Bezecný (KDU-ČSL): Zdanění dětí bude nezbytné

Lidovci, často s početnými rodinami, se rádi obouvají do bezdětných a tvrdí, že by měli platit vyšší daně, aby se zabezpečili na důchod. Tvrdím, že opak je pravdou. Nejsou to bezdětní, kdo zatěžují sociální systém a životní prostředí, jsou to naopak rodiny s více dětmi, na které společnost, a tedy i bezdětní doplácí nejvíc.

Tak se na to podívejme. Bezdětní nemusí zůstávat doma na tzv. mateřské s dětmi. Místo toho pracují a přispívají si na důchod daleko více let, než příslušníci rodin, pečující o potomky. Čím déle pečuje rodič o potomstvo, tím kratší dobu pracuje a přispívá do sociálního a zdravotního systému a tím více z něho bere.

Bezdětní nepobírají rodičovské příspěvky, a nezatěžují tak státní pokladnu miliardami ročně. Rodiny s dětmi dostávají porodné, dostávají příspěvky na děti, a to po mnoho let až do jejich dospělosti. Mimochodem, je to delší doba, než je průměrná doba (délka dožití), vyměřená ministrem Jurečkou pro přiznání starobního důchodu. Zvrácenost, že?

Bezdětní nezatěžují sociální systém nároky na bezplatné školství a zdravotnictví. Naopak přispívají na bezplatnou školní docházku a zdravotní pojištění rodinám s dětmi. Stát (a tudíž také bezdětní) přispívají dětem na nejrůznější slevy v dopravě, kultuře a dalších zbytných oblastech až do ukončení jejich studia.

A pak si zjistěme, kolik z dětí, když dokončí studium, začne produkovat hodnoty. Kolik je jich naopak napojeno na státní rozpočet po zbytek svého života včetně zaměstnání nebo třeba masivních zemědělských nebo kulturních nebo sportovních nebo, nebo… doplňte si sami… dotací.

A máme tu skupiny obyvatel, pro které je plození dětí celoživotním byznysem. A bezdětní se na to musí dívat a platit to.

A to se nebudu rozepisovat o tom, kdo je původcem zhoršeného životního prostředí. Ne, ne, doprava, zemědělství, stavebnictví, to jsou sekundární faktory. Tím primárním je růst populace a její nezřízená spotřeba. Zase to tedy nejsou bezdětní, kdo zatěžují životní prostředí populační explozí.

Suma sumárum, milí lidovci, zanechte toho mletí prázdné slámy, toho neustálého rozdělování společnosti, a věnujte se reálným problémům, které občany zatěžují. Jistě, to byste na to museli mít...