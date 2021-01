Bojko (JAP): Ti lidé nechtějí dotace, nechtějí peníze, oni chtějí pracovat

reklama

(Poslanec přichází bez roušky.) Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zejména vy, kteří na nás koukáte živě. Víte, já jsem si myslel, že dneska jediný ministr, kterého pochválím za jeho práci, bude ministr Zaorálek, ale jeho vystoupení mě přesvědčilo, že nepochválím ani jeho, protože vykládat tady, že lidi nechtějí nebo nediskutují o nouzovém stavu, tak to není pravda. Lidi se mě neustále ptají, co to obnáší ten nouzový stav atd.

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 6027 lidí

A když se dívám tady za sebe (do vládní lavice), tak to je prostě tristní. My tady jednáme o takové důležité věci a jsou tady dva ministři. O půl třetí tady nebyl ani jeden, takže jsme museli schůzi přerušit. Za mě to je naprostá neúcta k této Sněmovně. A když budu mluvit o těch ministrech, tak není to tak dávno, bylo to v říjnu, ministr vnitra Hamáček, ač byl prokazatelně ve styku s pozitivně testovaným člověkem nebo s nakaženým, tak si klidně vesele vzal svoji červenou mikinu a šel do velínu řídit svoje policejní provokatéry na akci na Staromáku. Ministr zahraničí Petříček, ten má jedinou touhu a vizi, prostě jenom trestat Rusko, Maďarsko, Polsko a Bělorusko, nic jiného ho nezajímá. Ministr Brabec, ač si ho vážím, tak si myslím, že za tu dobu, co se řeší Bečva, tak by to možná vyšetřil už i Pepek Vyskoč. Dále ministr Metnar, který vesele v přímém přenosu řekne, že ten nebezpečný vir se šíří v těch malých provozovnách. Tak mě by zajímalo, kde k tomu přišel. Kde vzal nějaké studie, že se to šíří v malých provozovnách, a ne v těch supermarketech? Pan ministr Blatný, taky mu uletělo minulý týden, že ten, kdo je očkovaný, tak už nebude vlastně infekční, což taky není pravda. Teď uvažuji, na koho jsem zapomněl, na kterého ministra.

Děkuji. Pan ministr Havlíček, ač řídí dvě ministerstva, je to naprostý superman, tak jako ani neví, že číslo pojištěnce je vaše rodné číslo na té kartě, v televizní debatě na Primě. Pan premiér tady vesele tvrdí, že mu píší lidi, jak se mají dobře s těmi kompenzacemi, že dokonce mají víc peněz, než měli předtím. Tak já bych mu pár těch lidí přivedl, jak se mají dobře, kteří měli svoje hospody, a dneska dělá pikolíka v restauračním voze Českých drah, další, kteří dělali v kasinu, tak sedí teď na pokladně v Tescu. A spousta těch, co mají ty malé hospody, nedostali peníze, kompenzace od jara, od loňského jara. Takže vykládat, že se má někdo dobře... To věřím, že se má někdo dobře. Mají se ti, kteří dovážejí jídlo, protože lidi teď nakupují hodně od dovozců jídla, bohatnou e-shopy a tak dále. Možná se mají dobře v Agrofertu nebo v Penamu, tomu bych i věřil.

Mně tady neustále někdo hlavně tady z té pravé strany něco hovoří o dezinformacích, o dezinformačních webech a tak dále. A taková obrovská dezinformace tu proběhla, už o tom mluvil kolega Volný, a bylo to vlastně o těch přeplněných, ucpaných krematoriích. Bylo to na iDnes 9. ledna: Rakve a mrtvá těla ucpaly márnice a krematoria, děsí masmédia. Za to nemůže žádná pandemie, říká šéf českých pohřebáků. Ten problém trvá už pět let. Děs a hrůzu vyvolala zpráva českých masmédií, že krematoria nestíhají, ač jedou pece na plný výkon a že jsou kvůli obrovskému množství zemřelých přeplněné márnice. Proti tomuto tvrzení se ostře ohradil předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl. Za to nemůže pandemie. Je to dlouhodobý problém, na který už upozorňoval minimálně pět let, na který jsme upozorňovali už před pěti lety, ale nikdo nás tehdy nevyslyšel, říká Mangl v rozhovoru pro portál iDnes. Tento portál se také podílel na šíření poplašné zprávy o zahlcených pecích krematorií. A ten problém je i v tom, že tam vlastně probíhala, nevím, jestli ještě probíhá, rekonstrukce jedné pece. A navíc vlastně k nám jdou z (nesrozumitelné) kraje, nebo Moravskoslezského kraje, který má 1 200 000 obyvatel a má jediné krematorium, tak nechávají zpopelnit své nebožtíky i Poláci. Vlastně kousek je polská hranice, takže u nás je to levnější v tom krematoriu, takže k tomuhle prostě dochází. Pohřební ústavy a krematoria nemají dostatečné kapacity chladicích zařízení pro zemřelé dlouhodobě. Situace, kdy musí být mrtvá těla převezena jinam, nebo třeba pohřbena později, je naprosto běžná a nesouvisí s pandemií, vysvětluje předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl s tím, že se kolem toho v minulých letech jen nedělalo takové mediální divadlo. A bylo zmíněno, že masmédia lžou i v počtech zemřelých. Masmédia silně nafukují veškeré informace o údajné pandemii, kterou popírají veškerá statistická data. Počet případů chřipky a následných úmrtí roste každý rok od září do března, pak padá do prázdnin. Tak je tomu po staletí. Stejně tak tomu je i letos, jen je chřipka nahrazena názvem COVID-19 a jsou upraveny testy, které ji měří, říkají znalci. Za celý rok 2020 se však žádný nárůst počtu úmrtí nekonal, byly tu jen záměrně zkreslené zprávy masmédií o počtu nakažených a zemřeli s covidem. Rok 2020 byl se 117 tisíci zemřelými na 26. místě za posledních 55 let. Šíření strachu a hysterie už zabíjí víc lidí než vymyšlená pandemie. Jaroslav Mangl se vyjádřil k záhadnému faktu, proč v listopadu došlo k prudkému nárůstu počtu zemřelých, když se počet pohyboval celý rok v šedém průměru, ač nám média tvrdila, že tady řádí apokalypsa a bude mnoho se tisíc mrtvých na ulicích a zmrzlinářských vozech. Navýšila se nám úmrtí lidí, kteří nezemřeli s covidem, říká šéf Asociace pohřebních služeb pan Mangl. O jarním lockdownu se přestalo léčit. Experti varovali, že se nám to na podzim vrátí jako bumerang. Měli pravdu. V listopadu tedy zřejmě umírali lidé spíše kvůli hysterii kolem koronaviru, než na koronavirus samotný. Nárůst zemřelých letos v listopadu lze tedy s největší pravděpodobností přičíst zanedbání léčby jiných nemocí a strachu šířeného masmédii především mezi staršími lidmi - oslabení imunity, absence na kontrolních prohlídkách. Docházelo též k odkladu operací. Nebýt toho to skoku - lék horší než nemoc - byl by rok 2020 hluboko v průměru za posledních deset let a za posledních 55 let by se pohyboval kolem 35. místa. Tedy žádná pandemie, jak jakýsi hologram pro vyvolání strachu a poptávky po vakcínách za miliardy. Masmédia čtenáře a diváky denně masírují zkreslenými údaji o počtu nakažených, aniž by uváděli počet zemřelých, a to ani celkový bez udání příčiny, nebo aspoň těch, kde COVID-19 prokazatelně souvisel s příčinou smrti - zápal plic, infarkt, rakovina. Dosud platí, že jen na COVID-19 nezemřel v České republice nikdo a že do kategorie zemřeli s covidem jsou zařazovány případy, kdy zemřelý sice COVID měl, ale neuvádí se kdy, intenzita, ani zda nějak souvisel se smrtí. To působí dojmem obludného zkreslování dat. Zdroj je iDnes - rozhovor Mangl, iDnes - pytle a mrtvoly.

Takže tady je evidentní, že s těmi čísly někdo manipuluje. Teď od samého začátku bylo prostě každému, kdo má trošku rozum v hlavě, že nešlo o nic jiného než o vakcíny. Už před několika lety profesor Prymula tvrdil, že roušky jsou k ničemu, že to spíš napomáhá šíření tomu viru, že není dobré ty roušky nosit. Proč byla prasečí chřipka v roce 2009? Tenkrát většina zdravotníků se odmítla nechat očkovat vakcínou proti prasečí chřipce a vakcína za 110 milionů se zničila, protože to zdravotníci odmítli. A mám dojem, že to bude i v téhle situaci, protože já sám osobně znám tři zdravotníky, kteří pracují v domovech pro seniory, a ti mi řekli, že jestli je budou nutit očkovat proti jejich vůli, že dají výpověď. Jsem potom zvědavý, kdo se o ty stařečky bude starat. Asi armáda.

K tomu, co se neustále děje. Každý názor, který není v souladu s tím, co vám předstírají mainstreamová media, tak je okamžitě zašlapáván do země. Takže bych vám tady přečetl něco na téma Kubek a Roman Šmucler. V České republice máme dvě lékařské komory. V jedné se sdružují lékaři, kteří pečují o ústní dutinu, ve druhé ti ostatní. Každá z komor si volí svého prezidenta. Zatímco prezidentem České lékařské komory je MUDr. Milan Kubek - spíše odborář než věhlasný specialista; v čele České stomatologické komory stojí doc. MUDr. Roman Šmucler, kandidát věd, stomatochirurg a mezinárodně uznávaný specialista na laserovou a estetickou medicínu. Oba prezidenti se v koronavirové době vyjadřují k aktuálním věcem veřejným, přičemž epidemiolog, imunolog, či virolog není ani jeden z nich.

A tady narazíme na další rozdíly, zatímco Kubek patří mezi největší propagátory všech možných i nemožných restrikcí, omezení a lockdownů, Šmucler je v tomto ohledu mnohem zdrženlivější, přičemž svoje vývody do značné míry opírá o pečlivé studium zahraničních zkušeností. Ale pak je tu ještě jeden rozdíl, ten úplně nejpodstatnější, ba přímo pro naši především mediální realitu přímo definiční. Zatímco tuctový lékař Kubek z obrazovky prakticky nesleze a straší obyvatelstvo takřka denně, specialista Šmucler z vysílání veřejnoprávní České televize jaksi vysublimoval, prostě vymizel. Zatímco Kubek je z titulu své komorové funkce považován málem za lékařskou kapacitu, jíž ale prostě není, prezident druhé komory Šmucler, který takovou kapacitou ve svém stomatochirurgickém a orofaciálně onkologickém oboru bezesporu je, je naopak kdekým nazýván jako v uvozovkách zubař, jakoby jeho denním chlebem snad bylo vrtání plomb, pročež zřejmě má být na rozdíl od internisty Kubka nezpůsobilý k tomu, aby se vyjadřoval k aktuálním medicínsko-společenským otázkám. Podobným způsobem byli z veřejného diskurzu vypuzeni prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a mnozí další. Proč se to takhle děje? Protože Šmucler i ti další říkají něco trochu jiného, než co je alibistickou politickou věrchuškou a jí sloužícím hlavním mediálním proudem z neznámých důvodů považováno za jediný správný názor. Ve skutečnosti ale žádný jediný správný názor neexistuje. A to úplně nejsprávnější, co pro nás a obecně pro společnost média mohou dělat, je dávat vyvážený prostor různým názorům, respektive zprostředkovávat jejich střet. Jestliže toto média, a na prvním místě Česká televize nedělají, zpronevěřují se svému poslání a Česká televize navíc také svým povinnostem vyplývajícím ze zákona. Nic dobrého z toho nemůže vzejít. A podíváme-li se na realitu kolem sebe, musíme si přiznat, že ani nevchází.

Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, proč spousta lidí nevěří těm vakcínám a nevěří lékařům. Tady se nám v tom covidovém období nějak ztratila, nevím, jestli jste tu kauzu sledovali, byla to kauza úplatků mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi, kdy bylo obviněno 200 lidí. Z toho bylo 151 lékařů. U 128 lékařů bylo poté stíhání podmíněně zastaveno. Podle mluvčího NCOZ se k trestné činnosti přiznali, vyjádřili nad ní lítost, v minulosti nebyli odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů jeden a půl násobku částky, pro kterou byli stíháni. Dohromady takto zaplatili přibližně 20 mil. korun. Úžasná doba kupování si odpustků. Když jste bohatý, můžete si koupit i zastavení svého trestního stíhání. Rád bych zde poukázal přesně na ten důvod, proč lidé nevěří lékařům, když jim tvrdí, ať se ničeho nebojí, že očkování proti koronaviru je bezpečné a nemá žádné vedlejší účinky. Farmaceutické společnosti nemají problém lékaře korumpovat na svou stranu, když jde o miliony. Čeho jsou asi schopni, když tady jde o miliardy nebo stamiliardy? Stejně tak lékaři nemají morální problém vám předepsat to, co je výhodné pro ně a nikoliv pro vás. Že nedostanete ten nejlepší možný lék? Nevadí, ale oni za to pojedou s rodinou k moři. Koronavirová epidemie ukázala na skutečný problém a tím je ten morální marasmus, ve kterém se dlouhá léta nacházíme, kdy stát nepodporuje žádné skutečné lidské, ani národní, hodnoty a tou jedinou uctívanou hodnotou jsou peníze. Díky tomu, že naše společnost zažívá jak krizi morálky, tak i identity, se tu také daří těm největším šílenostem spadajícím do sekce takzvaných evropských hodnot. Koronavirus se stal více symbolem než nebezpečím, poněvadž pro jednu stranu spektra to je možnost, jak prosazovat totalitní opatření, a pro stranu druhou je to sebeurčující boj za skutečnou svobodu, a to i za cenu vlastního zdraví.

Moje teze je, že raději budu nemocný, svobodný člověk než zdravý a silný otrok. Vše otevřeně směřuje k tomu, že tu bude nastolen vakcinační apartheid a z obezřetných lidí, jako jsem já, se stanou občané druhé kategorie, na které bude vyvíjen společenský i systémový nátlak, který bude mít za cíl donutit je se nechat dobrovolně očkovat. Jsme svědky celosvětového puče. Země převzaly korporace a centrální banky a virus se stal nástrojem teroru. Byla vybrána jedna z několika stovek nemocí a bylo kolem ní vybudováno nové náboženství. Svět byl podřízen pouze a výlučně domnělé pandemii. Už neexistují žádné další nemoci, žádné další problémy, které trápí lidstvo, už je pouze koronavirus. Pro lidstvo bude velmi obtížné se z této situace dostat, protože není zcela jasné, s kým má bojovat. Zatímco během války a komunismu byl nepřítel otevřený a hmatatelný, nyní je rozmazaný, nejasný, zcela nespecifikovaný. Na koho se zaměřit? Na vládu, banky, média, farmaceutické společnosti nebo Google? A především jak bojovat? Na internetu? Na ulici? V obchodě? Jak to udělat? Okolnosti jsou mimořádně nepříznivé, protože naše civilizace tomuto typu zotročení dříve nečelila a nejmocnější síly udělají cokoliv, aby nás co nejdéle udržovali ve strachu a iluzi. Mezitím lidé kolem nás stále dělají stejnou chybu a ptají se, jak dlouho bude toto šílenství trvat. Kdy bude po všem? Jakou zoufalí námořníci hledají zemi na rozhoupaném člunu. Takto se dívat na věc nemá smysl. Starý svět se už nevrátí. Není na to šance, transformace probíhá. Došlo to příliš daleko na to, abychom se dokázali z této cesty vrátit. Nyní se můžete jen domnívat, jakou formu to nakonec bude mít, jak velká bude míra zotročení, průběh hraniční linie na nás, protože půjdou tak daleko, jak jim to dovolíme. Bohužel prozatím po prvních měsících testování vědí, že mohou dělat prakticky cokoliv. Dali jsme svou zemi bez výstřelu. Opravdu jsem nečekal tak pokornou a lidskou důstojnost ponižující reakci. Přímo před našima očima se rodí totalita, která bude trvat nejméně několik let. Podle mých odhadů bude trvat deset let, to je do roku 2030, protože toto datum se objevuje všude, v dokumentech WHO, OSN, na webových stránkách vlád, nadací a dalších globálních agentur. Toto je maratónská operace, ne sprint. Změny budou zaváděny pomalu po malých krocích, postupně po etapách. Chystají se utahovat šroub, a pak ho zase trochu povolit. Udělají dva kroky vpřed a jeden krok zpět. Změny musí probíhat dostatečně pomalu, aby si společnost na každou z nich zvykla. Stejně jako pes, jehož vodítko se postupně zkracuje a po chvíli si ani neuvědomuje, že poslušně kráčí u nohy svého pána. Nyní vše vypadá jako rozestavování figurek na šachovnici před hlavním útokem. Nejprve zablokovali lidem ústa a zakázali jim se shromažďovat, pak postupně zničí podnikatele, zničí ekonomiku, dovedou k tragické smrti tisíce lidí, kteří nedostanou lékařskou péči včas, zabíjí je doslova fyzicky.

Marian Bojko JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stále více se mluví o potřebě povinných testů a očkování. Mezitím budují izolační místa a mění zákon o očkování, aby mohli očkovat všechny bez jejich souhlasu. Jsme v nejvážnější situaci od konce druhé světové války. K tomu bych chtěl říct jednu věc. Tady už se vlastně o tom ne že spekuluje, už se o tom hovoří nahlas, že roušky nepomáhají. Každý, kdo si je musel šít doma, pomáhají vám tak proti rýmě, proti těm kapénkám, ale určitě ne proti virům. A to bylo jasné od samého počátku. A teď už budeme muset zřejmě povinně nosit respirátory v hromadných prostředcích, na úřadech a tak dále, možná i v zaměstnání. A kdo na tom bude zase profitovat? Kdo má ty firmy na ty respirátory, který jeden stojí minimálně sto korun a více? Budete je rozdávat lidem zadarmo? Jak to dopadne? Nakonec budeme chodit ve skafandrech nebo plynových maskách. Za mě jednoznačně říkám, že ta data jsou prostě uměle nadhodnocována. Nikdo nedokázal žádnou studií, že se to šíří tak brutálně ve školách. Otevřete ty školy těm dětem. Otevřete ty školy, protože stejně ti školáci, kteří jsou doma, deváťáci stejně chodí ven, stýkají se spolu. Nemluvě o tom, že děcka hloupnou. Rodiče šílí, zdravotníci jsou v karanténách, jsou doma s dětmi. Maturitní ročníky mají dělat ročníkovou práci z praxe. Z jaké praxe, když žádnou nemají. Tohle nás poznamená na desítky let. A já nechci dopadnout jako je třeba školství v Anglii, kde patnáctiletí žáci jsou na tom mentálně na úrovni jako u nás jedenáctiletí. Zažil jsem to na vlastní kůži, když lidé, kteří se vraceli do České republiky, tam chodila holka do deváté třídy a tady byla ráda, že ji dali do šesté, protože se pak rok učila doma, aby udělala rozdílové zkoušky. Prostě ta úroveň školství v Anglii je úplně někde jinde než tady. Ale jestli to bude takhle pokračovat, tak na tom budeme za chvíli úplně stejně. A o to možná jde. A tady firmy krachují. Je to krásné, naplňují se nám montovny, jak si to přál pan Dufek, odborářský boss. Jenom ať zkrachuje 30 000 hospod, my ty lidi potřebujeme do fabrik. Takže to je ten záměr - zničit střední třídu, zničit podnikatele, živnostníky. Takhle brutálně postavit proti sobě státní zaměstnance, důchodce a lidi, kteří vytvářejí hrubý domácí produkt, tak tyhle úplně zničíme. A žádné dotace vám nepomůžou.

Ti lidi nechtějí dotace, nechtějí peníze, oni chtějí pracovat. Chtějí pracovat, chtějí, aby mohli chodit do školy, aby mohli chodit za zábavou, jet na dovolenou. Dneska ochránci přírody a ti správní turisti - a já jim fandím, já mám kamaráda, který každý den vyběhne na Lysou, 365 dní v roce, to beru - a tihle nadávají, že najednou je tam tolik turistů v těch horách. No ale nedivte se. Kam má člověk jít dneska třeba s desetiletýma, dvanáctiletýma dětma? Nemůžete na bazén, nemůžete do žádné herny, do žádného dětského koutku. Jediné, co vám zbude, buď sedět doma u počítače, a nebo prostě vyrazit do hor. Proto je teďka ta akumulace na těch horách taková, ale nedá se nic dělat, prostě nikam jinam se ti lidi nedostanou.

Takže já říkám jednoznačně - otevřeme školy, otevřeme ty vleky, zimní střediska, hotely. Protože na příkladu Izraele, který měl několikrát brutální lockdown, je tam provakcinovaná spousta desítek tisíc lidí a teď se dozvídáme, že 13 tisíc lidí, kteří dostali první dávku vakcíny, onemocnělo covidem stejně. Takže k čemu to teda je dobré? K čemu je to dobré? Je to informace, která se objevila v médiích. Takže 13 tisíc lidí onemocnělo covidem, i když byli proočkováni první dávkou. Takže je vidět, že ty lockdowny stejně nepomáhají. A jestli se budeme řídit tady tím "psem", tak se nedostaneme nikdy ani na stupeň dva. Nikdy. A budeme do smrti v lockdownu. Takže za mě jednoznačně ne.

A já bych navrhl usnesení Poslanecké sněmovny, že nouzový stav se ruší s okamžitou platností. Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Bojko (SPD): Vyděšení senioři jsou zavřeni několik měsíců a kolem nich lítají bubáci ve skafandrech Bojko (SPD): Vláda si vlastně s Ústavou doslova vytírá zadek Bojko (SPD): Povolejme lékaře z ciziny, ať splatí dluh Bojko: Byli jsme potrestáni několikrát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.