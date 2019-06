Berdychová (ANO): Žáci navrhovali sportovní dresy pro naše mladé sportovce

Královéhradecký kraj na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji bude reprezentovat 251 mladých sportovců a 47 trenérů. Reprezentační oblečení hradí kraj a dodala ho firma TEAMLINE, s. r. o. Závodní dresy navrhla Aneta Hornychová, studující Střední školu průmyslovou, textilní a polygrafickou.

„Královéhradecký kraj olympijskou výpravu zajišťuje organizačně i finančně. V rozpočtu jsme vyčlenili více než 2,5 milionu korun. Tato částka zahrnuje ubytování, dopravu, stravování a samozřejmě reprezentační a závodní oblečení, které sportovcům a trenérům zůstává. Znamená to, že jej nevyužijí pouze v průběhu olympijských her, ale po celý rok na závodech a sportovních soustředěních, kde náš kraj reprezentují,“ říká hejtman Jiří Štěpán a věří, že některé sportovce z našeho kraje za několik let uvidíme i na velké olympiádě.

„Krajské školství nabízí žákům velké množství studijních oborů. Jedním z nich je modelářství a návrhářství oděvů ve vzdělávacím centru v Červeném Kostelci. Proto jsme přišli s nápadem uspořádat v rámci školy soutěž, ve které žáci navrhovali sportovní dresy pro naše mladé sportovce. Grafický návrh žákyně 3. ročníku Anety Hornychové se líbil nejvíce. Mladí sportovci v dresech ušitých podle vítězného návrhu budou na olympiádě v Libereckém kraji náš kraj reprezentovat,“ doplňuje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

„Aneta je velmi pracovitá a návrhářství oděvů ji baví. Ráda zkouší nové věci, má hodně nápadů, které dokáže rychle zrealizovat a dotáhnout do konce. Svoje dovednosti uplatnila na souvislé praxi v Národním divadle,“ chválí žákyni Josef Matyáš, ředitel Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické a přidává poděkování za odborné a umělecké vedení vyučující Andree Vojtěchové.

Letní olympiáda se uskuteční od 23. do 28. června na sportovištích v Libereckém kraji a zúčastní se jí více jak 3500 sportovců ze všech krajů republiky. Vlajku výpravy našeho kraje při slavnostním zahájení ponese úspěšná rychlobruslařka Karolína Erbanová, bronzová medailistka ze ZOH 2018 v Pchjongčchangu. Oblečení pro sportovce dodala firma TEAMLINE, s. r. o., kterou zastupuje v České republice firma JAKO.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Vedle tradičních sportů, jako například atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou mít mladí závodníci v Liberci nově možnost soutěžit také v judu, sportovním lezení, letním biatlonu nebo v umělecké disciplíně – street art. Další informace o ODM 2019 najdete také na webových stránkách projektu ZDE.

