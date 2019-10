Baxa (ODS): Malá zařízení žádnou spolupráci s obcí nepotřebují

Pane předsedající, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové,

já bych se k tomuto projednávanému tisku chtěl vyjádřit také k již zmiňovaným pozměňovacím návrhům paní poslankyně Moniky Červíčkové, které se týkají právě útulků. Nejsem specialista na oblast veterinárního zákona, zazněla tady velice zajímavá rozprava k některým jeho částem, ale já si dovolím komentovat pozměňovací návrhy, které jsou nyní v systému zaneseny pod šifrou B1 a B3, předložené paní poslankyní Červíčkovou, z toho důvodu, že se bezprostředně týkají samospráv, týkají se obcí. Já jsem si poměrně nedávno velice pozorně přečetl rozhovor s paní poslankyní na iROZHLASu, byl zveřejněn 14. října. A musím paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, říci, že mi stále není zřejmé a patrné, proč vlastně navrhujete tyto dva pozměňovací návrhy, respektive mi není zřejmé, jaké důvody vás k tomu přesně vedou. Přečetl jsem si i důvodovou zprávu k vašemu pozměňovacímu návrhu. Omlouvám se za možná poněkud silnější slova, ale mám z toho pocit, že vám prostě není zcela jasné, jak funguje realita útulků v terénu, v jednotlivých obcích a městech, ať už v menších nebo větších.

Než okomentuji váš pozměňovací návrh, dovolím si jenom obecně popsat situaci, která je v našem městě. Město Plzeň provozuje velký městský útulek pro psy. Je zařazen jako organizační složka našeho města. Město kompletně financuje jeho činnost a plní veškeré úkoly, řekl bych dokonce nadstandardně, které se týkají péče o psy, ať už ve smyslu zákona, jak o něm hovoříte, nebo v dalších aktivitách.

Co se týká útulků pro kočky, naše město má uzavřenou pouze jednu dílčí smlouvu s jedním spolkem, který se stará o opuštěné kočky a který se týká kastračního programu, na který naše město přispívá. To je věc, která je přímo vztažená k naší samosprávě. Ale vedle toho na území Plzně působí několik zapsaných spolků, myšleno teď v právnickém slova smyslu, které se starají o opuštěné kočky a které, a to chci zdůraznit, mají splněnou ohlašovací povinnost vůči Státní veterinární správě. Nejsou to tedy ty spolky, o kterých hovoříte, že provozují činnost jakoby načerno bez nějakého potvrzení, bez nějakého ohlášení, prostě se té činnosti věnují. A chci zdůraznit, že to není pouze činnost, která je navázána na občanský zákoník. Já si prostě myslím, že spojujete věci, které spolu ne úplně přesně souvisí, to znamená na straně jedné splnění zákonné povinnosti, kdy obec má z občanského zákoníku jasné povinnosti, a vedle toho je nějaká dobrovolná činnost, které se tato, použiji možná právně nepřesný, ale řekl bych srozumitelný termín, registrovaná zařízení, registrované spolky věnují. To je jenom popis reality v našem městě.

Dovolím si tady ocitovat dva vaše pozměňovací návrhy, kdy v pozměňovacím návrhu B1 je navrženo vložit ustanovení, které zní: "útulkem pro zvířata zařízení, které po dohodě s obcí poskytuje dočasnou péči toulavým zvířatům, případně zvířatům opuštěným". A pozměňovací návrh B3, kdy do § 42 odst. 7 se vkládá věta: "Provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata se zakazuje."

Já tohle považuji za důležité proto, a proto jsem měl ten úvod navazující na ten váš rozhovor pro iRozhlas, kdy si myslím, že vy chcete velice restriktivně nebo tento pozměňovací návrh velice restriktivně chce omezit široké spektrum činností, aniž by vlastně reflektoval tu pestrou realitu, o které já mluvím v případě našeho města, města Plzně, ale které také jsou vlastně v řadě případů uvedeny v tom rozhovoru, který jste vedla v tom článku, který je navazující. Já jsem starosta, primátor města Plzně. Budu-li hypoteticky předpokládat, že tento návrh bude schválen, projde Senátem, nabude tato novela účinnosti, tak v případě toho pozměňovacího návrhu B1 samozřejmě se logicky budu ptát svých kolegů a úředníků magistrátu, co znamená dohoda s obcí, a to je argument, který již tady zazněl. A rovnou na to říkám, že takto formulované ustanovení je prostě nepřesné a samosprávy si s ním nebudou vědět rady. Co znamená dohoda s obcí? Jedná se o nějakou dotační smlouvu? Jedná se o nějakou smlouvu o provozování činnosti? O jaký právní akt se v tomto případě má jednat? A to zdůrazňuji za situace, kdy - což nevím, zda vy, znovu tedy prostřednictvím předsedajícího se na vás, paní poslankyně obracím, jestli máte na mysli dohodu s obcí ve vztahu k zařízením, která primárně se věnují této činnosti, nebo mají nějakou širší činnost, a jestli mluvíte o případech, kdy obec sama nějaké takové zařízení provozuje, jako je městský útulek pro psy v Plzni, nebo je to nějaké zařízení, které existuje vedle něj. Podle mě jakoby slovo dohoda s obcí je naprosto nejasné a vyvolalo by případné schválení takového návrhu podle mého názoru okamžitou potřebu nejen toto interpretovat, ale fakticky novelizovat, protože já prostě jako primátor nevím, co je v tomto případě dohoda s obcí, co by nám to mělo ukládat, co by to mělo ukládat tomu útulku, jak se k takové věci postavit.

A na to navazuje, a to mi promiňte ten termín, ale na to navazuje, podle mého názoru, pak už nesmyslné ustanovení o zákazu provozu útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata. Pokud vy v tomto návrhu nedefinujete, co je myšleno dohodou s obcí, není to ani v důvodové zprávě uvedeno, tak je přece absurdní rovnou do tohoto zákona vkládat současně to, že by měla být taková zařízení přímo zakázána. Já mám s tím problém ostatně ze dvou důvodů.

Jeden důvod je ten důvod, o kterém jsem hovořil teď. Druhý důvod je takový, že v těch spolcích, které fungují, o kterých jsem hovořil, o těch dobrovolných spolcích, které se věnují zvířatům, řeknu to takto obecně, jsou prostě lidé, kteří zcela dobrovolně, zdůrazňuji dobrovolně dle svého uvážení, prostě chtějí, aby zvířata, která se z různých důvodů, v našem případě třeba ty kočky, ocitla někde na ulici bez konkrétního majitele, někde nezašla, nedošlo k jejich úmrtí, aby se jim prostě někdo věnoval, a vy tady, a to zdůrazňuji, zařízení, která mají splněnou ohlašovací povinnost vůči státní veterinární správě, a vy vlastně říkáte těm lidem, kteří na straně jedné splní tu povinnost vůči státu, vůči státní veterinární správě...

Takže se věnují dobrovolně této péči a současně splňují tu ohlašovací povinnost vůči státní veterinární správě, tak vy jim vlastně tímto říkáte, my vlastně o vaši práci nestojíme a my vás chceme rovnou zakázat. Protože my jako obec s některými těmi spolky žádnou dohodu nemáme, nepodporujeme je, protože ty spolky ani o to nežádají. Jsou to malá zařízení, mají tzv. domácí depozity v tomto případě, věnují se prostě nějakému počtu koček, seženou si nějaké peníze na krmivo atp., a prostě nepotřebují žádnou spolupráci s obcí, nepotřebují žádnou dohodu, nepotřebujeme ji ani my jako obec, protože oni prostě plní nějaký svůj záměr, který je v souladu s tím, co my si jednak jako obec, ale především jako občané přejeme, aby prostě se zvířaty zacházelo slušně. Tak pak mi to, paní poslankyně, nedává vlastně žádný smysl a musím přiznat, mě mrzí, že zatím vás nevidím v seznamu přihlášených do rozpravy, protože nejsem určitě jediný, kdo tady toto téma vznáší. Byl jsem osloven řadou zástupců těchto spolků a myslím si, že by bylo žádoucí teď v rozpravě ve třetím čtení smysl tohoto opatření vysvětlit.

A druhá věc je ta, a to jenom zrekapituluji, co jsem říkal, vy prostě chcete zakázat tyto spolky nebo tato zařízení na základě před tím neurčitě definované povinnosti uzavření dohody s obcí. Tak mi vlastně ta konstrukce, promiňte mi to, nedává žádný smysl. Nesouhlasím s ní, rozhodně ji nepodpořím a dovolím si vás prostřednictvím pana místopředsedy ještě jednou vyzvat, abyste toto tady vysvětlila a případně rozptýlila pochybnosti, které tady jsou, byť já jsem tedy přesvědčen o tom, že tak, jak jsou vaše pozměňovací návrhy, tak se rozptýlit nedají, protože z těch formulací nejen, že to nevyplývá; to, na co se ptám, ale ani se to takto dovodit nedá.

A určitě deklaratorně takto podporuji to, co tady zmiňoval pan kolega Holomčík, aby se o těch pozměňovacích návrzích B1 až B4, nemýlím-li se, v tom souhrnu hlasovalo zvlášť, protože si myslím, že speciálně k těmto dvěma ustanovením, o kterých jsem hovořil nejenom já, ale řada poslanců, bude chtít silně vyjádřit svůj názor.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Martin Baxa ODS



