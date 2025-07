Takto sledují vaše názory. STRATKOM a jeho nástroje. Prozrazeno

Stanislav Gazdík je bývalý příslušník francouzské cizinecké legie, zakladatel firmy Operational Defence Group a Mezinárodní asociace ODG, zaměřené na školení sebeobrany a bezpečnosti pro ozbrojené složky v ČR i zahraničí. Do loňského prosince spolupracoval na půl úvazku s Odborem strategické komunikace na Úřadě vlády. Ze Stratkomu ale odešel, protože si činnost na tomto Odboru představoval jinak.

„Neměli pro mě uplatnění, takže jsem po dohodě odešel. Myslel jsem, že budu dělat něco trochu jiného. Chtěl jsem spíše šířit osvětu, ale zájem o to nebyl,“ uvedl v rozhovoru pro Angeliku Bazalovou, že z podobných důvodů mohli odejít i další lidé, jako šéfka Stratkomu Adriana Dergam.

„Když jsme začínali, tak jsme připravovali například přednášky do knihoven, aby se vize Stratkomu, jak má správně fungovat, dostala mezi lidi, ale bohužel k tomu už pak nedošlo. Na začátku Foltýn chtěl zapojit influencery, aby oni šířili tu pozitivní message, ale narazili na to, že každý z těch influencerů má svoji bublinu a vzájemně by si ty jejich bubliny nerozuměly,“ vysvětloval Gazdík, jak měla skupina původně pracovat.

Právě proto byl Gazdík k odboru přizván, aby pomohl svými zkušenostmi z práce s mládeží. „Já pracuji na projektu, kterému říkám krizová připravenost mládeže. Rád bych zúročil všechny svoje zkušenosti, ale podpora ze strany státu není. Já jsem stál o to udělat nějakou celostátní platformu pro všechny školy, ale to se nepovedlo. Vlastně mi řekli, že je to politicky neprůchodné. A výsledek? Sice máme zájem, aby mladí sloužili u armády, policie a hasičů, jenomže oni na to vůbec nejsou nastavení ani mentálně, ani fyzicky. A tohle já jsem nabízel. Ale politici na to neslyší, protože mají jiné zájmy,“ zhodnotil Gazdík.

„Nakonec to vypadalo tak, že každý sedí za tím svým počítačem a dělá, co se mu řekne, tam jsou spíše analytici. Jsou to všechno velmi vzdělaní mladí lidé, většinou holky – šikovné, většinou magistry, ale dělají zkrátka tu svoji práci, která je sice důležitá, ale mě tolik neoslovuje. Byli jsme i na stáži ve Velké Británii a tam pracuje pro Stratkom třeba 2000 lidí. Kdežto v Praze to dělá 14–16 lidí,“ popsal Gazdík.

Tato analytická práce Stratkomu je ale podle něj potřebná, i když výsledky na veřejnosti vidět nejsou. I to je ale podle něj v zásadě dobře. „Podle mě je to práce velmi důležitá, která vidět být ani nemůže. Ten Stratkom je dobrý, protože se snaží to analyzovat pro ta ministerská křesla, aby oni věděli, co je špatně a co je dobře. Tam je důležité vědět, kde je zdroj. A odkud to vychází. Třeba vidíme, že to přišlo z Ruska a pak je to zkopírováno na různých platformách. Třeba tisíckrát a z toho je ten pavouk, který se potom šíří a čím více je takových zpráv, tím víc tomu pak lidé věří,“ uvedl, že Stratcom sleduje zejména šíření dezinformací, které ze 70 % pocházejí z Ruska.

Gazdík v rozhovoru zmínil také fakt, že Stratkom pracuje s dvěma analytickými nástroji. „Tam jsou speciální nástroje, jeden je dokonce vytvořen českou firmou, který používají i Stratkomy v zahraničí. Já se zajímám také o strategickou komunikaci Francie a vím, že každý stát má prostě nějaký nástroj. Ta česká firma, kterou jsme využívali pro analýzy sledovanosti, se jmenuje Newton One. Ten druhý nástroj se jmenuje Gerulata,“ popsal Gazdík.

Právě systém Gerulata je součástí aféry kolem Velitelství informačních a kybernetických sil AČR. Kauza odstartovala poté, co některé detaily včetně uniklých dokumentů veřejně prezentoval poslanec hnutí ANO a člen výboru pro obranu Pavel Růžička.

Ve stručnosti se jedná o to, že vojáci z Velitelství informačních a kybernetických sil AČR měli sestavovat seznamy odpůrců vlády, velení armády, politiky i občany s názory na válku na Ukrajině, které se neslučují s vládními narativy apod. Vojáci měli nejen odhalovat konkrétní nositele těchto názorů a shromažďovat jejich osobní údaje, ale také pod falešnou identitou vstupovat do různých internetových diskusí na tato témata.

K tomuto účelu vojáci používali i specializovaný software od slovenské společnosti Gerulata Technologies, který pomocí umělé inteligence v kyber prostoru lidi s údajně škodlivými či nebezpečnými názory vyhledává a vyhodnocuje.

