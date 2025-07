Prezident Pavel: Dát Ukrajině jasnou perspektivu

Prezident republiky Petr Pavel navštívil ve dnech 9. a 10. července Itálii. Hlavním bodem programu bylo vystoupení na Mezinárodní konferenci pro obnovu Ukrajiny v Římě.

Prezident Pavel ve svém vystoupení vybídl ke koordinovanému úsilí ve prospěch plánované rekonstrukce Ukrajiny. Prezident zdůraznil, že podpora Ukrajiny v obraně proti ruské agresi je jen částí příběhu. V zájmu Ukrajiny, Česka i Evropy je třeba prosadit plán obnovy, který se svou ambicí přiblíží Marshallovu plánu ze 40. let 20. století.

Jeho úkolem bude stabilizovat a modernizovat ukrajinské hospodářství, zvýšit atraktivitu ukrajinského obchodního prostředí pro partnery, motivovat a usnadnit návrat válečných uprchlíků a podpořit evropskou integraci země. Prezident republiky představil 11 bodů, které pokládá pro úspěch rekonstrukčního plánu za důležité.

„Je to příležitost dát Ukrajině jasnou perspektivu, že s ní partnerské státy počítají jako s budoucím členem Evropské unie a pevnou součástí evropské architektury – nejen politické, ale i bezpečnostní. Zároveň je to dobrá zpráva pro samotnou Ukrajinu, protože jí to přináší stabilitu. A také pro ukrajinské uprchlíky, kteří museli opustit svou zemi. V okamžiku, kdy bude uzavřena mírová dohoda, totiž Ukrajina nezůstane opuštěná, ale stane se předmětem rychlé a koordinované obnovy. Díky tomu bude mít pro uprchlíky smysl se vrátit,“ řekl prezident Pavel.

Řada českých programů a projektů na obnovu Ukrajiny již probíhá. Prioritní jsou zejména urgentní podpora energetiky, vodohospodářství, obnovy kritické infrastruktury a zdravotnictví. V březnu 2025 se ČR podařilo uspět se dvěma programy předloženými v rámci tzv. Ukrajinského investičního rámce, který je součástí Nástroje EU pro Ukrajinu.

První program s názvem „Ukraine Recovery Guarantee“ zajišťuje bankovní záruky a levnější financování pro projekty v oblasti kritické infrastruktury, především obnovy ukrajinské energetiky. Na tyto zvýhodněné půjčky s garancí bude k dispozici 166,5 mil. eur.

Druhý program, “Modernisation and Renovation of Hospitals in Ukraine”, umožní modernizaci 6 vybraných ukrajinských nemocnic díky garancím na bankovní úvěry, grantům a technické asistence. Celkový objem financování, které bude nemocnicím poskytnuto, činí 100 mil. eur.

V průběhu římské rekonstrukční konference došlo k oběma těmto programům za účasti prezidenta republiky k podpisu Letter of Intent mezi Evropskou komisí a Národní rozvojovou bankou (“Ukraine Recovery Guarantee”), resp. Evropskou komisí, Národní rozvojovou bankou a Českou rozvojovou agenturou (“Modernisation and Renovation of Hospitals in Ukraine”).

Součástí doprovodného programu byla také návštěva Historického muzea vojenských motorových vozidel v italském hlavním městě.

