Zoo Praha: Slavné zubří mládě dostane v sobotu jméno – navrhla ho veřejnost

To jí navrhla veřejnost poté, co na sebe samička strhla pozornost virálním videem své záchrany. Těsně po porodu totiž zapadla do bláta a nedokázala se sama postavit. Navrhovatelé jména na webu iDNES.cz museli dodržet zásadní pravidlo – vybrat jméno začínající na písmena Pr. Kmotrem mláděte se stane olympijský vítěz a taktéž nositel jména, které by mohlo leckterému pražskému zubrovi konkurovat, slalomář Jiří Prskavec.