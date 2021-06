Bondarenková (SPD): Také máte pocit, že žijete minulý rok znovu, jen v zostřené verzi?

To, co se s námi dělo loni, letos ještě přitvrdilo. Jestli jsme loni na jaře měli lock-down se zavřením všeho, na co jste si vzpomněli, letos k tomu přistoupil ještě zákaz cest mezi okresy. Jinak deja vu, verze 2.

Loni jsme se pařili v látkových rouškách, ale s létem je odložili (až na cesty MHD a některými vnitřními prostory).

Letos, přestože čísla nákaz jsou dost optimistická, se stále paříme v respirátorech nebo chirurgických rouškách, takž problémy s dýcháním, obtížně léčitelné ekzémy, opary, děti krvácení z nosu apod. A přestože už je kalendářní léto i skutečné léto, vláda nějak nespěchá nám ty "zobáky" sundat.

Upřímně řečeno už toho mám dost! Něco je na té vládní koncepci hodně špatně. Buď totiž fungují testy a pak proč nosit roušky, když se tolik lidí pravidelně testuje, nebo ty testy nefungují. A buď funguje očkování, když se už tolik lidí naočkovalo, nebo ne. Ale vládu nejvíc zajímá, aby se ve Sněmovně zrychleně prohlasovaly Covid Pasy. Ovšem do první verze novely zákona o ochraně veřejného zdraví trochu neopatrně napsali, na co je vlastně chtějí. Tedy na diskriminaci neočkovaných a netestovaných. Strhla se taková mela, tolik lidí napsalo poslancům, dokonce byla demonstrace na Malostranském náměstí. Je pravda, že toho bylo trochu hodně. Takový tlak na hnutí SPD nebyl potřeba vůbec, protože jeho členové a poslanci jsou dlouhodobě proti Covid Pasům (hlavně povinně používaným). Vždyť už na jaře jsme udělali petici proti zavedení Covid Pasu EU. Ale je asi fakt, že to zabralo na jiné politické strany, ty se lekly a změnily názor.

Jako komunikační prostředek voličů s politiky hodně funguje třeba Facebook nebo jiná sociální média a také přímé setkávání se s voliči v běžném životě. My lidé, kteří nemají poslanecký mandát, ač pomáháme našim ve Sněmovně a působíme také na úrovni obcí, krajů, resp. také městských částí (já konkrétně na Praze 13 v čele Místního klubu SPD Praha 13) máme dobré možnosti, jak podchytit názory mezi běžnými občany, co je trápí, co chtějí řešit. Teď jsou to roušky. V tom vedru je v nich na padnutí.

Také víc lidí si všimlo, že jsme se tu museli mnoho měsíců omezovat, ale teď se mají volně otevřít hranice pro turistiku ze všech zemí EU, ať tam nákaza probíhá jakkoli. Něco jiného je nechat vyjet do zahraničí naše občany, samozřejmě se rozumným zajištěním, že něco "nedotáhnou" z výletu. Ale pustit sem znovu turisty ve větší míře, je riskantní a nerozumné. Otvírá to cestu k opakování loňského podzimu se vším všudy. Můžeme se stokrát uklidňovat, že už je vlastně ta větší proočkovanost rizikových skupin. Jste si ale jistí, že to funguje? Aktuální případ Domova důchodců ve Velkých Hamrech na Jablonecku napovídá, že to možná až tak skvělé není. Zemřel tam naočkovaný klient-senior a jsou tam další nakažení. Házet to jen na jednu nenaočkovanou ošetřovatelku, která navíc byla pravidelně testovaná, to je zjednodušení problému. Takže prosím, zamyslet se ještě jednou, jestli je tak skvělé spustit současně další rizika a nás nechat trpět dál v respirátorech v plném létě.

Převzato z Profilu.

