Birke (ČSSD): Andrej Babiš by neměl vyvolávat zbytečný zmatek a napětí

Andrej Babiš včera oznámil plán na zrušení vládního nařízení z roku 2016 o růstu minimální mzdy řidičů linkových autobusů. Vzápětí se zalekl, že by tento záměr měl za následek snížení mezd řidičů soukromých přepravců, jejich odchod z oboru a úbytek spojů.

Podobná vyjádření z úst předsedy vlády vyvolávají zbytečný zmatek a napětí. Řízení vlády je velká zodpovědnost, proto by si pan premiér měl vždy nejdříve opatřit potřebné informace a podklady, které případné změny řádně odůvodňují. Podobné rozhodnutí také není možné přijmout, aniž by bylo předtím široce prodiskutováno se zaměstnavateli a odbory.

Andrej Babiš dnes zároveň oznámil, že bude hledat peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd. ČSSD přitom nabízela řešení už v prosinci loňského roku.

Předložili jsme pozměňovací návrh k zákonu o státním rozpočtu, díky kterému by na opravy krajských silnic 2. a 3. třídy šlo o 3 mld. korun více. To by zajistilo lepší stav silnic, které využívají všichni občané České republiky.

Jan Birke ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Birke (ČSSD): Některým lidem opravdu není nic svaté! Birke (ČSSD): To je asi ta nová politika, pane Volný, ve vašem vystoupení nebylo ani slovo pravdy Birke (ČSSD): Pane Horáku, neberte si už do úst mou rodinu! Birke (ČSSD): Dopravně nejsložitější část opravy průtahu se blíží do finále

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV