Birke (ČSSD): Příští rok určitě pojedu do Číny minimálně třikrát, nejspíš i s manželkou a jedním dítětem

Děkuji moc za slovo. Dovolte mi, vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím, k mému předřečníkovi panu kolegovi Bartoškovi jednu poznámku a jedno snad nepochopení možná, vysvětlení. Poprosil bych ho o jeho reakci.

Nejdřív tu poznámku. O mně obecně je známo, že jsem Čínu poprvé navštívil před třiadvaceti lety. Od té doby jsem tam dokonce tři roky žil, mám tam desítky, možná stovky přátel. Já to klidně řeknu, nemám s tím vůbec problém a jenom chci říci, že možná to pro tu vyšetřovací komisi, protože já se pak v závěru k tomu dostanu, já jenom chci říci, že když jsem měl tu šanci a tu čest dělat šéfa kabinetu předsedy vlády v roce 2004, tak jsem požádal o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a dostal jsem ji úplně bez problémů. Včetně NATO. Tak to jenom chci říci, že mám absolutní důvěru k českým bezpečnostním složkám. To ad a).

A ad b). Prosím, pokud bude zřízena komise, pane kolego Bartošku, vaším prostřednictvím, pane předsedající, hned si napište jako prvního vyšetřovaného Jana Birkeho, protože já příští rok určitě pojedu do Číny minimálně třikrát, abych vám přišel říci, za jaké peníze tam pojedu, abych vám vlastně řekl úplně všechno a pravděpodobně tam asi pojedu i s mojí ženou a možná vezmu jedno dítě. Takže zkrátka a dobře, jestli jsem tomu rozuměl tak, že mám dávat buďto vyšetřovací komise, nebo na sekretariát KDU-ČSL veškeré účty o všem, kam mám příští rok jet, já to velmi rád udělám, ale napište si mě jako prvního do seznamu. Rád vám to řeknu. Děkuji za pozornost. (Potlesk napříč sálem.)

Jan Birke ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Je to kontrola vlády, není to kontrola tajných služeb Langšádlová (TOP 09): Impulsem byly informace, které se týkaly zvětšujícího se vlivu Číny v České republice Adamec (ODS): Kamionů se prostě nezbavíme Seitlová (KDU-ČSL): Konzole přitom snižuje hodnotu majetku už jen tím, že tam je

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.