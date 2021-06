Birke (ČSSD): Kolega Žáček je úplně mimo realitu

reklama

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám řekl pohled nelékaře, člověka, který nemá zkušenosti s ošetřováním cizinců, nebo lidí s pobytem na území České republiky. Ale abych vám řekl zkušenost starosty, který, když se podnikatel rozhodne, že vám převede do města zahraniční pracovníky - a já budu mluvit o jednom národu, který se zásadně odmítá jakýmkoliv způsobem, nejenom naučit svoje děti, aby chodily do školy, ale jsou to Mongolové - kteří přijdou k lékaři a naučili se jedno jediné slovo a to je mast, mast. To mi říkají lékaři.

Vůbec nevíme, jestli jsou pojištěni, vůbec nikdo jim nerozumí, zásadně vlastně nevědí, co jim vlastně mají předepsat. Je to velmi komplikované. To znamená, souhlasím tady s kolegy. Myslím, že pan kolega Žáček, vaším prostřednictvím pane předsedající, je úplně mimo realitu. A já se přiznám, že - říkám nejsem lékař, ale dívám se na to jako starosta - vůbec ani nevím, kde ty lidí bydlí, já vůbec ani nevím, jestli mi hradí odpady. Ale to už se pak dostáváme samozřejmě do jiné debaty.

Ale znova říkám, když se mě zeptá občan České republiky, který řádně platí zdravotní pojištění a říká. Jaký je rozdíl mezi mnou a tím Mongolem? A já mu musím bohužel říci, že vlastně žádný, protože všichni máme nějaká práva na to, abychom dostali ošetření. Takže ono to souvisí s tím pozměňovacím návrhem, pane kolego z Pirátů, aby tady všichni mohli rodit, samozřejmě cizinci, na území České republiky. Já si myslím, že ti lidé neměli zdravotní pojištění, nebo respektive zdravotní dohled, celý život, porodí tady nedej bože nemocné dítě.

Já jenom chci říci, že jsem si nechal spočítat, kolik stál můj pobyt v nemocnici po covidu. No, to jsou statisíce. A já musím říci, že v případě, pokud se operuje takhle, řekněme, nemocné zahraniční dítě, tak to stojí miliony. Tak jenom abychom si to dokázali představit a platíme to úplně všichni. Takže já mám naprosto jasno, jak budu hlasovat.

Děkuji za pozornost.

