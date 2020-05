Bendl (ODS): Co ty lidi s těma dětma doma budou dělat?

reklama

Děkuji za slovo. Já tedy mám pocit, jestli nás někdo poslouchá, tak aby prostě říkal - pánbůh s námi a zlý pryč. To, že paní ministryně Maláčová tady v tuhle chvíli není, to mě tedy velmi mrzí, protože předpokládám, že paní předsedkyně potvrdí, že my jako opozice jsme se chovali velmi vstřícně, respektovali jsme všechny pravidla, přicházeli jsme s minimem pozměňovacích návrhů, které jsme konzultovali tak, aby se k tomu ministerstvo mohlo vyjádřit a abychom se o tom věcně bavili.

Přicházet s tím teď a říkat - no uděláme to tak, aby to ty školky měly stejný jako ty školy - to jsou dva úplně odlišné systémy. Ministerstvo nám není schopno v tuhle chvíli pořádně odpovědět, jak to s tím ošetřovným tedy je. A výjimečně souhlasím s paní ministryní financí, že k tomuhle zákon opravdu nepotřebujeme. V okamžiku, kdy se školka otevře, tak prostě ošetřovné padá. A spousta lidí už po tom volá.

Představte si, že to budete tlačit do 30. 6. Co ty lidi jako s těma dětma doma budou dělat, jak to vlastně zvládnou? Kdy vám epidemiologové - dneska jsem s nimi strávil dvě hodiny - říkají, že prostě dětí se ten problém netýká, udělejte všechno pro to, abyste ochránili učitele, dali jim roušky nebo respirátory - pokud je chtějí, protože chápu, že se někteří bojí, jsou starší generace a tak dále, jsou vyděšení, tak proč ne. Ale dětí se ten problém netýká a čím dřív je pustíme zpátky, tím líp pro všechny.

I ty matky - když tady navrhnete zcela vážně, že budou mateřské školky vlastně otevřené až po 30. 6., ty lidi se z toho úplně legitimně zblázní. Prostě nemají řešení, nemají řešení, vraťte se na zem. Pusťte ty mateřské školky, udělejte, milá vládo, prostě doporučení, ať se konečně už otevřou. (Předsedající upozorňuje na čas.) Vždyť to je hrozný. A mimochodem ministr školství zase nikde.

Ing. Petr Bendl ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bendl (ODS): Pravidla pomoci musí být jednotná a stejná pro všechny Bendl (ODS): Není voda, les není schopen se kůrovci bránit Bendl (ODS): Za pár let poznáme, co všechno jsme tady stovky let opravdu páchali Bendl (ODS): Za dvojí kvalitu potravin nemá zodpovídat prodejce, ale výrobce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.