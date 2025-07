Volby podle krajů: SPOLU už zbývá jen Praha

Data pro volební model byla získána prostřednictvím online dotazování agentury STEM. Čtvrtletní výstup vychází z dvanácti týdenních šetření, z nichž každého se zúčastnilo více než 500 respondentů. Celkem se do průzkumu zapojilo 7 311 lidí.

V hlavním městě jasně dominovala koalice SPOLU

Podle aktuálního souhrnného modelu agentury STEM si v Praze udržela nejsilnější pozici koalice SPOLU, tedy uskupení ODS, KDU-ČSL a TOP 09. V české metropoli získala 29 procent hlasů, čímž si s přehledem zajistila prvenství. Na druhém místě by skončilo hnutí ANO, které v hlavním městě oslovilo 21 procent voličů.

Po sečtení hlasů pro vládní strany – tedy SPOLU a hnutí STAN (16 procent) – by současná vládní koalice získala v hlavním městě celkem 45 procent. Piráti, kteří již nejsou součástí vlády, by přidali dalších 14 procent, což by dohromady činilo 59 procent.

ANO dominuje ve většině krajů

Ve většině regionů by podle modelu agentury STEM zvítězilo hnutí ANO. Ve Středočeském kraji by sice výsledky odpovídaly celostátnímu průměru, ale s jednou výjimkou – hnutí STAN by zde zaznamenalo výrazný zisk. ANO by získalo 28 procent hlasů, druhé místo by obsadila koalice SPOLU s 22 procenty. Starostové by zde skončili třetí s podporou 15 procent voličů.

Do Poslanecké sněmovny by se ve Středočeském kraji dostaly také SPD společně s Trikolorou, PRO a Svobodnými (11 procent), Piráti (6 procent) a na hranici vstupu by se pohybovalo hnutí Stačilo!.

Hnutí STAN by dosáhlo nejvýraznější podpory v Libereckém kraji, kde by získalo 18 procent hlasů, a těsně tak následovalo koalici SPOLU (19 procent). Na Vysočině by Starostové získali 13 procent, v Královéhradeckém, Jihomoravském a Zlínském kraji by shodně získali 11 procent.

Hnutí ANO by si udrželo nejvyšší podporu v Ústeckém kraji, kde by dosáhlo až na 40 procent hlasů, v Moravskoslezském kraji 38 procent a v Karlovarském 37 procent. Právě v Karlovarském a Ústeckém kraji ANO výrazně překonává koalici SPOLU, kterou zde v preferencích předstihla i SPD v rámci širšího bloku s dalšími stranami. V Karlovarském kraji by uskupení získalo 17 procent oproti SPOLU s 15 procenty, v Ústeckém kraji by šlo o 15 procent, zatímco ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by se v těchto krajích pohybovaly ještě níže – o procento pod tímto výsledkem.

Stačilo! překročilo hranici ve většině krajů, nejvíce bodovalo na jihu Čech

O vstup do Poslanecké sněmovny aktuálně usilují dvě nová protestní uskupení – hnutí Stačilo! a Motoristé sobě. Z volebního modelu agentury STEM za druhé čtvrtletí roku 2025 vychází lépe hnutí Stačilo!, které tvoří převážně komunisté pod vedením europoslankyně Kateřiny Konečné.

Nutnou pětiprocentní hranici by hnutí Stačilo! nepřekročilo pouze ve dvou krajích – v Praze a Libereckém kraji. Nejvýraznější úspěch zaznamenalo v Jihočeském kraji, kde by podle modelu získalo osm procent. O procento méně by si Stačilo! připsalo v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Karlovarském kraji.

Hnutí Motoristé sobě by podle modelu STEM zaznamenalo nejlepší výsledek v Libereckém kraji, kde by získalo sedm procent. O procento méně by obdrželo v Jihočeském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Na pětiprocentní hranici by Motoristé dosáhli ještě v Ústeckém a Jihomoravském kraji.

