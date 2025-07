Kolář (TOP 09): Socky jsou jako drogy, děti k nim nemají mít přístup

Pro mě je to jednoduché. Pokud nemáte kreditku nebo účet v bance, a není jak digitálně ověřit vaši identitu a věk, neměli byste mít přístup na sociální sítě. Nazdar. Takových problémů, co by to vyřešilo! Všelijaké ruské trollí farmy? Konec. Dezinfo na sítích bez možnosti trestat šiřitele? Ende.

Jsem proto rád, že se tohle v Evropě hýbe a pomůže to v prvé řadě s ochranou dětí. Sám mám čtyři a stanovení minimální hranice pro přístup dětí na “socky” považuju za správnou cestu. Tu navíc musíme řešit celoevropsky, protože nechat to na úrovni národních států, vznikne jen nefunkční cosi. V parlamentu bude mít takovýto jakýkoliv smysluplný návrh určitě moji podporu. A jsem rád, že se věci hýbou.

Těch negativních vlivů je totiž bohužel už moc.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



