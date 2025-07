Mašek (ANO): Česká pošta – nejdražší fiasko za státní peníze

Pamatujete si ještě, jak Rakušan vyhlásil záchranu pošty? Rakušan místo záchrany pošty potom zařídil její likvidaci. Transformace pošty skončila jako nejdražší fiasko za státní peníze. Místo odborníků nastoupili kamarádi a diletanti. Kde měl být zisk, tam je jen ztráta, výprodej a chaos. Pošta v háji, lidi naštvaní, někteří politici spokojení.

Pamatujete, jak ministr vnitra Vít Rakušan v únoru 2022 slavnostně vyházel osm lidí z dozorčí rady České pošty? Prý se zbavuje „politických trafikantů“, aby mohl dosadit „odborné manažery“. Jo, jasně. Výsledek? Totálně zničená pošta, která se rozpadá pod rukama všem, zákazníkům, zaměstnancům i těm, co tam ještě zbyli ve vedení. Ale například pan Lukl, Rakušanův kámoš a spolustraník, ten tam samozřejmě zázrakem zůstal. Náhoda, že?

Tak se pojďme mrknout, co ti vaši slavní „manažeři“ vlastně dokázali. Česká pošta, která ještě před pár lety zaměstnávala skoro 40 tisíc lidí, je dneska ztrátová mrtvola. Transformace? K smíchu? Ne, k pláči. Když si to shrneme, byla to spíš likvidace než pokus o reformu.

Ještě v roce 2019 měla pošta 29 tisíc lidí a ztrátu asi 300 milionů, což bylo v kontextu investic do nových služeb ještě pochopitelné. Pak přišla pandemie a samozřejmě, něco to stálo. Ale jakmile převzali otěže noví politici a začali „zachraňovat“, bylo po všem. A proč? Protože Rakušan tvrdil, že to dělá pro dobro věci. Doslova říkal, že „zachraňuje poštu“ a že „pošta z venkova rozhodně nezmizí“.

Tak to se fakt povedlo. Dneska je situace taková, že i kdyby si lidi chtěli poslat dopis, musí jet dvacet a více kilometrů, a ještě doufat, že bude otevřeno. Super dostupnost, fakt díky. Proč ne projekt Pošta Partner v každé vesnici? Tam vás předběhly Zásilkovny a další projekty.

A jaký je výsledek Rakušanových zázračných manažerských kouzel? Pošta v roce 2024 vykázala jednu z největších ztrát v historii. A kdyby se nerozprodal nějaký ten státní barák, byl by to úplně nejhorší výsledek ever. A přitom Rakušan a jím dosazený ředitel tvrdili, že v roce 2026 bude pošta zisková. Jo, to určitě, stejně jako že do pěti let přistaneme na Marsu.

A co bude dál? Zdražení, propouštění a zavírání poboček. Mezi lety 2019 a 2024 odešlo 10 tisíc lidí. Poboček bylo zrušeno přes 300. A to nestačí, do roku 2030 chtějí zrušit klidně i polovinu všech zbývajících. Super. Dopis už stojí skoro 80 korun, ale místo dvou dnů vám přijde za pět dní. A balíky? Taky dražší. A přitom kvalita doručování a služeb klesla o desítky procent.

A když už jsme u balíků, jak Balíkovna, slavné „zlaté vejce“ pošty? Tak si představte, že i ředitel pošty přiznal, že je to prodělečný byznys, který je technologicky na dně a kde se dnes stále 75 % věcí dělá ručně a stále se hrabeme v bednách jak v roce 1985. Ale hlavně že se Balíkovna „oddělila“ a „má miliardovou hodnotu“. Jo, a kdo tomu věří, ať se přihlásí. Když ji bude chtít někdo koupit, stejně tak rychle zjistí, že bez investice do dalších poboček, lidí a logistiky je to jen mrtvá značka na papíře.

Takže shrnuto: Víc než tři roky „transformace“, tisíce lidí bez práce, služby v rozvalu, miliardová ztráta, veřejnost naštvaná na zázračný podnik, který je „připraven“ k prodeji, ale který nikdo soudný nekoupí. A to všechno s požehnáním gesčního ministra vnitra, který měl přinést „odborné řešení“ a místo toho z toho udělal největší ostudu posledních let. No, jestli stejně jako poštu řeší Rakušan i otázky vnitřní bezpečnosti ČR, tak se máme fakt na co těšit.

Pošta je dneska symbolem totálního Rakušanova selhání. A až nám budou zase vládní politici vykládat o digitalizaci, efektivitě a zisku, měli bychom jim připomenout, jak dopadlo tohle jejich „poštovní manažerské dobrodružství“. A hlavně, že – jako vždy – za ty miliardy, co mizí, nikdo nenese odpovědnost. Jen se mlží, lže a překrucují fakta.

Zákazníci odešli. Zaměstnanci utekli. Zůstali tam jen ti, co se neumí odhodlat k odchodu a ještě snad věří, a vedení, které tam nikdy nemělo přijít.