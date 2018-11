Beitl (ODS): Pokud chcete krátit plat na čtyři desetiny, předpokládám, že na čtyři desetiny zkrátíte odpovědnost

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já mohu na začátek zahlásit střet zájmů, protože v současné době funguji také ve dvou funkcích, ale pouze do 15. listopadu, takže se mi k tomu tématu mluví daleko lehčeji. Tady se mluví o platech. Kolega Benda správně mluvil o lidské závisti. Já bych byl rád, aby se tady také mluvilo o té druhé stránce mince, a to je odpovědnost. Pokud někomu chcete krátit plat na čtyři desetiny, předpokládám, že tam bude nějaká právní úprava, která také na čtyři desetiny zkrátí odpovědnost, kterou ten člověk nese. A všichni, kteří sedíme v zastupitelských lavicích, v radách měst a obcí, hlasujeme a podepisujeme dokumenty, tak samozřejmě tu odpovědnost musíme vnímat velmi silně. A ještě silněji tu odpovědnost můžeme vnímat ve správních a dozorčích radách, kde se za špatná rozhodnutí ručí celým majetkem. Já bych poprosil, aby se ten problém řešil komplexně a aby, když se ubírají peníze, tak aby Piráti vymysleli nějaký kouzelný vzorec na to, jakým způsobem se sníží odpovědnost těch osob. Děkuji za pozornost.

Ing. Petr Beitl ODS



