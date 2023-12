Benda (ODS): Ve Sněmovně se letos podařilo projednat klíčové vládní návrhy

reklama

„Jsme téměř v polovině adventní doby, a tak doufám, že dnešní atmosféra ve Sněmovně bude klidná. Na programu dnešního jednání nejsou žádné kontroverzní body. Budeme projednávat věci, které chybí vládní koalici, ať už ve druhých nebo v prvních čteních, případně body napříč politickým spektrem. Zítra počítáme zejména s projednáváním mezinárodních smluv a dalších zpráv tak, abychom k 31. 12. měli splněno víceméně všechno, co vláda potřebuje a mohli jsme do nového roku 2024 vykročit s čistým štítem,” říká předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Poslanecká sněmovna toho za tento rok stihla opravdu hodně. Zákony, které byly schváleny vládou, se vždy vzápětí realizovaly. Za to patří dík poslancům, kteří letos ve Sněmovně strávili stovky hodin. Rád bych zde vyzdvihl novelu zákona o státním zastupitelství, kterou dnes budeme projednávat. V rámci novely dáváme my, politici, státnímu zastupitelství ještě širší nezávislost. Státní zastupitelství za posledních třicet let funguje dobře a svou činností výrazně přispívá k ochraně demokracie,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Zítra nás čeká doprojednání některých výročních zpráv, týká se to i tří výročních zpráv o činnosti České televize. Dvě z nich, když projednával, tehdy ještě volební výbor, dnes už výbor pro mediální záležitosti, tak doporučil tyto zprávy neschválit. Doporučil to ne proto, jak fungovala Česká televize, obzvlášť v těch covidových letech roku 2020 a 2021, tehdy ta činnost byla, troufnu si říct, mimořádně úspěšná a byl to důkaz, že Česká televize je skutečným médiem veřejné služby. Výbor měl výhrady k té části, která se týkala činnosti Rady České televize. Mezitím byla schválena novela o České televizi, která vypustila možnost rozpuštění Rady České televize po neschválení dvou výročních zpráv, za což jsem moc rád. Tím je omezena možnost tlaku politiků na Radu a na médium veřejné služby jako takové,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

