému jako takovém. Podle mého názoru dnešek jasně ukazuje, že tehdejší vláda se mýlila a opozice měla pravdu.

Systém elektronické evidence tržeb aktuálně zpochybnil i Ústavní soud, a ono to tady už dneska zaznělo. Ústavní soudci, kteří vidí v EET protiústavní zásah do svobody podnikání, sice nakonec zůstali v menšině, budiž jim ale čest, i tak se však Ústavní soud v několika zásadních bodech vyslovil proti schváleným plánům tehdejší koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL a pojmenoval vážné chyby, které tyto strany v zákoně o EET prosadily a které jsou v rozporu se zákonností a ústavními pravidly naší země. Už z toho je patrné, že se nemýlili ti, kteří zavádění EET považovali za nepromyšlené a ze své podstaty sporné a zbytečné opatření.

Kdybych v době schvalování EET seděl v Poslanecké sněmovně já, vadily by mi nejvíce následující věci. Celý systém EET byl prezentován jako prostředek k narovnání tržního prostředí a reakce na daňové podvody. Ale namísto toho, aby stát zefektivnil stávající kontrolní systém a byl schopný postihovat zjevné daňové podvodníky, rozhodl se šmírovat všechny bez rozdílu. Zaměřil se přitom na ty nejmenší, kteří nemají ani prostředky ani personální zdroje k tomu, aby mohli další zbytečnou administrativu a nároky ze strany finančních úřadů zvládat. Stát si vybral ty nejmenší s vědomím, že k poměrně větším daňovým únikům dochází v úplně jiných sektorech. Já nemohu nezmínit tehdejší náměstkyni ministra financí paní Hornochovou, která dokonce veřejně bezelstně přiznala, že stát začíná s nařízením EET konkrétně v restauracích, protože se dobře kontrolují a je jich malý počet, řekla tehdy doslova.

Od začátku mi současně nesmírně vadil nespravedlivý přístup státu, který vybrané podnikatele ještě dále rozkastoval do jednotlivých podskupin. Bez zjevných důvodů a opory v některých faktech museli někteří zavádět EET hned, na některé má řada přijít teprve později, na některé vůbec. Autoři EET dokonce rozkastovali druhy podnikání i v rámci jednoho oboru. To je opět příklad restaurací, které s EET začínaly, a stravovacích stánků, které nemusely.

Vadilo mi, že vláda uvalila veškeré povinnosti a zodpovědnost na podnikatele. Absolutně ale nepřipustila, že by se mohli mýlit třeba i finanční úředníci. Podnikatelé se přitom ocitli pod permanentní hrozbou nezanedbatelných sankcí.

A úplně nejvíc mi vadil fakt, že vláda prosadila zákon o EET, aniž by zvažovala, jaké dopady bude mít na reálný život, a to zejména mimo města na venkově. Já nepotřebuji sofistikované statistiky k tomu, abych viděl, že na venkově ubyly další obchody s potravinami, nebo hospody, kam chodili místní večer na pivo. V zásadě nepovažuji za podstatné, zda za to více mohlo EET, nebo jiná opatření ze strany stále mocnějšího státu. Fakt je, že namísto podpory venkova EET přispělo k jeho dalšímu úpadku a menšímu komfortu lidí, kteří na něm žijí. Elektronická evidence tržeb totiž nepoškodila jen samotné podnikatele a živnostníky, ale v první řadě - a na to se nesmí zapomínat - běžné občany a zákazníky, kteří služby těchto podnikatelů využívají.

Kolegové z KDU-ČSL mi odpustí, ale byli to i oni, kdo pomohli EET prosadit. A bylo mi proto velmi smutno, když jsem si pár měsíců po spuštění EET v novinách přečetl, jak Ministerstvo zemědělství plánuje poslat stamilionové dotace na provozování venkovských obchodů a podporu podnikání na venkově. Je pro mě neuvěřitelné, jestliže stát během jednoho roku problém způsobí a v témže roce ho chce jinými a dražšími způsoby hasit.

Přesto to není veřejné mínění, které si vynutí změnit EET, ale již zmiňované rozhodnutí Ústavního soudu. Jak víme, Ministerstvo financí už reagovalo příslibem poslat do Poslanecké sněmovny novelu, která by měla největší přešlapy v zákoně o EET napravit. Ještě už teď je jasné, že ať už bude vypadat vládní novela jakkoli, samotnou podstatu EET nezmění, ale jen nastaví nové nespravedlnosti a dělicí čáry mezi jednotlivé skupiny malých a středních podnikatelů.

Oproti tomu máme teď na stole čisté a srozumitelné řešení, které nefunkční a špatný nástroj ke kontrole výběru daní zruší. Schválení tohoto návrhu neznamená, že bychom přestali řešit problém daňových úniků. Můžeme ale občanům vyslat signál, že se umíme, nebo umíte poučit ze svých omylů a že vám všem záleží na tom, aby taková kontrola fungovala bez zbytečné represe a nedůvěry k většině těch, kteří podnikají poctivě. Jsem přesvědčen, že se na tak zásadních věcech je možné docílit shody, aniž by se někdo mohl cítit jako poražený, nebo jasný vítěz.

Děkuji za pozornost.

