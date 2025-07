Vedl Cermat, teď ho chce zrušit. A představil program Motoristů pro školství

Prvním krokem by podle něj mělo být postupné zrušení jednotných přijímacích zkoušek od Cermatu. Ty by si v budoucnu měly organizovat samy střední školy podle svých potřeb a hlavní roli při přijetí by hrály výsledky žáka na základní škole a samotná přihláška. „To by byl první krok, kdy bychom v horizontu pěti let mohli dojít do stavu, kdy nebude potřeba mít jednotnou přijímací zkoušku od Cermatu,“ uvedl Krejčí.

Druhou velkou změnou by bylo zrušení maturit od Cermatu. Dosáhnutí této změny Motoristé taktéž plánují v horizontu čtyř až pěti let.

Zatím podle Krejčího maturita ověřuje, co se žáci během čtyř let naučili. On sám však považuje za lepší průběžné ověřování znalostí žáků.

„V okamžiku, kdy si v prváku nebo ve druháku na střední škole složíte zkoušku C1 z cizího jazyka, tak je úplně směšné, že potom ve čtvrťáku se vás stát pokouší trénovat tím, že vás bude zkoušet, jestli umíte ten jazyk na B1, nějakým pochybným hodnocením,“ uvedl Krejčí.

Pokud by tedy student již jednou prokázal, že jazyk ovládá, nemělo by již být u maturity zkoušeno, zda to umí, či neumí. Obdobně by to bylo i u ostatních předmětů.

Samotná maturita by pak podle jeho názoru měla mít podobu komplexnější závěrečné zkoušky. „Maturita by se měla změnit na komplexní zkoušku, něco jako multioborový projekt, kdy student prokáže, že si umí sehnat informace, umí pracovat v týmu a umí komunikovat s lidmi,“ vysvětlil Krejčí a vyjádřil svůj názor, že právě taková maturitní zkouška by byla cennější než současné testování formou jednotných písemek.

Jakmile by tedy během čtyř až pěti let došlo ke zrušení jednotných přijímaček i centrálních maturit, zanikl by tím podle Krejčího důvod pro existenci Cermatu jako instituce. „V okamžiku, kdy bychom nepotřebovali ve školském systému jednotnou přijímací zkoušku a cermatí maturitu, tak potom už Cermat postrádá smysl a může se bez jakýchkoliv problémů zrušit,“ prohlásil bývalý ředitel Cermatu v pořadu Napřímo na TN.cz.

