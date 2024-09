Benda (ODS): V opozici byly názory tolerovány. To dneska už nikdo nechápe

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já se v této věci chci také vyjádřit, protože si myslím, že paní senátorka se mýlí, jako se v posledních letech mýlívá téměř vždycky.

Nejde vůbec o příběh pana Polanského, nejde o to, co vydával pan Polanský, jde o to, že 90 lidí v čele s mým tatínkem Václavem Bendou a s Janem Čarnogurským, významným slovenským disidentem tehdy, dneska zase můžeme na jeho názory koukat úplně jinak, ale to je něco, co s tím nehraje roli, a celou řadou lidí, včetně paní senátorky, která dneska říká, že se nepamatuje, proč to udělala, a že zřejmě nevěděla, proč to udělala, jako to obvykle bývá, sepsali dopis, který toho datumu, ke kterému se dnes vztahujeme, vydali, aby řekli: Milá československá vládo, nezavírejte na Slovensku Ivana Polanského, protože vydal nějaké texty, které se vám zdají fašistické, mimochodem zdají fašistické. Byl to přepis od soudu s Tisem, nebyly to žádné jeho myšlenky, byl to přepis od soudu s Tisem. A za tohle měl být na Slovensku stíhán.

Jsme v roce 1988. Jako základní solidarita, která tady byla mezi tou opozicí, bylo, že názory jsou tolerovány. To dneska už nikdo nechápe, dneska už žijeme furt jenom v nějakých hejtspíčích a podpoře a (podobně?). Názory jsou tolerovány. Můj táta byl nejlepší spolupracovník Petra Uhla, jeden konzervativní katolík, druhý trockista. Celou dobu dělali společně, prostě ti lidé se tolerovali a respektovali a šlo o svobodu slova. Proto je to datum zvoleno takhle a vůbec nesouvisí s tím, jestli ten, koho se zastávali, byl dobrý, nebo špatný, jestli vydal dobré nebo špatné věci, a dokonce teda naprosto historicky vydal většinu věcí spíše dobrých a možná, že tam měl nějaké dva úlety. Stejně tak Slováci to datum zvolili také.

A píše nám František Mikloško, zase bývalý disident, dlouholetý celoživotní přítel naší rodiny a možná do budoucna kompromisní předseda Slovenské národní rady, který už jím jednou byl. Nedělejte to, nesuďte nám vy Polanského, když my jsme to datum takto zvolili a je to podle mě docela významné, že obě části republiky, které dneska už jsou samostatné státy, by se na tom shodly. Já velmi prosím o to, abychom podpořili původní návrh a nenaskočili na tenhle ten za mě úplně umělý, ten, jestli vydával nebo nevydával (nesrozumitelné) věci. To datum se vztahuje k tomu, kdo se ho zastal, ne k tomu, co on vydával.

Marek Benda ODS



