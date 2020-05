Blaha (ODS): V první třídě Českých drah dostanete zdarma noviny. Hádejte jaké...

reklama

Vážený pane premiére. Kolegyně Markéta Pekarová Adamová měla větší štěstí při losování, takže byla se stejným tématem přede mnou. Protože jsme ale jasnou odpověď neslyšeli, myslím si, že mohu tedy volně navázat. Tak tedy fakta: České dráhy od roku 2015 utratily za reklamu 112,272.840 korun přesně. A to u jediného mediálního domu MAFRA.

Čirou náhodou patří do vašeho svěřenského fondu. Zakázku MAFRA údajně dostala bez výběrového řízení. Prostě se o tom rozhodlo. Pro srovnání, do mediálního domu CZECH NEWS CENTER, který má zhruba stejný zásah čtenářů, šla za stejnou dobu sedmkrát nižší částka. Výrazně méně peněz České dráhy investovaly tak do reklamy v České televizi na Nově a mohl bych pokračovat samozřejmě ještě dlouho dál. Chci vysvětlení tohoto do očí bijícího rozdílu. České dráhy spadají pod Ministerstvo dopravy. V obou institucích jste během posledních let udělali nespočet personálních změn. Na obě instituce máte, pane premiére, přímý vliv a já chci proto vědět, jaký byl důvod pro to, dlouhodobě zadávat MAFŘE reklamu v tak obrovských částkách. Částkách, které mnohonásobně převyšují objemy reklamy u jiných mediálních domů.

Bývalý ředitel Českých drah Miroslav Kupec už jeden důvod naznačil. Cituji. Bylo všeobecně žádoucí, aby to byla MAFRA. Ta vazba byla jasná a nebylo moc o čem diskutovat. Tady byl zájem o to, aby zrovna tento nakladatelský dům měl nejvíc práce. Pane premiére, můžete si stokrát vykřikovat, že se svým svěřenským fondem nemáte nic společného. Máte. Jinak by vás nevyšetřovaly orgány Evropské unie, neustále by se neřešil váš střet zájmů, neobjevovaly by se další a další problémy a podivné zakázky. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Pan ministr Havlíček tvrdí, že do toho nebude zasahovat. Očividně už do toho ale někdo zasáhl a já chci od vás slyšet, kdo.

Doplňující dotaz:

To fakt nemá cenu, pane premiére. Já o voze, vy o koze. Odpovědi jsem se evidentně nedočkal. Je vidět, že vám musím pokládat jednodušší otázky, prostě složitější nezvládáte evidentně. Já se vás tedy zeptám na dvě otázky a na jednu, abyste to měl jednodušší, odpovím sám. Jezdím s Českými drahami domů do Uherského Hradiště. Často jezdím i první třídou a je jeden zásadní rozdíl mezi první a druhou třídou na tom Slováckém expresu, jak je České dráhy pojmenovaly. Uhodnete jaký? Odpovím vám. V první třídě dostanete zdarma noviny. A otázka na vás zní. Uhodnete, jaké noviny dostanete zdarma od Českých drah? A teď děkuji za odpověď na konkrétní otázku. Myslím si, že to bylo jasné.

