Berkovec (ANO): Je třeba rozlišit parametry reklamy a výrobku

Dovolte, abych reagoval velmi krátce na kolegu Patrika Nachera. Tady je, pěkně prosím, potřeba rozlišit tvorbu a kvalitu reklamy a parametry reklamy, které jsou u nás samozřejmě jasně vymezeny tiskovým zákonem a vůbec souborem nějakých zákonů a nařízení, a kvalitu a parametry výrobku. A provozovatel, který vysílá tu reklamu nebo který ji prezentuje, ať už v rozhlasovém vysílání nebo v tištěné reklamě, přece nemůže kontrolovat jako odborník, jako garant, kvalitu toho výrobku.

Já dám příklad, který je nám všem blízký. Některá automobilka vyrobí skvělá auta, mají skvělé parametry a pak se zjistí, že na airbagu byla výrobní vada, a dojde k tzv. svolávací akci. To je dnes běžné. Jak proboha může zjistit provozovatel toho vysílání a vysílatel té reklamy, že byly nekvalitní airbagy? Nemůže. Takže prosím, nesměšujme tyhle dvě věci. Škoda, že to nemůže být tématem pro volební, tedy tzv. volební, tedy mediální výbor, protože si myslím, že jemu by to příslušelo. Ale prosím, nesměšujme tyhle dvě věci. Nám jde právě o ochranu spotřebitelů. Já myslím, že to tady jasně Patrik řekl.

Mgr. Stanislav Berkovec BPP



