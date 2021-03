Bezecný (ČSSD): Proč policie nepovalila na zem Klause? Kolik lidí nakazil on?

reklama

Anketa Hospodařila Babišova vláda v době pandemie dobře s našimi penězi? Ano 61% Ne 39% hlasovalo: 4531 lidí

Pan poslanec Lubomír Volný.

Než začal se svojí kampaní, nikdo ho neznal. Teď je „národní hrdina". Alespoň si tak připadá. Vždyť za své názory – za svoji pravdu – byl perzekuován. Vyvolat stádový efekt je velice snadné a jednoduché. A umožnit někomu, aby mohl odbourávat svoji frustraci a beztrestně pokřikovat na policisty – gestapo, gestapo – proč ne? Když se nemohou vyřádit na fotbalových stadiónech, dostanou jinou možnost.

Podle Klause, Volného, Bojka a dalších jsou veškerá protiepidemická opatření zbytečná a diskriminující. Navíc prý porušují lidská práva a Ústavu. Proto by jejich práce v nemocnicích byla nejen prospěšná, ale navíc by se i ušetřilo. Nemuseli by mít ochranné pomůcky. A umírající na covidových odděleních by brali pouze jako nemístnou lživou propagandu. Proto by nebyli ani stresováni.

Psali jsme: IVK: Václav Klaus ukončil nařízenou karanténu

Fotogalerie: - Rozpuštěné demonstrace

Hodně lidí mi říká, že by jim dali před držku. Nejen že by to nepomohlo. Ale mohli by se při tom nakazit „neexistující pandemií". Nebo také blbostí. Policie při zásahu zřejmě vyslyšela můj názor, že by se odpírači roušek měli evidovat. A tak provedla kontrolu dokladů. Bohužel až v době, kdy hlavní aktéři demonstrace zmizeli. Jestli jste si všimli, při demonstraci několik lidí přišlo k policejnímu kordonu. Něco jim ukázali, a policie je pustila za zátaras. Že by nový Zifčák-Růžička?

Zasahovat proti antirouškařům!? Některé zásahy jsou však již za hranou. Povalit třicetiletou ženu na zem, kleknout si na ni a nasadit jí pouta za zády! A to vše před jejím pětiletým dítětem. Neměla roušku? Proč také nepovalili na zem Václava Klause, Lubomíra Volného a Mariana Bojka? Jeden člen VB mi kdysi říkal, že mají zakázáno ženám nasazovat pouta. Mužům poutat ruce jen vepředu. A dozadu dávat pouta jen nejtěžším nebezpečným zločincům. A to byla totalita.

Miroslav Josef Bezecný, redaktor a publicista, člen ČSSD

Psali jsme: Nebojím se viru, ale covidismu. Václav Klaus odhalil, co se prý děje „ve stínu covidu“. A Západ? Hroutí se Nařízení z Německa! Ondřej Hejma zmrazil věcí o covidu-19 Klaus se hořce smál: Vláda žádnou epidemii neřídí. Dělá opatření, která evidentně nefungují. Lidé by měli říct dost VIDEO Jarek Nohavica: Mně j*bne! „Všecky nás opích*jí.“ Klaus to nedá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.