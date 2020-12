Bezecný (KDU-ČSL): Slepenec bez základů

reklama

Slepenec bez základů. Tak nějak mně připadá vnucená koalice KDU-ČSL s ODS a TOP 09. Zatímco spolupráci s ODS, vzhledem k její ideové základně, bych si ještě dokázal představit, spolupráce s Topkou bude obtížná. To, co píše oblastní šéfka ODS Vladimira Ludkova o přijímání koalice v její straně na stránkách idnes.cz, platí v plném rozsahu I pro KDU. Nejsem si vědom, že by tento záměr byl projednán s členskou základnou. Nejsem si vědom, že by se k němu mohli vyjádřit alespoň předsedové místních organizací.

Přípitek šéfů stran, stvrzující jejich antipatie vůči současnému předsedovi vlády Babišovi někde v hospodě, a členská základno, sraž paty a postav se do pozoru. O nás bez nás. Zatímco titíž lidé v předsednictvu odvolali ze strachu o svůj propadák koalici se Starosty, k nové koalici s dokonce dvěma partnery neřekli ani popel. Když se koukám na klesající preference, tak se tomu nedivím. Záchraň se kdo můžeš. Na lodi nezáleží.

Anketa Souhlasíte se zavřením všech hospod ve 20:00? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 7510 lidí

Souhlasím s paní Ludkovou, že tato koalice bude mít co dělat, aby dostala potřebná procenta. Bude to maximálně o prsa, ale může to být take těsně pod hranicí. Nic proti riziku, kdyby cílem této koalice bylo něco jiného než antibabiš. Ale programové cíle nejsou, ty se budou teprve tvořit. Velmi neobvyklý přístup, že? Ať už ve volbách koalice dopadne jakkoliv těsně, náraz bude tvrdý. Nenajde společné programové body, každá strana bude táhnout jen za svůj provaz. Tak jako se to koneckonců děje nyní.

Zemitě to vyjádřil pan Stanislav Smička 29.10. 2020 na stránkách seznam.cz.: “Volívám lidovce, ovšem spojení s dementem Fialou a tou přechytralou nádherou je pro mě problem.” Nebyl bych tak přísný vůči partnerům, ale souhlasím, že problém to bude nejen pro pana Smičku. A po volbách bude problém i pro KDU-ČSL. Dokáže vůbec obhájit před svými členy své právo na existenci, nebo bude současné vedení jejím hrobařem?

Nejste v tom paní Ludková sama. Tato koalice ve skutečnosti žádnou koalicí není, je to jen účelové spojení, které má řešit osobní animosity některých tzv. politiků. Dal bych přednost samostatné kandidatuře s kvalitním programem, který osloví slibovaných 10 procent voličů. Koalici bych tvořil až po volbách. Ne proti ANO, ale pro program, který naši zemi zase posune někam dál. Obávám se, že současné vedení žene KDU-ČSL do hodně bahnitých vod, z nichž bude obtížné se v současné rozložené společnosti zase vyhrabat.

Koalice je ztráta identity a ztráta identity je ztráta voličů. I těch, kteří přes všechny lapsy vedení ještě zůstávají věrni. Kdybyste si místo prázdné koalice připili na alternativní návrh penzijní reformy, pak tvoříte základy povolební stavby. Takhle je to jen holá konstrukce, která spadne při prvním závanu větru. Nechci být špatným prorokem, ale někdy by bylo vhodné se členů take na něco zeptat. Takhle to stále vice vypadá, že strana a členská základna zdaleka ne jedno jsou.

(převzato z Profilu)

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

školství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bezecný (KDU-ČSL): Spasitel nepřijde Bezecný (KDU-ČSL): Volím Davida Crocketta. A koho bych určitě nevolil Bezecný (KDU-ČSL): Fiala vystupuje jako zlý čert, který lidem bere Bezecný (KDU-ČSL): Asi chodím do jiných putyk než pan předseda Fiala

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Ing. Ivo Bezecný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.