Ve Španělsku napaden senior. Nejspíš migranty, plnili výzvu z internetu

Poklidné ráno sedmdesátiletého pana Dominga žijícího v Torre Pacheco ve Španělsku se minulou středu změnilo ve skutečnou noční můru, neboť se stal obětí násilného útoku skupiny nelegálních marockých přistěhovalců, když byl na své obvyklé procházce. K útoku došlo kolem šesté hodiny ranní poblíž místního hřbitova. Zdaleka se nejednalo o pokus o loupež, motiv byl ještě znepokojivější, protože údajně šlo o „video určené pro sociální média“.

Podle Domingovy výpovědi viděl mladé nelegální přistěhovalce před útokem rozptýlené v určité vzdálenosti. Jeden z nich k němu náhle přistoupil a beze slova ho začal bít do obličeje, napsal web La Derecha Diario. Poté ho několik dalších útočníků surově povalilo na zem a napadlo kopanci a údery pěstí. Přestože mu prohledali kapsy, loupež jako motiv útoku vyloučili, protože měl na ruce hodinky, které se mu nepokusili vzít.

Vyšetřovatelé útok spojují s nebezpečnou „virální výzvou“, která vybízí k napadání bezbranných lidí výměnou za lajky a zobrazení na sociálních sítích. Ačkoli na sociálních sítích kolovalo video související s tímto typem incidentu, Domingova rodina upřesnila, že neodpovídá tomuto případu, což zvyšuje možnost, že podobných epizod může být více.

Civilní garda a místní policie pracují na identifikaci pachatelů. Starosta Torre Pacheco Pedro Ángel Roca Tornel oznámil instalaci bezpečnostních kamer na veřejných prostranstvích a vyzval k větší přítomnosti policie v oblasti.

Domingův případ se rychle rozšířil na sociálních sítích a vyvolal ve Španělsku velké pobouření. Na základě výpovědi oběti, že útočníci byli mladí Maročané, se začaly šířit zprávy, které opět upozorňovaly na problém nelegálního přistěhovalectví a násilí vůči španělským občanům.

Podle kritiků je současná situace přímým důsledkem vládní migrační politiky. Situaci komentoval na síti X novinář a aktivista Tommy Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon: „Španělé z celého Španělska nyní berou věci do vlastních rukou poté, co selhali politici a policie. Evropané už toho mají dost a udělají, co je třeba, aby ochránili své vlastní!“

