Mašek (ANO): Tajné služby přebírají iniciativu v řízení státu

Takže Lipavský, Bartošek, Jakob – spolek SPOLU zase jednou dostal notičky a poslušně začal vyřvávat o „ruské stopě“. To už je folklór. Ale tentokrát to přepískli.

Pokud někdo tvrdí, že paragraf „neoprávněná činnost pro cizí moc“ je namířený jen proti Rusku, měl by si především doplnit základní právní vzdělání. A novinář, který tuhle propagandu bezmyšlenkovitě šíří, by se měl stydět.

Tohle už není novinařina, ale čistý náhubek pro opozici.

O co doopravdy jde?

Do trestního zákoníku byl ve vánočním chaosu přilepen paragraf jako z bolševických časů. Cíleně, potichu, bez debaty. Vláda si ho prosadila silou!

A co říká?

Že „jakákoli činnost pro cizí moc“ v úmyslu ohrozit stát má být trestná. Ale co to vlastně znamená? To znamená přesně to, co si vyloží státní zástupce, tajná služba nebo politik, který potřebuje někoho umlčet. Nestačí, že něco uděláte – stačí, že si někdo vyloží, že jste to chtěli udělat.

A pozor – trestná je už příprava.

Tedy i myšlenka. Nápad.

Setkání. E-mail.

Neuděláte nic, ale někdo si myslí, že možná něco chystáte – a šup do basy. Vítejte zpět v roce 1948. Pro likvidaci zájmové osoby často stačí i podmínka.

Tohle není o bezpečnosti.

Tohle je o strachu.

O vytváření atmosféry, kdy se novinář třikrát rozmyslí, než něco napíše.

Kdy se opoziční politik bude bát říct, že EU nebo NATO nejsou všespasitelné. Protože někdo někde rozhodne, že pracuje pro „cizí moc“.

Zákon je napsaný tak gumově, že by se podle něj dal zavřít v podstatě kdokoliv, kdo si dovolí říct něco nepohodlného.

A nezapomínejme – tohle neprosadil žádný bolševik, ale pravicová vláda, která se ohání svobodou, právním státem a západními hodnotami.

Přilepili to tam na pokyn ředitele BIS.

To už opravdu zašlo daleko.

Služby přebírají iniciativu v řízení státu…

Tak to teda pěkně děkujem.

Místo aby chránily naši demokracii, tak ji likvidují.

Oni nám tu chtějí říct, že s tímhle paragrafem chrání republiku. Ale republiku už chrání desítky jiných paragrafů – od sabotáže po špionáž. Tohle není ochrana. Tohle je pokus o umlčení. O zavření pusy těm, co nešlapou ve stejném rytmu.

Máme historickou zkušenost. Víme, kam to vede.

Víme, že moc v rukou státu se dá zneužít.

A tohle je přesně ten typ nástroje, který se dřív nebo později použije špatně. Vždycky se najde někdo horlivý, kdo si řekne, že tohle je ten „nepřítel republiky“. A zničí mu život.!?!?

Takže dost keců.

Ten paragraf je hrozba pro svobodu.

Je to ostuda, že se vůbec dostal do zákona. A měl by být okamžitě zrušen. Ne „přehodnocen“, ne „probrán v odborné diskusi“. ZRUŠEN. Tečka.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



