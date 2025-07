Česká pošta: Po sedmi letech kolektivní smlouva

Její platnost začala 1. července 2025 a je účinná do 30. června 2026. Zaměstnavatel i odborové organizace mohou zároveň využít možnosti jejího prodloužení až do konce roku 2027. Jedná se o přelomový počin, ze kterého mohou těžit výhody všechny zainteresované strany a obzvlášť zaměstnanci.

„Naše firma je postavena na lidské práci. Investice do zaměstnanců je pro nás klíčová. Mohli bychom se přiklonit na stranu hezkých a líbivých hospodářských výsledků, ale třičtvrtě miliardy pro zaměstnance v benefitech by našim pracovníkům chybělo. Obsah kolektivní smlouvy je sice možné nahradit interními normami, které pracovníkům zajišťují odpovídající výhody, ale jistotě závazného dokumentu se nevyrovnají. Interní normy lze zrušit jedním mým podpisem, kolektivní smlouva přežije vše. Jsem rád, že všech devět odborových partnerů nalezlo shodu ve svých požadavcích a dohodlo se s námi na konečné podobě této významné listiny. Kolektivní vyjednávání začalo v říjnu 2024, kdy jsme obdrželi společný návrh odborových organizací na uzavření kolektivní smlouvy. Debaty o nových podmínkách se v naší firmě vedly téměř sedm let. Bez reálného výsledku. Ten přichází teď,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15383 lidí

„Bylo to dlouhé a náročné vyjednávání, obě strany se snažily vybalancovat své požadavky a reálné možnosti zaměstnavatele. Jsem rád, že nová kolektivní smlouva zaručí zaměstnancům všechny výhody dnes jednostranně garantované zaměstnavatelem vnitřními předpisy. Neméně důležité je také to, že v případě vyčlenění Odštěpného závodu Balíkové služby z České pošty do jiné entity si zaměstnanci Balíkovny automaticky odnesou tyto výhody a benefity k novému zaměstnavateli. I u něj bude kolektivní smlouva platit. Jedná se o standardní kolektivní smlouvu a pro potenciálního investora nepředstavuje žádnou překážku. Každému personálnímu řediteli dělá radost, když se podaří uzavřít takový vrcholný dokument sociálního dialogu,“ říká personální ředitel České pošty Václav Hejkal.

„Od 1. července se zvyšuje stravenkový paušál z 80 na 100 Kč za odpracovanou směnu, tj. zhruba 400 Kč čistého v měsíční mzdě navíc. Dále se zvyšují některé příplatky nebo například počet sick days z jednoho dne na dva s vyšší náhradou 80 % průměrného výdělku. Zakotvení příspěvků na produkty na stáří a na životní pojištění v kolektivní smlouvě dává zaměstnancům zase jistotu, že jim budou poskytovány i nadále. Kolektivní smlouva znamená jistotu, která ještě více sníží už dnes klesající fluktuaci. A to je pro stabilitu podniku klíčové,“ dodává personální ředitel.

„Jsme moc rádi, že se po tolika letech podařilo uzavřít kolektivní smlouvu, která zajišťuje slušné benefity nad rámec zákona. Vyjednali jsme lepší podmínky, třeba příspěvek na stravování 100 Kč jistě pošťáci ocení. S ohledem na postupující transformaci podniku je kolektivní smlouva jistotou pro všechny zaměstnance i po oddělení Balíkovny od České pošty. Kolektivní vyjednávání bylo hodně náročné, děkujeme všem za podporu,“ říká Jindřiška Budweiserová, předsedkyně P KOV České pošty.