Bláha (ODS): Město se chystá se společenstvim vlastníků z Benešovky podepsat smlouvu o spolupráci

Účelem tohoto setkání má být podepsání smlouvy o spolupráci mezi městem a zástupci SVJ a předání potřebných podkladů zástupcům sdružení pro zajišťování souhlasů vlastníků bytových jednotek se stavbou na jejich pozemku. Podle současného výkladu legislativy stačí 75 % souhlasů, na jejich zajištění jsou smlouvou stanoveny tři měsíce.

„Ačkoliv nechci předbíhat, vypadá to, že SVJ budou se zněním smlouvy o spolupráci souhlasit a v listopadu ji podepíšeme. Pak začne pro SVJ shánění podpisů od jednotlivých vlastníků bytů, kterými vyjádří souhlasné stanovisko se stavebními úpravami na jejich pozemku. Město jich pro žádost o územní rozhodnutí potřebuje 75 %. Jakmile budou podpisy nasbírány, bude zahájeno územní řízení. Dokumentaci k územnímu rozhodnutí už máme připravenou. Proces získání územního rozhodnutí může trvat tři až pět měsíců, to je dáno legislativně, rozhoduje o tom státní správa,“ říká náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha.

Jakmile město získá územní rozhodnutí, bude si moci nechat vypracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, na kterou má projektant podle smlouvy o dílo deset měsíců. „V momentě, kdy budeme mít projektovou dokumentaci, musíme pro stavbu zajistit ještě stavební povolení, ke kterému bude potřeba aktualizovat souhlasy vlastníků. Poté bude na řadě státní správa, která rozhoduje o vydání stavebního povolení. Věříme, že by to mohlo být vyřízeno během tří až pěti měsíců,“ přibližuje další postup Bláha. Posledním úkonem pro zadání výběrového řízení bude ještě zhotovení prováděcí dokumentace, na jejíž zhotovení je podle smlouvy pět měsíců. Poté bude možné přejít k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. „Veškeré kroky budou muset posvětit vždy orgány města, je to sice běh na dlouho trať, ale pokud budou vlastníci nemovitostí – bytů na Benešově třídě táhnout s městem za jeden provaz, nevidím důvod, proč by to nešlo. Výběrové řízení by v případě příznivých podmínek mohlo být vypsáno v roce 2023. To se může zdát dlouho, převážná většina termínů je dána zákonem, a tudíž je nelze urychlit,“ doplňuje Bláha.

Psali jsme: Bláha (ODS): Studie prověří možnost parkování pod povrchem Velkého Náměstí Bláha (ODS): Na Pouchově se bude stavět nová tělocvičná hala i s parkovištěm Bláha (ODS): Parkoviště u fakultní nemocnice se začne stavět v pondělí Bláha (ODS): Příprava výstavby parkoviště u Fakultní nemocnice pokračuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.