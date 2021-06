Benešík (KDU-ČSL): Nestačí jenom naslinit prst a zkusit, odkud vítr fouká

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu za klub KDU-ČSL krátce reagovat. Jistě, Miroslav Kalousek v roce 2006 údajně měl dojednávat podporu vlády u komunistů a právě proto skončil jako předseda KDU-ČSL. Kdežto hnutí ANO si o tu podporu škemrá. To je ten velký rozdíl.

Opozice jenom kritizuje. Já tady znovu opakuji, že toto je lež. Možná některá opozice. Já si myslím, že jsme byli maximálně vstřícní a pořád ještě jsme, maximálně konstruktivní. Přicházeli jsme s vlastními návrhy, protože jsme si uvědomovali, v jaké těžké situaci naše země je a že to prostě i pro vládu je těžká situace. Pro vládu, která tu situaci na začátku bagatelizovala. A byla to opozice, která upozornila na to, že ta pandemie nebude sranda. Kdo nám tvrdil, že je to sranda, tak byl pan premiér a pan ministr zdravotnictví. Prosím, vzpomeňte si na to! Já odmítám to, že my zneužíváme nějaké situace. My jsme naopak čekali, až situace nebude dramatická a teprve jsme přišli s něčím, čemu se říká ústavní princip. Prostě pokud vláda ztratí důvěru většiny ve Sněmovně, tak má sama přijít do Sněmovny a říct si o ni. Abychom věděli, kdo ji podporuje. Bože můj, tato vláda, jakákoli vláda musí mít podporu většiny ve Sněmovně. Jinak prostě není legitimní. Nebo může být leda dočasná. Takto to přece v České republice má fungovat.

Takže prosím, nalijme si čistého vína a neříkejme tady, že opozice zneužívá nebo zneužívala. Já prostě tvrdím, že jsme byli a jsme maximálně odpovědní. A těch 120 konkrétních návrhů, se kterými náš AntiCovid tým přišel, a některé byly vládou akceptovány, dříve nebo později, tak svědčí o tom, že jsme se chovali a chováme maximálně odpovědně, ale také jsme odpovědní Ústavě a ústavním principům České republiky.

A ještě dnes pan premiér říkal několik zajímavých věcí. Například to, že úspory domácností stouply o rekordních 300 miliard. On má pravdu, ale kde lidé měli ty peníze utratit, když byla ekonomika téměř zavřená? To je logické. Prostě, když nechodíte do restaurace a omezíte nákupy, nejezdíte na výstavy, na koncerty, tak je jasné, že asi tady byli lidé, kteří byli schopni za takových okolností prostě nějaké prostředky ušetřit. A když jsme tady navrhovali před dlouhými měsíci, aby se právě otevřely malé živnosti, knihkupectví, prodejny s obuví nebo se šaty, kde se dala dodržet všechna možná hygienická opatření, minimalizovat riziko přenosu nákazy na minimum, tak nás vláda neposlouchala. V supermarketech masakr lidí, ale malé prodejny musely být zavřeny, protože představovaly riziko. Bylo to přesně naopak a my jsme těmto lidem velmi, ale velmi zkomplikovali život. To je jeden z mnoha příkladů.

Už tady zazněly informace o tom, jak dlouho byly u nás uzavřené školy. Samozřejmě, že v určitou chvíli musela být omezena výuka a v určitou chvíli musely být uzavřené. Ale musely být skutečně uzavřené tak dlouhou dobu? My jsme přicházeli s konkrétními návrhy, jak toto uvolnit, abychom naše děti nepřipravili o budoucnost. Bohužel, byli jsme ignorováni. Takže k tomu asi tolik.

A potom ještě jedna věc - ono to rezonovalo v médiích, když jsem se díval na servery - o tom, že pan premiér Babiš tady hájí Českou republiku před islamizací a migrací. Tak já vám přečtu tiskovou zprávu z roku 2015. Je to tisková zpráva na Irozhlas. cz. "Uprchlíci ze Sýrie a dalších zemí by podle ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO mohli v Česku obsadit tisíce pracovních míst, o která místní nemají zájem. Babiš to řekl v Lucemburku po jednání ministrů financí zemí Evropské unie. Máme 18 000 volných míst pro pomocné dělníky. Pokud naši občané nechtějí obsazovat tyto pozice, tak ano, proč ne, řekl o možnosti zaměstnávat běžence v Česku. Je ale nejdříve potřeba udělat principiálně nějaký systém. Ale nebudou rozhodovat pašeráci, protože je jich 30 000 a ti dneska rozhodují, který uprchlík přichází, a ti nešťastní lidé za to platí peníze, zdůraznil. Bylo by dobré držet lajnu."

Když pan premiér dneska říkal, že vidí problém v tom, že by tady bylo třeba 2 000 lidí z Afghánistánu - já v tom taky vidím určitý problém - tak že mu tehdy nevadilo 18 000 lidí ze Sýrie. Ono nestačí jenom naslinit prst a zkusit, odkud vítr fouká, ale držet se nějakých hodnot a idejí. A pokud možno dlouhodobě.

Děkuji.

