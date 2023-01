Brabec (ANO): Pane ministře, udělejte si to jak chcete, ale sežeňte to

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, krátká reakce na pana ministra zdravotnictví, děkuji, že je možná ta reakce. Já nejsem lékař a mám v tuto chvíli tu možnost to nemístně (?) zjednodušit, což by si Jirka Mašek nebo někdo další z ctěných kolegyň a kolegů lékařů nemohl dovolit. Ale byl jsem v té vládě osm let, byl jsem ve vládě když skutečně jsme tady řešili covid a tenkrát Adam Vojtěch byl tady podroben mnohokrát křížovým výslechům a až brutálnímu vydírání typu: pane ministře, to si zařiďte jak chcete. Máte roušky? Nejdou na světě sehnat? Přivezte si je z jiné planety, z Marsu, je to jedno, prostě sežeňte je. A tohleto byl jasný rozkaz od tehdejší opozice, a to ty roušky v tu chvíli nebo krátce potom nebyly k dostání takřka nikde. Určitě celá Evropa je dovážela. Víte dobře, že je dovážela většinou z Číny letadly, všichni se o to přetahovali, skoro si ta letadla unášeli, aby přistálo dřív u nich než u nás. A v této situaci, pane ministře, když si to vezmu, a to byla ta situace opravdu krizová, víme - i já jako laik - že pan profesor Prymula před řadou měsíců varoval, že můžeme čekat silnou epidemii chřipky právě proto, že tady chřipka 2 roky nebyla, že na to bychom měli být připraveni i lékově. A proto já úplně stejně jako vy jste tenkrát Adamovi a Adam to tady s tou svojí vrozenou slušností vždycky vysvětloval a trpěl, tak úplně stejně já říkám: Pane ministře, udělejte si to jak chcete, ale sežeňte to. .... SÚKL, vezměte si letadlo, ale zařiďte, aby antipyretika, antibiotika měl každý. Když to dokážou v Polsku, je to třeba i tady. Takhle to jde zjednodušit. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

