Bondarenková (SPD): Prezident Miloš Zeman vzkřísil Visegrádskou čtyřku

Neskutečný seznam hostů na oslavě bývalého prezidenta Ing. Miloše Zemana odpovídá jeho celoživotnímu významu v české a předtím československé politice.Jen co jsem zaznamenala z fotografií, byli přítomni tři vládnoucí prezidenti (Pellegrini, Vučič, Duda) – tedy je zastoupeno Slovensko, Srbsko a Polsko, dva bývalí prezidenti (sám Miloš Zeman a Václav Klaus), současný slovenský premiér Robert Fico a maďarský nebojácný premiér Viktor Orbán. Dále bývalý a zřejmě i budoucí premiér (Andrej Babiš), zástupci všech hlavních opozičních stran v ČR (za SPD Ing. Radim Fiala, zástupci ANO, KSČM, Motoristů, Přísahy).

Mezi oficiálními hosty byli i představitelé důležitých opozičních médií (zaznamenala jsem minimálně XTV – Xaver Veselý a Jana Bobošíková s vlivným pořadem Aby bylo jasno, jistě jich tam bylo i víc). Řada zajímavých osobností z kultury, mimo jiné herci Jaroslava Obermaierová, Ivan Vyskočil. Pozvání též přijala specialistka na etiketu a bývalá Zvláštní asistentka pěti prezidentů USA Eliška Hašková Coolidge a několik bývalých ministrů vlád Ing. Miloše Zemana z doby, kdy byl premiérem ČR. Přišla i řada dalších významných osobností, především politiků, bývalých politiků, osobních přátel pana prezidenta.

Jsem velmi ráda, že jsem mohla osobnost Ing. Miloše Zemana poznat při jeho účasti na dvou seminářích, pořádaných v tomto roce pod záštitou poslanců SPD, MUDr. Vladimíra Zlínského a Radka Kotena (jeden pod názvem Evropa a svět 2030 a druhý na téma Geopolitika), které jsem pomáhala organizovat a částečně také moderovat. Velmi k tomu přispěly přátelské vztahy pana prezidenta s již zesnulým poslancem a bývalým ministrem Zemanovy vlády, disidentem Jaroslavem Baštou, který byl poslancem za hnutí Svoboda a přímá demokracie.

JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA SPD

Zastupitelka MČ Praha 13

zastupitelka měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je zřejmé, že dnes se nejedná jen tak o nějakou oslavu člověka, který se právě dožil osmdesáti let, ale o akci, jejíž význam pochopíme až za nějaký čas. Neboť když na návštěvu bývalého českého prezidenta přijedou takové osobnosti ze střední Evropy i České republiky, je zřejmé, že se nebude jen planě diskutovat, ale ty rozhovory mohou ovlivnit život v České republice a vůbec ve střední Evropě na delší dobu.

Už jen proto, že v ČR právě probíhá významná vládní krize, z pětikoalice je rázem vládní čtyřkoalice, které začíná být jasné, že krajské a senátní volby pro ně dopadly takovou pohromou, že o příštím vládním angažmá ve stejné sestavě si mohou nechat pouze zdát. Z toho je zřejmé, že na oslavě mohly být položeny či potvrzeny základy budoucí české vládní politiky na příštích pět let, resp. hlavně na příští rok.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 3% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 5502 lidí

Samozřejmě o všem podstatném rozhodnou voliči a ti umí být hodně překvapiví, až nemilosrdní – viz letošní krajské volby. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se politická neschopnost neodpouští. Voliči umí hlasovat jak účastí (např. pro opozici), nebo neúčastí (pokud by rádi volili stejné vládní strany jako minule, ale nesnesou, jak porušily volební sliby). Zajímavé je, jak rozdílně dopadly letošní volby v červnu a v září. V červnu, při volbách do Evropského parlamentu, to ještě nebyl tak znatelný výprask, jen drobný náznak, ale v září už třeba straně Pirátů vyslovili voliči rozhodné „Sbohem!” (z 99 mandátů krajských zastupitelů na ubohé tři). Ostatní vládní strany se utěšují, že dopadly o trochu lépe, ale uvnitř se jim členové leckde bouří – viz ODS.

SPD udělala různé změny a zvýšení aktivity jak na sociálních sítích, tak v osobním zapojení členů, a voliči to proti evropským volbách ocenili. Hnutí SPD jistě bude dále pracovat i na dobrých kontaktech napříč politickým spektrem, ve smyslu těch, kteří budou příště „ve hře“. Koaliční potenciál je také důležitá věc. A už ve dvou krajích se ukazuje, že SPD koaliční potenciál má. Aktuálně v Olomouckém kraji a v Kraji Vysočina se mají zástupci SPD (resp. s přispěním dalších spřátelených stran, kandidujících v koalici) stát členy krajského vedení. To je skvělý úspěch. Naznačuje to, že spolupráce s hnutím ANO je možná a přínosná. Uvidí se ještě, jak dopadnou jednání v dalších krajích.

Oslava narozenin bývalého prezidenta Zemana je událostí, na kterou se bude jistě ještě dlouho vzpomínat. Mění trajektorii české a evropské politiky v regionu střední Evropy směrem k obnovení Visegrádské čtyřky, resp. Visegrádské čtyřky plus.

Panu prezidentovi Ing. Miloši Zemanovi bych i za sebe osobně chtěla popřát mnoho zdraví, štěstí a pořád tolik energie, jak ukázal právě v sobotu.