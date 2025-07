Rajchl (PRO): Fiala vám opět lhal, žádnou podporu nemá

Fiala žádnou podporu pro odložení systému obchodu s emisními povolenkami ETS2 nesehnal a nemá. Jen se snaží opět nalákat voliče na předvolební sliby, o kterých už dnes ví, že je nesplní. Německo a Francie samozřejmě nepůjdou proti ETS2. Z jednoho prostého důvodu, jejich penzijní fondy už si tyto cenné papíry dávno skoupily.

Cílem je to, aby ostatní členské státy a jejich občané byli vtaženi do tohoto greendealového podvodu a platili v cenách ze elektřinu, plyn, uhlí a pohonné hmoty předražené ceny, jejichž podstatná část bude následně použita coby výnos z prodeje emisních povolenek na německé a francouzské důchody. A tak zatímco naši senioři se rozmýšlejí, zda si koupit jídlo nebo léky, protože na obojí často nemají, tak budou ve svých fakturách za elektřinu a plyn přispívat na německé penzisty, kteří se nad katalogem cestovních kanceláří rozmýšlejí, jestli pojedou na Tenerife nebo na Mallorcu.

Tohle zelené okrádání musí skončit. Nová česká vláda nemůže čekat na zázrak v podobě rozhodnutí Němců a Francouzů vypustit si svůj vlastní rybník. Musí aktivně a rozhodně oznámit, že tuto vykořisťovací hru již nadále nebude akceptovat. My se toho nebojíme, my se na tuto příležitost naopak těšíme. Věřte mi, že by mi nic na světě neudělalo větší radost, než kdybych mohl po volbách zaletět do Bruselu a říct z očí do očí korupční královně Ursule I., že Česká republika už nadále jejím vazalským státem nebude.

Pevně doufám, že nám tuto možnost svými hlasy ve volbách dáte. Já vám na oplátku dávám svoje slovo, že vás nezklamu a neuhnu ani o centimetr. Naši zemi už nesmí reprezentovat lidé s mentalitou poddaných, ke kormidlu se musí dostat tvrdí bojovníci, kteří se bruselskému okrádání vzepřou i za cenu těžkého boje. Potřebujeme někoho, kdo umí hrát šachy, ne pouze dámu, jako Petr Fiala.

Jdete do toho s námi? Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

