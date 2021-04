Bauer (ODS): Pětitýdenní dovolená je fajn jako možnost, nikoliv jako povinnost

reklama

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já hlavně zopakuji to, co jsem řekl na výboru pro sociální politiku, co jsem zmiňoval během prvního čtení k tomuto návrhu zákona, co jsem zmiňoval ve druhém čtení. Musím říci, že za svým slovy si stojím a také opakuji, že za svými slovy si dnes stojím dvojnásob. Ten návrh nebyl dobrý tenkrát, když ho skupina předkladatelů předložila do Poslanecké sněmovny a na výboru pro sociální politiku. A vzhledem k té situaci, v jaké se nacházíme dnes, jsem přesvědčen, že ten návrh není vůbec dobrý ani v té dnešní velmi složité době.

Ono to tady dneska už zaznělo z úst mého předřečníka, ale opravdu platí, že na jednoduchou otázku, kterou můžete položit i tady na plénu Poslanecké sněmovny - chcete pět týdnů dovolené, nebo chcete šest týdnů dovolené, nebo sedm týdnů dovolené, chcete vyšší mzdu - tak tuto jednoduchou, triviální, otázku, podle mě neexistuje jiná odpověď, než že ano, souhlas. Protože všichni chtějí více dovolené, všichni chtějí větší plat. Úplně jinak by se asi odpovídalo, pokud byste se zeptali, jestli si myslíte, aby těch pět týdnů dovolené byla povinná záležitost úplně pro všechny firmy, pro všechny firmy bez rozdílu jestli se v době, kdy nebyla pandemie, nachází v dobré ekonomické situaci, nebo pro ty, kteří mají velké problémy.

Úplně jinak by ta odpověď zněla, pokud se zeptáte, jestli jsou to firmy, které na to mají skutečně prostředky, nebo jestli to chcete ve firmách, které na to ty prostředky nemají v souvislosti s tím, co prožíváme nejenom v naší zemi - to znamená pandemická situace. Úplně jinak by asi lidé odpovídali, pokud se jich budete ptát, jestli mají mít pět týdnů dovolené v té opravdu dnešní mimořádně složité situaci.

Ing. Jan Bauer ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já si opravdu myslím, že to, jestli si nějaká firma může dovolit vzhledem ke své ekonomické situaci vyplácet jeden týden dovolené navíc nad dnešní zákonnou úpravu by opravdu takto od stolu neměla rozhodovat Poslanecká sněmovna. A já se opravdu ptám předkladatelů. Vy si jste jisti, nebo osvíceně víte tady od stolu, jak na tom ekonomicky konkrétní firma v té dnešní situaci je? Já si vážím toho a vím, že prostě nejenom skupina poslanců, ale i jednotlivec si může předkládat jakékoliv návrhy zákonů. Ale nemyslím si, že by se to mělo dít od stolu.

Anketa Co teď se sochou maršála Koněva? Sešrotovat 1% Vrátit Rusům 3% Vystavit v Praze na veřejném místě 95% Dát do muzea 1% hlasovalo: 3820 lidí

Myslím si, že když už se o to někdo pokusí, když se k tomu odhodlá, tak si myslím, že by bylo minimálně slušné a dobré se také zeptat té druhé protistrany, jaký na to má názor. Z toho důvodu se tady musím zeptat, jestli jste se ptali, jestli jste s někým diskutovali, jestli jste jednali se zástupci Hospodářské komory, jestli jste jednali se všemi svazy, jestli vás prostě zajímal ten návrh, nebo ten jejich názor na tento návrh zákona. Protože to bývá ne vždy povinné, ale je to nepsaná slušnost. Prostě pokud přicházíte s nějakým návrhem, který může mít velké dopady do podnikatelské struktury, co si o tom myslí. Co si o tom myslí tripartita.

Já tyhle informace nemám a samozřejmě je dobré se ptát významných zaměstnavatelů, co si o tom myslí v kontextu toho, že musí to vědět, že dneska ve všech firmách fungují věci jako je sick days, jako jsou mimořádné odměny, jako jsou studijní volna, jako je třeba podpora stravování, dovolená navíc a samozřejmě další jiné benefity. Přiznám se, že přeji jejich zaměstnancům klidně šest, sedm, nebo osm, týdnů dovolené. Proč ne? Prostě je to svaté právo. Ale prosím ať proboha o tom rozhoduje ta konkrétní firma, ten živnostník sám a ne že se mu to takto nařizuje prostřednictvím neprojednaného návrhu zákona, prostřednictvím Poslanecké sněmovny. Samozřejmě - a to je vaše zákonné právo - když už chcete zákonem něco měnit, tak si myslím, že by bylo minimálně slušné, abyste se těch podnikatelů zeptali, co si o tom myslí.

Jsem přesvědčen o tom - a také to tady padlo z úst mého předřečníka - že zodpovědní politici - a já doufám, že je nás tady většina - by v této chvíli měli spíše vyhlížet, co přijde po pandemii a měli by přijímat opatření, která českou ekonomiku a malé a střední podniky podrží. Obávám se, pokud by tento návrh zákona byl na půdě Poslanecké sněmovny přijat, tak místo toho, abyste malé a střední podniky podrželi, tak je možná tímto dorazíte.

Úplně na závěr. Jsem přesvědčen o tom, že pětitýdenní dovolená je fajn, ale jako možnost, nikoliv jako povinnost.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Bauer (ODS): Takhle by se klíčové zákony dělat neměly Bauer (ODS): Cílem je dostat zpátky děti do škol Bauer (ODS): Chceme zabránit likvidaci dětských skupin Bauer (ODS): Že je dnes kurzarbeit symbolem blamáže a bramboračky, není chybou sněmovny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.