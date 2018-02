Baxa (ODS): Neházejme klacky pod nohy těm, kteří mají zájem o správu věcí veřejných i v malých obcích

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, projednáváme zde návrh, který se zásadním způsobem dotýká oblasti komunální politiky. Jako dlouholetý plzeňský komunální politik mám k této problematice velmi blízko. Na mne samotného se dnes projednávaná materie dokonce osobně vztahuje, protože působím aktuálně jako uvolněný náměstek primátora města Plzně.

Nechci tady ale v žádném případě lobbovat za úpravu pro ty, kteří jako já vykonávají obecní uvolněnou pozici - uvolněně. Byť mám o funkčnosti novely své pochybnosti, respektuji princip zveřejňování informací dle zákona o střetu zájmů, i když se o majetek svého města z titulu městského politika a na základě rozhodnutí občanů starám. O to tady vůbec nejde. Naši reakci si naopak vyžaduje bezpochyby znepokojivý trend, který nastartovala zmiňovaná novela zákona o střetu zájmů. Ta zavedla povinnost zveřejňovat patřičné informace i pro komunální politiky, kteří svou funkci vykonávají neuvolněnou. Vybočím tady z politické hantýrky a přeložím pojem neuvolněná funkce do lidské řeči. Jsou to ti, kteří se komunální politice věnují ve volném čase a na radnice měst a obcí nechodí každodenně do práce, ale po práci, kdy se ostatní občané věnují rodinám, koníčkům a odpočinku. Jde především o starosty těch nejmenších obcí, místostarosty menších obcí a měst a drtivou většinu obecních radních. Jde velice často o ty, kteří pracují v obcích, kde navíc lidé mají komunální politiku doslova na dosah ruky a občanská kontrola tady příliš prostřednictvím zákonů pomáhat nepotřebuje. Těmto lidem byla zákonem přidána další povinnost a již letos se ukazuje, že pro mnohé z nich to už bylo jednoduše moc. Řada komunálních politiků v menších obcích již znovu kandidovat nechce, a reálně tak hrozí, že se po podzimních komunálních volbách ještě prohloubí problém spočívající v tom, že v mnoha obcích se velmi obtížně hledají občané, kteří by byli ochotni převzít odpovědnost za řízení svých obcí.

Můžeme naříkat nad tím, že se občané do komunální politiky nehrnou. Nic s tím ale nezískáme. Naše role je jinde. Neházejme klacky pod nohy zbytečnou regulací těm, kteří zájem o správu věcí veřejných i v malých obcích mají. Tím reálně pomůžeme kvalitě správy našich měst a obcí. Děkuji za pozornost.

Mgr. Martin Baxa ODS



autor: PV