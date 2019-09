Birke (ČSSD): Revitalizace areálu bývalé Tepny se posouvá kupředu

Město Náchod odkoupilo pozemek v areálu bývalé Tepny od společnosti JTH Holding, a.s. v červnu 2018. Za pozemek o rozloze 25.706 m2 město Náchod zaplatilo necelých 56 mil. Kč včetně DPH, další dva miliony korun město použilo na nákup přilehlých pozemků pro vybudování nové komunikace, která propojí ul. Plhovskou s Karlovým náměstím.

Následoval úklid celého pozemku, který již nyní z části slouží pro potřebné parkování, a to i v souvislosti s náročnou investiční akcí náchodské teplárny realizovanou v letošním roce.

Souběžně probíhala jednání a příprava podkladů pro zpracovatele urbanistické soutěže, do které se zapojili i občané se svými náměty.

„Dnešním podpisem smlouvy se společností MOBA se opět posouváme kupředu. Výsledkem spolupráce, troufnu si říci, s nejlepší kanceláří zajišťující administraci a programování architektonických soutěží ve střední Evropě, bude územní studie a urbanistické řešení území bývalé Tepny, které má opravdu velký potenciál," uvedl k podpisu smlouvy starosta Jan Birke.

Spolupráce bude nyní spočívat v několika krocích. „Jako první musí společnost MOBA území analyzovat, následovat bude zpracování urbanistické a ekonomické studie proveditelnosti. Tyto výstupy bude třeba projednat s širokou veřejností, nebudou chybět ani výstavy a prezentace navrhovaných řešení," upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Výsledkem bude jasná vize, jak bude území členěno do jednotlivých funkcí, jakou část budou tvořit např. byty, služby, sportoviště, zeleň, atd., příp. kterou část pozemku město prodá soukromým investorům k realizaci navrženého záměru."

Jan Birke ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsme na začátku procesu, do kterého potřebujeme zapojit všechny aktéry, město, občany, případné investory, prostě všechny subjekty, které mají s tímto zájmovým územím co do činění. V následujících měsících se vlastně začne rodit vize, jak bude prostor využit a výsledkem bude výběr jednotlivých architektů, kteří ji začnou naplňovat," vysvětlil Ing. Arch. Igor Kovačevič, PhD., jednatel společnosti MOBA studio. Neméně důležité bude tedy všechny komunikačně propojit a průběžně o celém procesu informovat. To celé by podle odhadu mělo být hotovo do jednoho roku.

Na přípravě výběru administrátora/organizátora architektonické soutěže spolupracoval i zastupitel pan Michal Kudrnáč, který se podpisu smlouvy dnes také zúčastnil. „Jde o zcela zásadní krok. To, co teď během roku vznikne, udá podobu celé nové městské čtvrti na další nejméně desítky let. Pro tento složitý proces jsme podle mého názoru vybrali opravdu nejzkušenější firmu. Věřím, že díky spolupráci se společností MOBA se nám podaří vybrat kvalitního architekta, urbanistu."

Další možností spolupráce do budoucna se aktuálně nabízí i řešení prostoru tzv. Bílé Tepny, o jejímž nákupu do majetku města nyní vedení jedná s holandskými vlastníky. Tím by se zájmový prostor ještě více rozšířil a zatraktivnil.

Psali jsme: Birke (ČSSD): Klíčová investice do budoucího rozvoje lázeňství v Náchodě Birke (ČSSD): Místní firmy se stále častěji potýkají s nedostatkem pracovních sil Birke (ČSSD): Není dne, abychom neřešili opravu vandaly poničeného zázemí Birke (ČSSD): Do sportu dětí a mládeže investujeme nemalé finanční prostředky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV