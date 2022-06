Benešov: Nová vizuální identita města je přístupná, hravá, výrazná a snadno uchopitelná

reklama

Přehledná, srozumitelná a jasně čitelná prezentace města i úřadu vůči občanům a návštěvníkům nabývá každým rokem na své důležitosti. Zajistí zlepšení pochopení komunikačních vstupů i výstupů úřadu, a to napříč všemi generacemi. Stává se aktuálním trendem měst v celé České republice, které naslouchají svým občanům.

„Města, podobně jako to známe u společností, které musí jasně komunikovat, jinak budou zákazníky mást, postupně zavádí nové vizuální identity. Není to jen logo, které už spoustu měst má. Jde o celý komplexní systém grafiky od druhu písma, specifické barevnosti až po způsob grafického vyjadřování. Díky dobré vizuální identitě poznáte třeba na první pohled, že jde o plakát Českých drah, nebo program České televize, a to, aniž by tam bylo vidět logo,“ říká Luboš Klabík, architekt města Benešov.

Součástí podkladů připravovaných k soutěži o vizuální identitu města Benešov byl rozsáhlý průzkum s veřejností. Nejdůležitějším cílem průzkumu bylo porozumět tomu, jak je město vnímáno svými obyvateli a jak nyní chápou komunikační strategii města. Rovněž měl odpovědět na to, zda dochází k pochopení zásadních symbolů, značek, ikon a specifik města Benešov a jak jsou tyto mezi obyvateli hodnotově vnímány.

Nejcennější jsou informace

„Ještě předtím, než se designéři vůbec dali do práce, jsme jim podali ucelené zadání i z pohledu obyvatel města. Kromě obecných podmínek na vytvoření loga města tak získali informace ohledně vnímání města svými obyvateli. Jak se zde žije, jaká jsou zde ikonická místa či jaké barvy se s Benešovem pojí a další. A toto potřebovali k tomu, aby lépe porozuměli a vcítili se do myšlení obyvatel města,“ sděluje Dominika Potužáková, UX výzkumnice a designérka, která dodává, „naším úkolem bylo tzv. vcítit se na občany. Zjistit, jaké hodnoty mají spjaté s městem, a na co jsou v Benešově opravdu hrdí či čím je podle nich Benešov nezaměnitelný. Tím, že jsme jim během průzkumu bedlivě naslouchali, vypozorovali jsme jejich názory, zkušenosti a pocity spojené s městem. Tyto informace jsme pak uceleně předali pro inspiraci soutěžícím kreativcům.“

V září 2021 představili vybraní grafici své návrhy na jednotný vizuální styl. MěÚ Benešov a města Benešov zástupcům společnosti Czechdesign, odborné porotě na grafický design, dále závislé porotě (zástupci města) a poradnímu sboru (zástupci úřadu a organizací města).

Vítězem soutěže se stal Jakub Gruber. Autor přesně vystihl náladu města a nejlépe pochopil jeho potřeby komunikace. Navržená vizuální identita má ambice žít si vlastním životem a nabízí široké možnosti budoucího rozvoje. Má jednoduchou funkční komunikaci, která promlouvá směrem k obyvatelům, a velmi dobře funguje v celkovém systému města. Tzv. mluvící značka Benešova má výborný marketingový a komunikační potenciál. „V psaném projevu se hvězdička používá jako symbol za slovem, ke kterému ještě bude následovat vysvětlení. Zároveň slouží jako logický kánon pro zpracování dalších podznaček a zkratek. Na neformálních výstupech pak hvězdička figuruje v počátku sdělení a dostává nový rozměr, promlouvá,“ popisuje Jakub Gruber. Autor navíc předložil konzistentní architekturu značek i barev města a jeho organizací (Kulturní a informační centrum Benešov, Dům dětí a mládeže Benešov a Městská knihovna Benešov), které velmi dobře souzní s existující vizuální identitou Muzea umění a designu Benešov. Jako bonus působí fakt, že zvolené písmo Gellix navrhl typograf Martin Vácha, obyvatel Benešova.

„Jakub Gruber předložil přesvědčivý návrh vizuální identity města, jenž je přístupný, pozitivní, výrazný a snadno uchopitelný. Dle poroty autor vystihl náladu města a nejlépe pochopil jeho potřeby komunikace. Věřím, že Benešáky bude nová identita moc bavit, a že si ji zamilují,“ sdělila Markéta Pazderová z Městského úřadu Benešov, leader přeměny vizuální komunikace.

Vizuální styl města Benešov obsahuje pravidla, ale také doporučené varianty používání různých elementů vizuálního stylu. Taktéž příklady zakázaných variant aplikace značky (logotypu). Je tvořen vzory a ukázkami jednotlivých prvků vizuálního stylu, popisy a návody k jejich aplikaci či realizaci. Vedle klíčového prvku, kterým je logo města, zahrnuje také volbu písma, oficiálních barev, podobu tiskovin, včetně dopisních papírů a vizitek, styl používání fotografií a ilustrací, aplikaci loga na propagační materiály a další.

Logotyp města Benešova bude k volnému stažení pro použití organizacemi města, sportovními kluby a médii, pro prezentaci akcí a článků se vztahem k městu Benešov. „První implementace se budou týkat sociálních sítí a zpravodaje města, které nesou velkou část komunikace. Pokračovat budeme reklamními předměty, letáky, bannery, portálem občana, webem a nakonec i označením městských budov a orientačních štítků v jejich interiérech. U vítěze je pěkně nastavená práce s městskými organizacemi, takže počítáme i s postupným připojením všech organizací města, aby se naplno využil sjednocující potenciál návrhu. Bude se jednat o dlouhodobější proces, ale pevně věřím, že se naše úsilí vyplatí,“ oznamuje Markéta Pazderová.

Postupné zavedení nového vizuálního stylu pro město Benešov má za cíl sjednotit grafické výstupy a vizuální komunikaci a posílit pozitivní vnímání města pro všechny cílové skupiny, zejména pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožní vést komunikaci efektivněji a úsporněji s výrazně menší možností formálních i obsahových pochybení.

Do celého projektu byli zapojeni i občané města. „Velké poděkování patří především těm občanům města, kteří se zúčastnili veřejného průzkumu, jehož cílem bylo najít společnou cestu k vzniku nové identity. Jejich míra zapojení se do průzkumu byla nad očekávání. Rád bych přál městu a jeho občanům, aby se vizuální proměna města povedla a byla ku prospěchu nám všem,“ říká místostarosta města Zdeněk Zahradníček.

Další součástí této dotace je pořízení a zprovoznění portálu občana, který byl na základě výběrového řízení zakoupen od společnosti Gordic s. r. o. Během června tohoto roku byl portál dodavatelem nainstalován a začleněn do informačního systému úřadu a v současné době už probíhá ladění portálu v testovacím provozu. Portál bude důkladně vyzkoušen pracovníky městského úřadu, aby se před jeho uvedením do provozu pro veřejnost odstranilo co nejvíce chyb. Spuštění portálu pro občany je naplánováno na podzim roku 2022. Cílem jeho pořízení je umožnit občanům řešení některých životních situací bez nutnosti navštívit osobně městský úřad.

A jaké funkce tedy nabídne portál občanům města? V první fázi se bude jednat o elektronické řešení celé řady životních situací. Jako příklad můžeme uvést místní poplatky, přihlášky k vítání občánků či životnímu jubileu, žádost o převzetí záštity starosty města, zábor veřejného prostranství a další. Součástí portálu bude i platební brána, která umožní pohodlné zaplacení případných poplatků. V moci města bohužel není elektronizace úkonů vykonávaných v rámci přenesené působnosti, jako je výměna občanského či řidičského průkazu nebo vyřízení stavebního povolení. Pokud se však stát rozhodne tyto agendy elektronizovat, město na to bude díky propojení portálu na Portál občana Ministerstva vnitra připraveno.

Portál občana a grafický styl jsou „viditelnou“ částí projektu, tou „neviditelnou“ pak je automatizace služeb městského úřadu. Ta bude probíhat v informačním systému úřadu a jejím cílem je řešení některých úkonů bez zásahu úředníka. Tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva k tomu řekla: „Příkladem automatizace může být třídění došlých podání. V současné době je nutné, aby každé elektronické podání ručně zaevidovaly a rozdělily jednotlivým úředníkům pracovnice podatelny. Některá podání se však neustále opakují a přidělují se stále stejným úředníkům. V budoucnu proto tato podání nejprve projdou automatem, který na základě předem definovaných kritérií podání zaeviduje a roztřídí. Na podatelnu se tak dostanou jen dokumenty, se kterými si automat nebude vědět rady. Podobným způsobem je v rámci projektu řešeno 13 procesů, další pak budou přibývat i po skončení dotace. Věřím, že portál občana a automatizace služeb významně urychlí a zkvalitní služby městského úřadu pro občany města.“

Grafický styl, portál občana a automatizace služeb úřadu jsou součástí projektu „Automatizace služeb MěÚ Benešov“, na který získalo město Benešov dotaci z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost. Registrační číslo projektu je CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016721. Realizace celého projektu je rozplánována na dva roky, v současné době jsme v polovině. Celkové předpokládané náklady činí 4,6 milionů Kč, přičemž 95 % z této částky bude hrazeno z dotace a jen 5 % z rozpočtu města.

