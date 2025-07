Mašek (ANO): Zpátky v roce 1948. Zpátky u Gottwalda. S ODS

Tak si to pojďme říct úplně naplno. Jedna akce Armády ČR – jmenuje se "Karel", výstupem je dokument „Volby 2025“. Druhá – jiný název, ale cíl stejný – výstup „Výstup k TAA“. A co se děje?

No, jak se to vlastně řeší na poradě? To se podržte.

ppkl. Jan Komínek píše, a teď dobře poslouchejte, cituju přímo z instrukcí (více na obrázku):

vytvářet target listy – zdroje dávat do skupin s označením např. "proruská dezinformační scéna"

vstupování do uzavřených skupin pod falešnou identitou

vydefinování need-to-know, je tam několik chytroušů, kteří se vrtají ve věcech, po kterých jim nic není.

úkolování po Signalu – vím že je to nešvar, ale v té rychlosti, ve které potřebujeme data se prostě nedá udělat ON na všecko. Navíc tvorba ON zabere víc než samotný úkol (občas).

Mohli bychom tam dát i nějaké věci z "šedé zóny"? "OSINT byl a bude šedá zóna"

Tohle je teda podle vlády normální?

Armáda si vytváří seznamy „nevhodných občanů“, leze pod falešnými jmény do skupin, šmíruje je, vyhodnocuje je jako „dezinformátory“ a ještě to celé plánuje v režimu „šedé zóny“ a „rychle po Signalu“, protože „na oficiální rozkazy není čas“?!

To jako fakt?!

Tohle není žádné „cvičení“. To je výsměch zákonům, demokracii i zdravému rozumu.

Opravdu kvůli cvičení píšou vojáci oficiální dopis velení, jestli náhodou neporušují zákon?

Tomu nevěří snad už ani ti dva redaktoři ze Seznam Zpráv, kteří jak na povel spustili ofenzivu na obranu jejich Karla Řehky.

Celý národ má mlčet a věřit pohádce o „standardní aktivitě AČR“, zatímco si armáda pod vedením generála Řehky hraje na tajnou službu a sbírá politicky výbušné informace o občanech této země?

Co to sakra je?!

A co na to ministryně Černochová?

Co na to armádní generál Karel Řehka?

No samozřejmě – nevyvracejí nic, místo toho útočí. A koho si vybrali? Poslance Pavla Růžičku který na to upozornil. Snaží se z něj udělat „ruského trolla“, protože měl tu drzost položit otázky.

Naprosto legitimní otázky!

A tohle že je obrana demokracie?

Pan Řehka, dříve šéf NÚKIBu, dnes generál, mezitím stoupá po žebříčku a za jeho vedení kybernetické síly armády začnou operace, které připomínají praktiky vojenské junty.

Víte, kde tohle dělají?

Ve vojenských diktaturách, kde armáda místo obrany země špehuje vlastní lidi a zasahuje do voleb.

A do toho všechno Foltýn. Stále zaměstnanec AČR, veřejně známý jako vládní propagandista. Co ještě potřebujeme vidět?

Tohle je státní mašinérie, která možná zneužívá vojenskou sílu pro špinavou domácí politiku.

Zapojení armády do předvolebního klání politických stran? V normální demokracii je to naprosto nepřijatelné. V České republice je to nelegální.

Armáda má podle Ústavy chránit území ČR před vnějším nepřítelem – ne dělat špionáž na vlastní občany, kteří mají jiný názor než Fiala s Černochovou. Máme tu přece bezpečnostní služby.

Ať to nazvete „operace“, „cvičení“, nebo „OSINT v šedé zóně“, je to pořád to samé – nelegální, nemorální a neuvěřitelně nebezpečné.!?!?

Pokud toto tahle vláda skutečně zadala, posvětila nebo jenom tolerovala zneužití armády k politickému boji, v obou případech je to konečná.

Po volbách se to musí řešit. Okamžitě.

Personální důsledky, trestní odpovědnost.

A bez výmluv, že „to dělali ve stresu“ nebo že „cvičili“.

Jestli tohle přejdeme, jestli si necháme armádu, aby si psala target listy „nepohodlných“ občanů a řešila „šedou zónu“ za pomoci falešných identit a Signalu – tak jsme zpátky.

Zpátky v roce 1948.

Zpátky u Gottwalda.

Jenom tentokrát ne s rudými výložkami, ale v digitálně šedé uniformě.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



