Zelenskyj pod palbou. Tak kde je Foltýn se svin*mi? Vyoral neodolal

V budově KSČM došlo k incidentu. Aktivista Pšenák, spojený s youtuberem Oganesjanem tam přišel předat parte sociální demokracie Janě Maláčové. Přitom byl sprostý, „žďuchnul“ do vrátné a obecně se choval nepřístojně, takže byl mluvčím KSČM vyhozen. Co říkáte na tento incident?

Bohužel čím dál častější praxe samozvaných kvazi obránců demokracie. Kdyby se takhle choval někdo v táboře mediálním hlavním proudem adorovaných údajně demokratických stran, tak bychom tu měli nekončící mediální masírku oněch pologramotů o málem fašistických tendencích a strachu ze ztráty demokracie. Takhle je to až na malé zvednutí prstíku, jen aby se neřeklo, snad málem v pořádku. Aneb nejsme jako oni, jsme ještě horší. Samozřejmě, že agresivní aktivisté – což je bohužel skoro už ustálené spojení – jsou špatně vždy a všude.

Evropská unie vymýšlí, že by půjčovny aut mohly kupovat už jen elektromobily. Z TOP 09 se ozývá, že je to „jenom návrh“. Myslíte, že zůstane jen u návrhu?

Vždycky je potřeba vypustit takzvaně zkoušecí balónek, aby si soudruzi všeho druhu a poddruhu udělali obrázek, jak budou lidé reagovat. A stejně tak, aby pomalu, ale jistě občany tak trochu připravovali na chystané voloviny. Vzhledem k tomu, že se nás snaží postupně zbavit veškerého pohybu, veškerého osobního vlastnictví, a i proto tak tlačí na ve velkém měřítku zatím neudržitelnou elektromobilitu, tak je docela možné, že u návrhu nezůstane. Ale všechno chce svůj čas.

Média si všimla, že Volodymyr Zelenskyj udělal zátah na protikorupční instituce na Ukrajině. Jenže se proslýchá, že tyto instituce byly ve skutečnosti kontrolovány ze Západu. Chystá se podle vás opona pro Zelenského? Nebo je to jenom upozornění?

V USA Trumpova šéfka tajných služeb odtajnila dokumenty, podle kterých Obamovi úředníci zneužili tajné služby, aby rozjeli Russiagate. Bude podle vás Trump mít dostatečnou odvahu, případně pomstychtivost, aby chtěl Obamu zavřít do vězení?

Nebude mít ani jedno. A když tak opět jen v rámci sehraného představení pro nás plebs. Neb jak vidno Donald Trump je součástí celé mašinérie, celého toho kombajnu, jak říkal Indián v Kesseyho románu Vyhoďme ho z kola ven.

Ukázalo se, že syn Danuše Nerudové propadl na gymnáziu. Odhalení pochází od političky Stačilo! Je podle vás validní argument, že děti by se do politiky tahat neměly? Nebo si je tam Nerudová zatáhla sama?

Rodinní příslušníci obecně by se dle mého do politiky tahat neměli, pakliže tedy nejsou sami veřejně činní, nebo se do politiky sami horem, spodem netlačí. Což je právě případ mladého rozumbrady Nerudy, který svou hloupostí a svazáctvím dle všeho nepadl daleko od nahnilého stromu.

Německý kancléř Merz po deseti letech od migrační krize uznal, že ji Německo nezvládlo. Co na to přiznání říkáte vy?

Nic. Tohle jsme my všichni nálepkovaní „xenofónni“ a „hnácci“ věděli od samotného prvopočátku oné řízené migrační invaze. Navíc jakákoliv jednostranná propaganda, cenzura, ostrakizace a vytlačování oponentury a orwellovské překrucování reality jsou vždy vzhledem k přepálení rozpoznatelné na sto honů. A jakákoliv mediální servilita a zbožšťování – stejně jako ostrakizace a nenávist – jsou většinou o devadesát až sto osmdesát stupňů obráceny vůči tomu, co se blíží pravdě. A Merzovo přiznání neznamená nic, nebudou-li z přiznání vyvozeny důsledky vůči zainteresovaným viníkům, ať už viníkům záměrným či nevědomým – často známým jako užiteční idioti. A stejně tak to platí pro nedávný celosvětový koronafašistický systém.