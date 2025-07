Zbořil rozjíždí: Trojitý generál Koudelka, Kolumbijec s kanystrem a příběh ze Švejka

Pane doktore, do volebního boje nám opět ingerují bezpečnostní složky. Poslanec ANO Pavel Růžička tvrdí, že velitelství informačních a kybernetických sil naší armády vypracovalo dokument s názvem „Volby 2025“. Tento útvar se stýká s řadou „influencerů“, kteří se snaží ovlivňovat veřejný prostor podle představ armády. Pakliže má poslanec Růžička pravdu, co s tím dělat?

Vyjádření pana poslance Růžičky jsem si přečetl pozorně. Myslím, že bychom ho neměli přehlédnout nejen proto, že je místopředsedou branného výboru Poslanecké sněmovny, ale také proto, že seznam nebezpečí pro Ústavu ČR, o kterých on mluví a píší různí jednotlivci, varují před nimi politici, v tomto případě řádně zvolený poslanec Parlamentu ČR, se v posledních dnech a týdnech podivuhodně rozrůstá. Nemám dostatek informací o tom, že pan poslanec Růžička mluví pravdu, ale podle různých indicií můžeme předpokládat, že se něco mimořádného v české politice odehrává.

Lze to chápat v souvislostech s někdy až hysterickou diskusí o předvolebních tématech, kterou česká audiovizuální i tištěná média zneužívají, zatím ještě předpokládejme, ke zvýšení úspěchu svých komerčních aktivit, ale neměli bychom zapomínat, že nadbytečné používání žurnalistických výpůjček v politickém diskurzu doprovází většinou velká míra demagogie a povrchního používání dutých slov. A také znásilňování tradičních pojmů, které tvoří základ naší politické kultury a mnoho dalších negativních projevů politické nedospělosti.

Už jenom podivný zájem a soustřeďování se na pojmy, jako jsou oligarchie, plutokracie, liberalismus a demokracie, natož pak vyhrožování oponentům slovy jako pravice, levice, střed, extremismus pravicový nebo levicový atd., ukazuje, že politický diskurz je ovládán verbálními útoky, urážkami všech a všemi. Neúcta k používaným, respektive zneužívaným významům slov už vytvořila sémantický chaos, ze kterého, obávám se, budeme v nejbližší době jen velmi obtížně hledat cestu za poznáním.

Proto je ale také možné, že neobratně formulované vládní zadání těm, kteří by měli proti tomuto chaosu něco dělat, svádí trochu jednodušeji uvažující osoby o vojenské disciplíně jako politické filozofii (v překladu do češtiny politické lásky k moudrosti). To mohlo pervertovat nejen do pozoruhodné strategické komunikace, ale i k vytvoření skupiny osob organizovaných na principu zadávání úkolů a odpovědnosti shora dolů. Ten je obdobou, dovolil bych si tvrdit, že dokonce výrazně zesílenou o princip třídního uvědomění. Ten se objevuje v různých zemích a v různých obdobích opakovaně. Je lhostejné, zda jsou jeho elitními nositeli velitelé a vojáci, straničtí aparátníci nebo pasivní konzumenti, kteří dávno zapomněli, že byli také voliči. A že se musíme starat, aby ti námi zvolení se museli z plnění svých povinností zodpovídat, ale že tato odpovědnost se týká také každého jednotlivce nadaného občanskými ctnostmi, který se musí zodpovídat za svoje politické hříchy sám před sebou.

Jestliže navíc víme, už od Aristotela a Platona, že demokracie je jedním z nejhorších způsobů vlády, protože se může zvrhávat v despocii a tyranii, musíme, nemáme-li jinou možnost, alespoň varovat před všemi, kterým se politický systém centrem řízeného typu zdá být ideální. A také před těmi, kteří vědí, že jim už dnes jde o všechno.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno

Bezpečnostní informační služba (BIS) zase přišla s tvrzením, že Rusko se snaží verbovat mimoevropské migranty, aby na našem území páchali záškodnickou činnost. Prý se to ale Rusům nedaří. Jako jediný prokázaný příklad mluví orgány o jakémsi Kolumbijci, který měl zapálit autobus v depu. Máte důvěru v podobná tvrzení?

Nemám důvěru a tomuto povídání se mi nechce věřit, ani kdyby to byla pravda. Událost, kdy tajemný Kolumbijec chce na Klíčově zapálit autobus, a přinesl si na to dokonce kanystr s benzínem nebo jinou hořlavinu, se mi zdá, i jakékoliv šíření popularity této události, tak neuvěřitelné, že nechápu, jak se do Zprávy BIS mohla dostat. A jak pan trojnásobný generál Koudelka to mohl podepsat.

Někdy se takové věci mohou někomu přihodit, ale proto je pan ředitel obklopen desítkami nebo stovkami u nás doma i v zahraničí vyučených a vzdělaných svých podřízených a svých spolupracovníků, kteří by se nemuseli nechat inspirovat texty Jaroslava Haška a jím popsanou epizodou s telegrafistou Jungwirtem. Ten nakonec způsobil, že se jeho kolega na dráze oběsil na semaforu u mostu, ale předtím jej alespoň požádal o odpuštění. Odpusť mi to, Jungwirte! Odpusť to nám, tajemný Kolumbijče, ruská GRU a česká BIS.

Po nás jako občanech chce prezident Pavel – a nejen on –, abychom „veřili institucím“, tedy i BIS. Co říkáte na úvahy, že kdo „institucím“ nevěří, není správný občan?

Ještě pamatuji Straně věřte, soudruzi! Je lepší mýlit se se stranou než mít pravdu s třídním nepřítelem! Říkala nám to na fakultě jedna pozdější disidentka a nebyla jediná. Jeden její ještě slavnější soudruh psal v padesátých letech, v době procesu se spikleneckým centrem Rudolf Slánský a spol., že psi si zaslouží psí smrt. Po roce 1989 nás vyučoval demokracii.

Pan prezident to asi myslí dobře, stejně jako jeho současníci. Mezi nimi i osoby duchovní, se kterými se nechává vidět na veřejnosti. Jan Neruda popíjel s panem Buškem z Velhartic a ten ho poučil, jak to chodí v Čechách. … A kdyby třeba všichni svatí, což všimnou si jich Češi paličatí, budˇ svatý rád, když není bit!

Bez víry se neobejdou ani církve a jejich pokorní služebníci. Právě proto byli jim nevěřící upalováni na hranicích, jak jsme si před několika dny připomínali. Tak snad to pan prezident podobně a z gruntu nebere. On i ten správný občan se snadno mohou stát nesprávnými a bůh nás netrestej, kdyby ti nesprávní začali věřit institucím. Nemusí to být jen BIS nebo Ministerstvo spravedlnosti pečující v dnešních dnech o bitcoiny. A jen pro osvěžení paměti, věřit se nedá na rozkaz, i kdyby si to přáli všichni státní úředníci, jejich sponzoři a nájemní influenceři. Kvůli cestě k víře se stavěly v Evropě po staletí kostely a chrámy, jinde synagogy a mešity a stále se některým našim ctihodným nedaří jen vydat povel a cvaknout kufry.

Herec Hynek Čermák, který se nebojí vystupovat proti opozičním politikům, na karlovarském filmovém festivalu napadl fotografa, který ho chtěl fotit. Pak se omluvil. Jde zkrátka o hloupý incident, nebo v tom lze vidět nějaký přesah?

Nechci to detailně popisovat, natož o tom přemýšlet. Už dávno jsem mimo divadelní prostředí, i když to bylo krátce okolo roku 1989 na pražské DAMU. Být hercem je náročné povolání a lidé, kteří si ho vybrali jako životní poslání, jsou při něm vystaveni různým stresovým situacím, jejichž obětí se často sami stávají. Navíc je pro ně obtížné správně hodnotit svoji práci, jejíž součástí je také sebeprezentace na veřejnosti. Hledají své sponzory, principály a pracovní příležitosti a v době, kdy jim ubývá příležitostí, musejí hledat a brát cokoliv, co je na scéně udrží. V současné předvolební kampani se snaží najít svoje uplatnění herci, herečky, muzikanti, kejklíři… V okamžiku, kdy se střetává brutalita audiovizuálního světa a neurvalost mediální vulgarity, znásobené politikou a politikařením, musí docházet k většímu jiskření, než když nám z Německa nebo Polska posílají naši sousedé svou nadbytečnou občasnou elektrickou energii.

Prostředí filmového festivalu jsem v době, kdy jsem externě spolupracoval s Vysokou školou právní, v KV viděl několikrát po ránu, po skončených nočních radovánkách, a proto předpokládám, že pan Čermák jednal přiměřeně svému postavení a úloze, kterou měl během festivalu odehrát. A dnes už není třeba takové události nosit v hlavě. Hlavně že už je to za námi, ty horší dny nás všechny v tomto rozmarném létě ještě čekají.

Psali jsme: Poučování lůzy z festivalového luxusu. Holec zdraví Vary

Toto připomněli Ivanu Trojanovi po jeho nářku na Čechy

Americký prezident Donald Trump prý ztrácí trpělivost s Ruskem a chystá tvrdé prohlášení proti Putinovi. Co lze přesně čekat podle vašeho názoru?

Pokud světové agentury nelžou, vypadá to, že Donald Trump několik tvrdých slov již pronesl. Tvrdil, že nechá vybombardovat Moskvu a Petrohrad, a dostalo se mu ještě divočejší odpovědi a hlásná trouba Kremlu, za kterou je považován Vladimír Solovjev, vyhlašuje, že Ruská federace udělá ze Spojených států průliv mezi Kanadou a Mexikem. Přitom se hraje velká hra o existenci Státu Izrael, o celou oblast Blízkého východu a stále existující Perskou říši. Pohyb v zemích turkické střední Asie nás sice nevzrušuje, ale málokdo si u nás chce uvědomit, že Ukrajina a Evropa nejsou středem zeměkoule, natož pak vesmíru.

Předpokládám, že významné téma očekávaného prohlášení bude vztah obou velmocí k Čínské lidové republice, kterou se Ruská federace a Spojené státy snaží pomocí tanečků okolo vyvolávání napětí okolo Tchaj-wanu umístit na mapu současných vztahů a konfliktů nejen politických, ale zejména ekonomických a finančních. Třeba se tomu bude říkat Trumpova doktrína, ale aby mohla být uvedena v život, bude třeba ještě mnoho úsilí. Vzpomeňme třeba jen na tu Monroeovu, čtrnáct bodů Woodrowa Wilsona a všechny ty velké myšlenky, které doprovázely po něm úřadující americké prezidenty. Už si ani nepamatujeme jejich jména, jen ta stále se opakující slova jepice z Čapkova Ze života hmyzu – Něco velkého se stane, já se narodím!